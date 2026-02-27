Организуем комфортный трансфер в атмосферу рыцарских поединков и дворцовой роскоши. В пути вы не будете скучать — мы поделимся историями и легендами о Беларуси.
А в Мире и Несвиже вы отправитесь в самостоятельное путешествие — мы позаботимся о переездах между локациями и порекомендуем рестораны для обеда.
Описание трансфер
Путь из Минска в Несвиж — 1,5 ч
В дороге мы расскажем о развитии государственности Беларуси и поделимся местными легендами.
Самостоятельная прогулка по Несвижу — 2,5 ч
В городе — замок Радзивиллов, ратуша 18 века, костёл Божьего Тела и другие достопримечательности.
Переезд в посёлок Мир — 30 мин
Самостоятельная прогулка в Мире — 2,5 ч
Здесь — замок 16 столетия, костёл Святого Николая, Синагогальный двор и многое другое.
Обратная дорога в Минск — 1 ч
Организационные детали
- Едем на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно поехать на Mercedes-Benz V-класса
- Во всех авто есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер — по запросу
- Трансфер можно организовать для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из водителей нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вход в Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб. (~480 ₽), школьники и студенты — 9 бел. руб. (~240 ₽)
- Вход в Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб. (~456 ₽), школьники и студенты — 8,5 бел. руб. (~228 ₽)
- Услуги штатных гидов в Несвиже — за группу 33 бел. руб. (~900 ₽), аудиогид — 5 бел. руб. (~150 ₽)
- Обед — по меню выбранного заведения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1084 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 фев 2026
Очень понравилась поездка. Комфортный чистый автомобиль и отличный водитель. Нас не просто отвезли-привезли, Дмитрий забронировал нам экскурсию и стол в ресторане, ориентировал нас по времени, чтоб мы везде успели. А по дороге рассказывал всякие интересные вещи. Спасибо большое за отличную поездку!
Входит в следующие категории Минска
