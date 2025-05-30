Индивидуальная
Верхом по древним лесам Минщины: индивидуальная экскурсия
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
«На конюшне мы расскажем о породах лошадей, которые представлены на ранчо: чистокровной арабской, кабардинской, ганноверской, о тинкерах, полесской лошадке и, конечно, о белорусской упряжной»
Завтра в 11:00
10 июн в 14:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»
Из Минска - в Барановичи, чтобы покормить оленей и обнять страуса (и не только!)
Начало: У места вашего проживания
«У вас будет свободное время, чтобы посетить одну или обе зоны зоопарка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2025Потрясающая экскурсия, Антон знаток своего дела, помогал ребенку не испытывать страх перед лошадью. Прокатились по лесу и узнали очень мегого нового, после экскурсии нас накормили вкусными блинчиками, обязательно вернемся и будем рекомендовать друзьям
- ААнна21 мая 2025Отлично, рекомендую. Здесь работают фанаты своего дела!
- ИИрина16 мая 2025Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!! Час пролетел, мы даже не заметили. Всей семьёй получили дзен от общения
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Животные», 31 ⭐ отзыв, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август