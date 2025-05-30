читать дальше с лошадками. Даже муж, который боялся покормить лошадок,получил удовольствие от катания! Прекрасная конюшня, шикарные скакуны. Инструктор Антон интересный рассказчик. Маршрут проложен по красивому лесу. Если будет возможность, обязательно вернемся!!!!! Спасибо огромное!!!!

Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!! Час пролетел, мы даже не заметили. Всей семьёй получили дзен от общения