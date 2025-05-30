Экскурсии с животными в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Минске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Верхом по древним лесам Минщины
Конные прогулки
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Верхом по древним лесам Минщины: индивидуальная экскурсия
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
«На конюшне мы расскажем о породах лошадей, которые представлены на ранчо: чистокровной арабской, кабардинской, ганноверской, о тинкерах, полесской лошадке и, конечно, о белорусской упряжной»
Завтра в 11:00
10 июн в 14:00
2300 ₽ за человека
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» в Барановичах и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
750 Br за всё до 8 чел.
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в зооландшафтный парк «Диприз»
Из Минска - в Барановичи, чтобы покормить оленей и обнять страуса (и не только!)
Начало: У места вашего проживания
«У вас будет свободное время, чтобы посетить одну или обе зоны зоопарка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2025
    Верхом по древним лесам Минщины
    Потрясающая экскурсия, Антон знаток своего дела, помогал ребенку не испытывать страх перед лошадью. Прокатились по лесу и узнали очень мегого нового, после экскурсии нас накормили вкусными блинчиками, обязательно вернемся и будем рекомендовать друзьям
  • А
    Анна
    21 мая 2025
    Верхом по древним лесам Минщины
    Отлично, рекомендую. Здесь работают фанаты своего дела!
  • И
    Ирина
    16 мая 2025
    Верхом по древним лесам Минщины
    Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!! Час пролетел, мы даже не заметили. Всей семьёй получили дзен от общения
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    с лошадками. Даже муж, который боялся покормить лошадок,получил удовольствие от катания! Прекрасная конюшня, шикарные скакуны. Инструктор Антон интересный рассказчик. Маршрут проложен по красивому лесу. Если будет возможность, обязательно вернемся!!!!! Спасибо огромное!!!!

    Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!Сказать, что прогулка на лошадях была фантастическая, ничего не сказать!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Животные»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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