В гости к Шагалу и Репину: трансфер из Минска в Витебск и обратно

Витебск — культурная колыбель Беларуси, подарившая миру Марка Шагала и ставшая местом силы для Ильи Репина. Мы организуем для вас комфортную поездку от порога до порога. Вам не нужно подстраиваться под расписание поездов — опытный водитель встретит вас у отеля, доставит ко всем локациям и подождёт, пока вы наслаждаетесь искусством и атмосферой города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Усадьба «Здравнёво»: дача Ильи Репина

Первая остановка — живописный берег Двины в 15 км от Витебска. Здесь Репин провёл 8 летних сезонов и написал более 40 работ. Вы сможете самостоятельно прогуляться по липовым аллеям, зайти в дом-музей с мастерской художника и почувствовать энергетику места, которое мастер считал своим раем.

Погружение в мир Марка Шагала

В самом Витебске мы доставим вас к двум главным точкам:

мемориальный дом на Покровской. Место, где прошло детство художника. Вы увидите бакалейную лавку и комнату мальчиков, которые позже перекочевали на его полотна

Место, где прошло детство художника. Вы увидите бакалейную лавку и комнату мальчиков, которые позже перекочевали на его полотна арт-центр Шагала. Здесь представлена богатейшая коллекция графики мастера: от литографий до офортов. Здание центра само по себе является экспонатом — Шагал запечатлел его на картине «Над городом»

Свободное время в Витебске

Между посещением музеев у вас будет время, чтобы пообедать в историческом центре и самостоятельно осмотреть ратушу или Успенский собор.

Организационные детали