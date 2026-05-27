В гости к Шагалу и Репину: трансфер из Минска в Витебск и обратно

Витебск — культурная колыбель Беларуси, подарившая миру Марка Шагала и ставшая местом силы для Ильи Репина. Мы организуем для вас комфортную поездку от порога до порога.
Вам не нужно подстраиваться под расписание поездов — опытный водитель встретит вас у отеля, доставит ко всем локациям и подождёт, пока вы наслаждаетесь искусством и атмосферой города.
Вам не нужно подстраиваться под расписание поездов — опытный водитель встретит вас у отеля, доставит ко всем локациям и подождёт, пока вы наслаждаетесь искусством и атмосферой города.
Описание трансфер
Усадьба «Здравнёво»: дача Ильи Репина
Первая остановка — живописный берег Двины в 15 км от Витебска. Здесь Репин провёл 8 летних сезонов и написал более 40 работ. Вы сможете самостоятельно прогуляться по липовым аллеям, зайти в дом-музей с мастерской художника и почувствовать энергетику места, которое мастер считал своим раем.
Погружение в мир Марка Шагала
В самом Витебске мы доставим вас к двум главным точкам:
- мемориальный дом на Покровской. Место, где прошло детство художника. Вы увидите бакалейную лавку и комнату мальчиков, которые позже перекочевали на его полотна
- арт-центр Шагала. Здесь представлена богатейшая коллекция графики мастера: от литографий до офортов. Здание центра само по себе является экспонатом — Шагал запечатлел его на картине «Над городом»
Свободное время в Витебске
Между посещением музеев у вас будет время, чтобы пообедать в историческом центре и самостоятельно осмотреть ратушу или Успенский собор.
Организационные детали
- Дорога до первой локации занимает примерно 3,5 часа
- В стоимость включён только трансфер на комфортабельном легковом авто (Ford Mondeo, Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и другие модели аналогичного класса) и ожидание. Услуги гида в стоимость не входят
- По запросу бесплатно предоставим детское кресло или бустер
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: усадьба «Здравнёво» — 7 бел. руб.; дом-музей Марка Шагала — 6–10 бел. руб.; арт-центр — 10–15 бел. руб.
- На сайте вы вносите предоплату. Остаток суммы за трансфер вам нужно оплатить водителю в белорусских рублях в день поездки
- С вами будет один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «В гости к Шагалу и Репину: трансфер из Минска в Витебск и обратно»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» - и обратно
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
8300 ₽ за всё до 4 чел.
от 21 500 ₽ за экскурсию