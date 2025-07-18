Заберём вас из отеля в Минске и отвезём в Гродно — один из старейших городов Беларуси. По дороге можно сделать остановку и насладиться видами. В Гродно вы встретитесь с местным гидом и отправитесь на пешую экскурсию по центру.
Увидите две крепости, религиозные памятники разных конфессий и прогуляетесь по улицам старого города. А после обеда — обратный путь в Минск.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Борисоглебскую (Коложскую) церковь 12 века
- Старый и Новый замки на берегу Немана
- Фарный костёл, Большую хоральную синагогу и лютеранскую кирху
- исторические улицы центра Гродно
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Минска
11:30–12:00 — прибытие в Гродно (возможны остановки по пути)
12:00–15:30 — обзорная экскурсия с местным гидом
15:30–16:00 — обед в ресторане (по желанию; забронируем стол по дороге в Гродно)
17:00–17:30 — выезд обратно
20:30–21:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- При необходимости можем организовать трансфер из аэропорта — детали в переписке
- Дополнительные расходы: билеты в замки — по 12 бел. руб. за взрослый, 8 бел. руб. за школьный, обед (по желанию)
- Оставшаяся сумма за трансфер оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды. Экскурсию по Гродно для вас проведёт местный гид
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
18 июл 2025
Просто замечательно организовано было для нас путешествие а Гродно. На осень удобной и чистой машине с общительным, отличным водителем! В Гродно интеллигентнейший экскурсовод погрузил нас в историю Гродно и заставил полюбить этот чудесный и атмосферный город!! 🔥🔥🔥
