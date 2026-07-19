Что общего у Минска и Рима? Почему в Нижнем городе больше не живут люди? Как «светлое завтра» воплотилось в минской архитектуре? Об этом и не только вы узнаете на прогулке по самому сердцу столицы. Вы увидите церкви, костёлы и синагогу, пройдёте по улочкам старого города. Я расскажу об истории и помогу понять минский образ жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6750 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Минске

Описание экскурсии

Замчище, которое есть, и замок, которого нет.

Троицкое предместье. Вам станет понятно, почему для украшения фасадов не жалели ярких красок.

Верхний город. Я расскажу, где находится Нижний и почему там не живут люди.

Красный дворик. Вы услышите, откуда здесь взялась Синяя коза.

Проспект Независимости. Посмотрите, как сталинский ампир и «светлое завтра» воплотились в архитектуре.

Двойник фонтана Треви. Разберётесь, что общего между Минском и Римом.

Костёл святых Симеона и Елены. Поймёте, за что его называют красным и какая трагедия предшествовала появлению.

Организационные детали