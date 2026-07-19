Что общего у Минска и Рима? Почему в Нижнем городе больше не живут люди? Как «светлое завтра» воплотилось в минской архитектуре? Об этом и не только вы узнаете на прогулке по самому сердцу столицы. Вы увидите церкви, костёлы и синагогу, пройдёте по улочкам старого города. Я расскажу об истории и помогу понять минский образ жизни.
Описание экскурсии
Замчище, которое есть, и замок, которого нет.
Троицкое предместье. Вам станет понятно, почему для украшения фасадов не жалели ярких красок.
Верхний город. Я расскажу, где находится Нижний и почему там не живут люди.
Красный дворик. Вы услышите, откуда здесь взялась Синяя коза.
Проспект Независимости. Посмотрите, как сталинский ампир и «светлое завтра» воплотились в архитектуре.
Двойник фонтана Треви. Разберётесь, что общего между Минском и Римом.
Костёл святых Симеона и Елены. Поймёте, за что его называют красным и какая трагедия предшествовала появлению.
Организационные детали
- На экскурсии по желанию можем сделать кофе-паузу
- Всем участникам будет хорошо меня слышно — при необходимости использую передатчик с микрофоном
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1593 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
Входит в следующие категории Минска
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