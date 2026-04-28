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нас своим необычайным обликом: здесь необычайным образом сочетаются разные архитектурные направления. Величественный сталинский ампир соседствует с современными зданиями и бережно сохраненными историческими памятниками. Именно этот микс эпох делает город таким многогранным и интересным. Особенно в наше сердце запал уютный старый город. Теперь мечтаем вернуться сюда, чтобы без спешки тихо прогуляться по этому интеллигентному уголку. Отдельно хочется сказать о жителях этого города. Они настолько доброжелательны и приветливы, что хочется улыбаться каждому встречному. Видимо спокойная и уверенная политика страны отражается на их лицах. Если будите в Минске, обязательно найдите Жанну. Она подарит вам свой любимый город, и вы полюбите его также как любит она.

Искренне рекомендую. 13:42