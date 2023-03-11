Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле

С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы

5
1 отзыв
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Во время автомобильно-пешеходного знакомства с городом за 3 часа вы успеете полюбоваться Минском в преломлении разных эпох.

Насладимся атмосферой любимого местными Верхнего города, заглянем к музею истории ВОВ и проедем по главной артерии Минска — проспекту Независимости.

Я расскажу, как в разные времена здания строили, сносили и вновь возводили — и что это говорит об истории столицы.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
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Описание

Что вас ожидает

Программа знакомства

На комфортабельном автомобиле мы отправимся на прогулку по городу. Я покажу вам самые-самые места столицы и расскажу об отношении к ним местных жителей.

  • Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Рядом находится городская ратуша. Ее построили, когда город получил Магдебургское право (расскажу, что это такое). После присоединения белорусских земель к России в 19 веке здание снесли, чтобы не напоминать жителям о прежних временах. Новую ратушу возвели лишь в 2003 году.
  • Троицкое предместье. В средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Каждое здание имело свой уникальный оттенок, поэтому на письмах к жителям было достаточно указать не адрес дома, а его цвет. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.
  • Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.
  • Проспект Независимости. На протяжении 15 километров расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Национальная академия наук и дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов, здания в стиле сталинского ампира, и современная Национальная библиотека, напоминающая блестящий алмаз.
  • Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — они попали как трофей после войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.
  • Площадь Независимости. Главная площадь республики, где расположены административные здания, университеты и Красный костел. Интересно, что под площадью находится подземный торговый центр.
  • Большой театр оперы и балета Беларуси. Еще одно место с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбежки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.
  • Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музею принадлежит современное здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с водителем и гидом-представителем нашей команды.
  • За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 7 человек, экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне. Стоимость экскурсии в таком случае — 6300 рос. руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
А
11 мар 2023
Замечательная обзорная экскурсия по г. Минску.
Увлекательный рассказ экскурсовода Ирины,теплая беседа. Материал преподнесен в доступной форме.
Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне с вежливым и приветливым водителем.

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