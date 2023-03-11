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Описание
Что вас ожидает
Программа знакомства
На комфортабельном автомобиле мы отправимся на прогулку по городу. Я покажу вам самые-самые места столицы и расскажу об отношении к ним местных жителей.
Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Рядом находится городская ратуша. Ее построили, когда город получил Магдебургское право (расскажу, что это такое). После присоединения белорусских земель к России в 19 веке здание снесли, чтобы не напоминать жителям о прежних временах. Новую ратушу возвели лишь в 2003 году.
Троицкое предместье. В средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Каждое здание имело свой уникальный оттенок, поэтому на письмах к жителям было достаточно указать не адрес дома, а его цвет. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.
Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.
Проспект Независимости. На протяжении 15 километров расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Национальная академия наук и дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов, здания в стиле сталинского ампира, и современная Национальная библиотека, напоминающая блестящий алмаз.
Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — они попали как трофей после войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.
Площадь Независимости. Главная площадь республики, где расположены административные здания, университеты и Красный костел. Интересно, что под площадью находится подземный торговый центр.
Большой театр оперы и балета Беларуси. Еще одно место с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбежки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.
Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музею принадлежит современное здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле с водителем и гидом-представителем нашей команды.
За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 7 человек, экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне. Стоимость экскурсии в таком случае — 6300 рос. руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели 1025 экскурсий для 2314 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
11 мар 2023
Замечательная обзорная экскурсия по г. Минску. Увлекательный рассказ экскурсовода Ирины,теплая беседа. Материал преподнесен в доступной форме. Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне с вежливым и приветливым водителем.