Во время автомобильно-пешеходного знакомства с городом за 2,5 часа вы успеете полюбоваться Минском в преломлении разных эпох.
Насладимся атмосферой любимого местными Верхнего города, заглянем к музею истории ВОВ и проедем по главной артерии Минска — проспекту Независимости.
Я расскажу, как в разные времена здания строили, сносили и вновь возводили — и что это говорит об истории столицы.
Насладимся атмосферой любимого местными Верхнего города, заглянем к музею истории ВОВ и проедем по главной артерии Минска — проспекту Независимости.
Я расскажу, как в разные времена здания строили, сносили и вновь возводили — и что это говорит об истории столицы.
Описание экскурсии
Программа знакомства
На комфортабельном автомобиле мы отправимся на прогулку по городу. Я покажу вам самые-самые места столицы и расскажу об отношении к ним местных жителей.
- Исторический центр. Верхний город — одно из любимых мест туристов и жителей города. Здесь царит европейский дух, потому что район начали застраивать в 16 веке. Рядом находится городская ратуша. Ее построили, когда город получил Магдебургское право (расскажу, что это такое). После присоединения белорусских земель к России в 19 веке здание снесли, чтобы не напоминать жителям о прежних временах. Новую ратушу возвели лишь в 2003 году.
- Троицкое предместье. В средние века на территории находился старый город с торговой площадью. Каждое здание имело свой уникальный оттенок, поэтому на письмах к жителям было достаточно указать не адрес дома, а его цвет. Сейчас Троицкое предместье — популярное место для прогулок.
- Остров Мужества и Скорби. Искусственный остров на реке Свислочь, где стоит мемориал в память о погибших в Афганской войне.
- Проспект Независимости. На протяжении 15 километров расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города. Национальная академия наук и дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов, здания в стиле сталинского ампира, и современная Национальная библиотека, напоминающая блестящий алмаз.
- Ворота Минска. Первое, что видишь при выходе из вокзала — две башни в стиле сталинского ампира. На одной из башен установлены часы немецкого производства — они попали как трофей после войны, а на другой расположен герб бывшей БССР.
- Площадь Независимости. Главная площадь республики, где расположены административные здания, университеты и Красный костел. Интересно, что под площадью находится подземный торговый центр.
- Большой театр оперы и балета Беларуси. Еще одно место с интересной историей. Во время Великой Отечественной войны театр пострадал от первой же бомбежки, а потом был разграблен оккупантами. После войны здание отреставрировали, вокруг разбили парк, на сцене снова стали давать представления.
- Музей истории ВОВ. Здесь собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне. С 2014 года музею принадлежит современное здание в стиле хай-тек на проспекте Победителей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле с водителем и гидом-представителем нашей команды
- Цена указана при начале экскурсии в черте кольцевой дороги. За дополнительную плату мы можем забрать вас за пределами МКАД. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 7 человек, экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне. Стоимость экскурсии в таком случае увеличится на 45 бел. рублей.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 75860 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 265 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Дата посещения: 27 апр 2026
Все отлично
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М
Дата посещения: 28 фев 2026
Все хорошо. Водитель опытный. Экскурсовод прекрасный, знающий свое дело. Рекомендую.
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Экскурсовод Жанна увлекала рассказом об истории города, она обо всем рассказала как неравнодушный, глубоко знающий гид.
Мы брали индивидуальную экскурсию с гидом и водителем, это очень удобно, мы идём в своем
Мы брали индивидуальную экскурсию с гидом и водителем, это очень удобно, мы идём в своем
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Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии по Минску, которую для нас провела девушка Жанна. Несмотря на капризы погоды-проливной дождь и ветер- у нас остались исключительно светлые воспоминания о городе. Минск поразил
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Спасибо! всё как и договаривались во время (из отеля)Кристина-гид,провела по центру рассказала,интересно! водитель Андрей провёз,ждал и по окончании экскурсии по нашей просьбе высадил на Комаровском рынке) Мы-довольны, индивидуально на 3х не ходить толпой!
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Е
В целом нам экскурсия понравилась, для знакомства с городом хорошо.
+4
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