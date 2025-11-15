Поездка в «Великое княжество Сула» погрузит вас в эпоху, когда Беларусь называли страной замков.
Вас встретят в торжественной атмосфере и проведут через мир средневековых ремёсел, архитектуры и традиций.
Вы попробуете себя в кузне или гончарне, увидите представления, продегустируете напиток по старинному рецепту и даже прокатитесь на драккаре или конной бричке.
Вас встретят в торжественной атмосфере и проведут через мир средневековых ремёсел, архитектуры и традиций.
Вы попробуете себя в кузне или гончарне, увидите представления, продегустируете напиток по старинному рецепту и даже прокатитесь на драккаре или конной бричке.
Описание экскурсии
- Готический квартал — атмосферные постройки в духе средневековой Европы
- Иезуитский коллегиум — знакомство с жизнью и традициями ордена
- Королевская ассамблея — театрализованное действо с элементами придворных церемоний
- Кукольный театр «Батлейка» — старинная белорусская форма народного театра
- Ремёсла — кузня, гончарня, пекарня и другие мастерские, где можно увидеть процесс и попробовать себя в деле
- Дегустация напитка — традиционный элитный напиток по старинным рецептам
- Катание на драккаре и конной бричке — необычный опыт, яркое воспоминание
Экскурсия подойдёт и для взрослых, и для детей: каждый найдёт здесь своё открытие — от истории и ремёсел до игр и угощений.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от группы)
- Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
- В холодное время года лучше одеться теплее — на территории музея протекает река Сула
- Обед оплачивается отдельно — 20 бел. руб. с чел.
- На территории парка есть возможность перекусить и попробовать местные напитки и угощения
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5450 ₽
|Дети до 18 лет
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости или у гостиницы «Беларусь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 5235 туристов
Добрый день! Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям Беларуси. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
15 ноя 2025
Очень неожиданно, интересно, весело и познавательно. Что ещё может быть нужно для хорошего времяпрепровождения. Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям. Каждый найдёт то, что ему интересно. Большое количество локаций и увлекательные мастер-классы от профессионалов позволят с пользой и ненавязчиво провести целый день. Рекомендую.
Татьяна
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась!)
Организаторы путешествия по Суле, каждый на своем месте, хорошо выполняли свои задачи.
Единственное на улице было прохладно и в помещениях, куда мы заходили было тоже прохладно.
Организаторы путешествия по Суле, каждый на своем месте, хорошо выполняли свои задачи.
Единственное на улице было прохладно и в помещениях, куда мы заходили было тоже прохладно.
Р
Рамиль
6 окт 2025
Экскурсия понравилась, интересная и познавательная, с элементами развлечений. Рекомендую съездить, если планируете посетить Минск.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в исторический парк
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8315 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.