Максим проводит ещё 1 экскурсию

  1. Беларусь
  2. Экскурсии

  3. Вело-прогулка по Минску с местным жителем

Объехать самые интересные нетуристические уголки и прочувствовать аутентичный дух города

Максим
Задать вопрос
Максим – ваш гид
Пешком человек идёт со скоростью 5 км/час, на велосипеде же средняя скорость около 20 км/час — это наглядное доказательство того, что на колёсах мы увидим с вами ещё больше достопримечательностей и рассмотрим город с неожиданных, удалённых от туристических троп ракурсов: от рафинированных центральных районов до колоритных «спальников»!
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Первомайская
Забронировать экскурсию
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем

Что вас ожидает

Контрасты белорусской столицы
Во время прогулки я сделаю мини-экскурс в историю без сухих фактов и скучных дат. Будет только самая нужная и интересная выжимка из временных летописей, чтобы впечатления от увиденного ровно легли на ваши знания о городе.

Начнём насыщенное, но неутомительное знакомство с Минском от классической достопримечательности — Большого театра Оперы и балета.

Отсюда отправимся взглянуть на частный сектор города, он находится в самом его центре. Здесь вы увидите хаты довоенного времени.

Далее исследуем район Осмоловку, который строили в первую пятилетку после войны.

Улицы Базиль и Мурал возникнут перед вами красочным пятном — локальные и бразильские граффитисты оживили стены промышленных построек оригинальными рисунками.

Без хипстерских мест в наше время не обходится — и вы поедете посмотреть на одно из таких, в Песочницу. В промышленном дворе завода Горизонт стоят фудкорты с уличной едой. Здесь собираются люди по интересам, а также проходят фестивали, концерты и актуальные лекции.

Осмотрев современное тусовочное место, доберёмся до квартала Троицкое предместье. Название говорит само за себя — здесь вы погрузитесь в атмосферу бывших времён.

На пути нам также встретятся стена Цоя, стадион Динамо, главный проспект — а в конце вернёмся на место, откуда начинали.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Для прогулки мы предоставим крутой современный велосипед, электросамокат или доску.
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Первомайская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Максим
Максим
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что гости это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Максим проводит ещё 1 экскурсию

В Минске есть, пить, по душам говоритьВ Минске есть, пить, по душам говоритьВ Минске есть, пить, по душам говорить
33 за человека
2.5 часа
2 отзыва
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Что вы можете сказать о кухне белорусов? Так и знал, — думаете, что мы питаемся только драниками! Я развею этот забавный миф (хоть мы и полакомимся ими ради вас), расскажу о культуре пития, покажу классные места с едой в старом центре и современной части города, где мы продегустируем вкусные экземпляры, а по пути из одного пункта в другой порадую интересными историями!

Необычные маршруты по Минску

Мистическая история МинскаМистическая история МинскаМистическая история Минска
32 за экскурсию
2 часа
51 отзыв
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.
Минск тюремныйМинск тюремныйМинск тюремный
От 45 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Услышать правдивые истории от очевидца и обойти главные тюрьмы города
Нестандартная и оттого захватывающая экскурсия в тюремный мир Минска. За 2 часа вы узнаете, за что можно попасть за решётку в Беларуси, как следует и как не следует себя там вести. Чем отличается тюрьма от зоны, и какая разница между строгим и общим режимом отбывания наказания. Тюремный быт, понятия и касты — полное погружение в закрытый мир, который тем не менее имеет место в нашем мире.

Выбирайте и другие экскурсии в Минске

Бары и ночная жизньСтарый городПешкомЗа городомТроицкое предместьеВсеГастрономическиеПищаловский замокГрупповыеНеобычные маршрутыКрасный костёлИндивидуальныеОбзорныеСулаМузеи и искусствоНесвижский замокЗамкиЗамок МирНа автомобилеДудуткиНа автобусеНа велосипеде