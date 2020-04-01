Максим проводит ещё 1 экскурсию

Контрасты белорусской столицы
Во время прогулки я сделаю мини-экскурс в историю без сухих фактов и скучных дат. Будет только самая нужная и интересная выжимка из временных летописей, чтобы впечатления от увиденного ровно легли на ваши знания о городе.
Начнём насыщенное, но неутомительное знакомство с Минском от классической достопримечательности — Большого театра Оперы и балета.
Отсюда отправимся взглянуть на частный сектор города, он находится в самом его центре. Здесь вы увидите хаты довоенного времени.
Далее исследуем район Осмоловку, который строили в первую пятилетку после войны.
Улицы Базиль и Мурал возникнут перед вами красочным пятном — локальные и бразильские граффитисты оживили стены промышленных построек оригинальными рисунками.
Без хипстерских мест в наше время не обходится — и вы поедете посмотреть на одно из таких, в Песочницу. В промышленном дворе завода Горизонт стоят фудкорты с уличной едой. Здесь собираются люди по интересам, а также проходят фестивали, концерты и актуальные лекции.
Осмотрев современное тусовочное место, доберёмся до квартала Троицкое предместье. Название говорит само за себя — здесь вы погрузитесь в атмосферу бывших времён.
На пути нам также встретятся стена Цоя, стадион Динамо, главный проспект — а в конце вернёмся на место, откуда начинали.