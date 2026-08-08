Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Вело-прогулка по Минску с местным жителем

Объехать самые интересные нетуристические уголки и прочувствовать аутентичный дух города
Пешком человек идёт со скоростью 5 км/час, на велосипеде же средняя скорость около 20 км/час — это наглядное доказательство того, что на колёсах мы увидим с вами ещё больше достопримечательностей и рассмотрим город с неожиданных, удалённых от туристических троп ракурсов: от рафинированных центральных районов до колоритных «спальников»!
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем
Вело-прогулка по Минску с местным жителем

Описание экскурсии

Контрасты белорусской столицы

Во время прогулки я сделаю мини-экскурс в историю без сухих фактов и скучных дат. Будет только самая нужная и интересная выжимка из временных летописей, чтобы впечатления от увиденного ровно легли на ваши знания о городе.

Начнём насыщенное, но неутомительное знакомство с Минском от классической достопримечательности — Большого театра Оперы и балета.

Отсюда отправимся взглянуть на частный сектор города, он находится в самом его центре. Здесь вы увидите хаты довоенного времени.

Далее исследуем район Осмоловку, который строили в первую пятилетку после войны.

Улицы Базиль и Мурал возникнут перед вами красочным пятном — локальные и бразильские граффитисты оживили стены промышленных построек оригинальными рисунками.

Без хипстерских мест в наше время не обходится — и вы поедете посмотреть на одно из таких, в Песочницу. В промышленном дворе завода Горизонт стоят фудкорты с уличной едой. Здесь собираются люди по интересам, а также проходят фестивали, концерты и актуальные лекции.

Осмотрев современное тусовочное место, доберёмся до квартала Троицкое предместье. Название говорит само за себя — здесь вы погрузитесь в атмосферу бывших времён.

На пути нам также встретятся стена Цоя, стадион Динамо, главный проспект — а в конце вернёмся на место, откуда начинали.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Для прогулки мы предоставим крутой современный велосипед, электросамокат или доску.

ежедневно в 11:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1086 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.
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Так появились единомышленники в Минске — так родилась наша команда). Мы все минчане и очень любим наш чудесный город. Наши экскурсии проходят в формате диалога, без уроков истории, только самая вкусная выжимка из временных летописей. Гости зачастую чувствуют себя нашими старыми знакомыми и друзьями, которые приехали погостить, и насладиться современным мегаполисом.

Входит в следующие категории Минска

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