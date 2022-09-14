В других городах и странах я часто слышу: «Что в вашем Минске…? Смотреть-то особенно нечего. Война все уничтожила, и город „новодельный“». Отчасти с этим можно согласиться. Но в горечи лихолетий и мудрости веков, на шумных улицах и в уютных двориках нашего детства есть то, ради чего сюда обязательно стоит приехать. Душа Минска. И на прогулке я покажу вам, как она красива.

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Описание

Что вас ожидает

Ваше свидание с Минском начнется с Привокзальной площади, возле ж/д вокзала, который, по мнению ведущих архитекторов, считается самым удобным в Европе. После пройдем через «ворота города Солнца», где поговорим о визитной карточке и символичном месте СССР. И отправимся в путешествие по улочкам и проспектам, паркам и бульварам, дворикам и скверикам дружелюбного города Минска.

Понять и полюбить Минск

Наш город на своем веку многое повидал, многое пережил, но всегда возрождался и становился краше и мудрее. Для экскурсии я выбрал места, без которых невозможно представить Минск — вы увидите самые яркие локации и услышите самые знаковые истории белорусской столицы.

В Минске много храмов, но история одного из них выделяется — возле костела святых Симеона и Елены я расскажу о его печальном и романтичном прошлом.

я расскажу о его печальном и романтичном прошлом. На проспекте Независимости поговорим о главной гордости Минска и лучшем ансамбле сталинской архитектуры на постсоветском пространстве.

поговорим о главной гордости Минска и лучшем ансамбле сталинской архитектуры на постсоветском пространстве. Отдельное внимание уделим военным страницам истории — вы узнаете о героической борьбе минчан в годы Великой Отечественной войны и получении почетного статуса города-героя .

. Клады! Вы удивитесь, какие поразительные сюжеты из мира кладоискательства связаны с Минском и Беларусью. Обсудим, что же искали и находили в столице и как складывалась судьба обнаруженных артефактов.

Вы удивитесь, какие поразительные сюжеты из мира кладоискательства связаны с Минском и Беларусью. Обсудим, что же искали и находили в столице и как складывалась судьба обнаруженных артефактов. Прогуляемся по губернскому Минску — дореволюционным улочкам конца 19 века. Какие тайны они хранят? Узнаете на встрече!

конца 19 века. Какие тайны они хранят? Узнаете на встрече! Кроме того, я познакомлю вас с Верхним городом и расскажу, почему это душа и сердце Минска.

и расскажу, почему это душа и сердце Минска. Попутно рассмотрим здания различных архитектурных стилей — я помогу разобраться в них и постараюсь дать объемную картину архитектурного облика города.

города. А еще вы обязательно услышите стихотворения на мелодичной и красивой беларуской мове.

Моя экскурсия пройдет оживленно и увлеченно, а кому важны и интересны даты — будут подробные цифры и максимум достоверной информации.

Организационные детали