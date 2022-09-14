Душевная прогулка по Минску

Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух

5
4 отзыва
В других городах и странах я часто слышу: «Что в вашем Минске…? Смотреть-то особенно нечего. Война все уничтожила, и город „новодельный“». Отчасти с этим можно согласиться.

Но в горечи лихолетий и мудрости веков, на шумных улицах и в уютных двориках нашего детства есть то, ради чего сюда обязательно стоит приехать. Душа Минска. И на прогулке я покажу вам, как она красива.
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
Душевная прогулка по Минску
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ваше свидание с Минском начнется с Привокзальной площади, возле ж/д вокзала, который, по мнению ведущих архитекторов, считается самым удобным в Европе. После пройдем через «ворота города Солнца», где поговорим о визитной карточке и символичном месте СССР. И отправимся в путешествие по улочкам и проспектам, паркам и бульварам, дворикам и скверикам дружелюбного города Минска.

Понять и полюбить Минск

Наш город на своем веку многое повидал, многое пережил, но всегда возрождался и становился краше и мудрее. Для экскурсии я выбрал места, без которых невозможно представить Минск — вы увидите самые яркие локации и услышите самые знаковые истории белорусской столицы.

  • В Минске много храмов, но история одного из них выделяется — возле костела святых Симеона и Елены я расскажу о его печальном и романтичном прошлом.
  • На проспекте Независимости поговорим о главной гордости Минска и лучшем ансамбле сталинской архитектуры на постсоветском пространстве.
  • Отдельное внимание уделим военным страницам истории — вы узнаете о героической борьбе минчан в годы Великой Отечественной войны и получении почетного статуса города-героя.
  • Клады! Вы удивитесь, какие поразительные сюжеты из мира кладоискательства связаны с Минском и Беларусью. Обсудим, что же искали и находили в столице и как складывалась судьба обнаруженных артефактов.
  • Прогуляемся по губернскому Минску — дореволюционным улочкам конца 19 века. Какие тайны они хранят? Узнаете на встрече!
  • Кроме того, я познакомлю вас с Верхним городом и расскажу, почему это душа и сердце Минска.
  • Попутно рассмотрим здания различных архитектурных стилей — я помогу разобраться в них и постараюсь дать объемную картину архитектурного облика города.
  • А еще вы обязательно услышите стихотворения на мелодичной и красивой беларуской мове.

Моя экскурсия пройдет оживленно и увлеченно, а кому важны и интересны даты — будут подробные цифры и максимум достоверной информации.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
  • Экскурсия проходит без наушников
  • По ходу экскурсии можно задавать вопросы, маршрут можем скорректировать по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Елена
14 сен 2022
Рекомендую Олега как великолепного гида для взыскательных московских клиентов - вы не будете разочарованы! Из объективного - маршрут и рассказ Олега структурированы, дополнены поэзией и юмором, можно задавать любые вопросы и всё равно они не собьют гида с канвы повествования. Из субъективного - Олег приятный в общении человек, который увлечён своим делом и любит свою страну, он эрудирован в истории, религии, этнографии и страноведении. 10 баллов из 10 и огромная благодарность от Леонида и Елены!

P.S. Зайдите выпить чаю в ресторанчике на углу по пути к пожарной станции, там подают необыкновенный морковный крем-суп с кокосом))
Катерина
11 сен 2022
Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно, мы совершенно не устали, при этом посетили много интересных мест этого чудесного города, о существовании которых туристы даже не догадываются:) Олег - замечательный рассказчик, искренне любящий Минск и Беларусь. Огромное спасибо!
Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно,Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно,Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно,Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно,Прогулка по Минску с Олегом действительно душевная, мы с мужем остались очень довольны. Время пролетело незаметно,
Е
1 сен 2022
Заказывали экскурсию у Олега для компании из 6 человек разного возраста, очень понравился Олег и как экскурсовод и как человек. Олег прекрасный рассказчик, очень разносторонний, прекрасная подача материала, видно Олег увлечён своей работой. И взрослые и тинейджеры остались довольны. Очень рекомендую всем кто собирается Минск.
Н
27 авг 2022
Экскурсия прошла на одном дыхании! Даже не заметили, что она длилась 3,5 часа. Обязательно приедем снова и возьмем у Олега еще 2-3 экскурсии.

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