Мои заказы

Вы и стрит-арт Минска

Фотопрогулка по красочным уголкам столицы
Минск умеет удивлять не только парадными проспектами.

На этой фотопрогулке вы пройдёте по бывшим заводским кварталам, где кирпичные стены стали холстами для художников, найдёте самые выразительные муралы, заглянете в креативные пространства и увезёте с собой не только кадры, но и новый взгляд на город.
Вы и стрит-арт Минска
Вы и стрит-арт Минска
Вы и стрит-арт Минска

Описание фото-прогулки

Улица Октябрьская — сердце минского стрит-арта

Начнём прогулку в районе, который когда-то был заводской окраиной, а сегодня стал одной из самых ярких локаций города. Я расскажу, как менялась Октябрьская, что здесь было раньше и почему дореволюционные стены сталелитейного завода и кожевенных мастерских превратились в пространство для творчества.

Вы увидите:

  • муралы на фасадах бывших заводских зданий
  • граффити-стену, где можно выбрать персонажа по душе и сделать необычные фото
  • знаменитую гигантскую утку

«Песочница»

Дальше отправимся на улицу Куйбышева, в «Песочницу» — яркий дворик с уличной едой. В тёплое время года можно перекусить на фудкорте. Когда-то здесь располагался завод «Горизонт», а теперь кипит креативная жизнь столицы.

По пути я подскажу удачные ракурсы и поделюсь простыми лайфхаками, которые помогут сделать эффектные фото даже на телефон.

Организационные детали

  • Оплата — в белорусских рублях
  • Снимаю на камеру Canon EOS R8
  • Через 10 дней после прогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: в высоком разрешении для печати и версию для соцсетей. Я создам для вас онлайн-галерею, которой можно поделиться с друзьями и близкими. Она доступна 90 дней — за это время фотографии нужно скачать на свои устройства
  • Можем продлить прогулку или скорректировать под ваш запрос — детали уточняйте в переписке
  • Фотосессию можно провести и для компании до 6 человек. За каждого дополнительного участника — доплата 1500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Первомайская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 514 туристов
Приветствую! Я коренная минчанка, профессиональный журналист и фотограф. За десятилетия своей работы излазила город вдоль и поперёк. Сделаю для вас эстетичные фотографии, которые позволят не только запомнить путешествие, но и станут украшением ваших соцсетей. Фотопрогулки — один из моих любимейших форматов. Подберу для вас лучшее место, найду лучший ракурс. Приезжайте в наш город гостями, уезжайте — добрыми друзьями!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Вы и стрит-арт Минска»

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
194 отзыва
Групповая
В тренде
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1640 ₽ за человека
Влюбиться в себя в Минске
Пешая
1.5 часа
77 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в себя в Минске
Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Начало: У метро «Немига»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 ₽ за всё до 3 чел.
Минск изнутри
Пешая
2.5 часа
538 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5513 ₽ за всё до 10 чел.
Альтернативный Минск: от сталинского ампира к стрит-арту
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Альтернативный Минск: от сталинского ампира к стрит-арту
На этой экскурсии разрушатся стереотипы о Минске как о городе советской архитектуры. Вас ждут муралы, бразильские акценты и неформальная история столицы
Начало: На Октябрьской площади
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 13 800 ₽ за экскурсию