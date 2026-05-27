Минск умеет удивлять не только парадными проспектами.
На этой фотопрогулке вы пройдёте по бывшим заводским кварталам, где кирпичные стены стали холстами для художников, найдёте самые выразительные муралы, заглянете в креативные пространства и увезёте с собой не только кадры, но и новый взгляд на город.
Описание фото-прогулки
Улица Октябрьская — сердце минского стрит-арта
Начнём прогулку в районе, который когда-то был заводской окраиной, а сегодня стал одной из самых ярких локаций города. Я расскажу, как менялась Октябрьская, что здесь было раньше и почему дореволюционные стены сталелитейного завода и кожевенных мастерских превратились в пространство для творчества.
Вы увидите:
- муралы на фасадах бывших заводских зданий
- граффити-стену, где можно выбрать персонажа по душе и сделать необычные фото
- знаменитую гигантскую утку
«Песочница»
Дальше отправимся на улицу Куйбышева, в «Песочницу» — яркий дворик с уличной едой. В тёплое время года можно перекусить на фудкорте. Когда-то здесь располагался завод «Горизонт», а теперь кипит креативная жизнь столицы.
По пути я подскажу удачные ракурсы и поделюсь простыми лайфхаками, которые помогут сделать эффектные фото даже на телефон.
Организационные детали
- Оплата — в белорусских рублях
- Снимаю на камеру Canon EOS R8
- Через 10 дней после прогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: в высоком разрешении для печати и версию для соцсетей. Я создам для вас онлайн-галерею, которой можно поделиться с друзьями и близкими. Она доступна 90 дней — за это время фотографии нужно скачать на свои устройства
- Можем продлить прогулку или скорректировать под ваш запрос — детали уточняйте в переписке
- Фотосессию можно провести и для компании до 6 человек. За каждого дополнительного участника — доплата 1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Первомайская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Минске
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 514 туристов
Приветствую! Я коренная минчанка, профессиональный журналист и фотограф. За десятилетия своей работы излазила город вдоль и поперёк. Сделаю для вас эстетичные фотографии, которые позволят не только запомнить путешествие, но и станут украшением ваших соцсетей. Фотопрогулки — один из моих любимейших форматов. Подберу для вас лучшее место, найду лучший ракурс. Приезжайте в наш город гостями, уезжайте — добрыми друзьями!
