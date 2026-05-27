Минск умеет удивлять не только парадными проспектами. На этой фотопрогулке вы пройдёте по бывшим заводским кварталам, где кирпичные стены стали холстами для художников, найдёте самые выразительные муралы, заглянете в креативные пространства и увезёте с собой не только кадры, но и новый взгляд на город.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Улица Октябрьская — сердце минского стрит-арта

Начнём прогулку в районе, который когда-то был заводской окраиной, а сегодня стал одной из самых ярких локаций города. Я расскажу, как менялась Октябрьская, что здесь было раньше и почему дореволюционные стены сталелитейного завода и кожевенных мастерских превратились в пространство для творчества.

Вы увидите:

муралы на фасадах бывших заводских зданий

граффити-стену, где можно выбрать персонажа по душе и сделать необычные фото

знаменитую гигантскую утку

«Песочница»

Дальше отправимся на улицу Куйбышева, в «Песочницу» — яркий дворик с уличной едой. В тёплое время года можно перекусить на фудкорте. Когда-то здесь располагался завод «Горизонт», а теперь кипит креативная жизнь столицы.

По пути я подскажу удачные ракурсы и поделюсь простыми лайфхаками, которые помогут сделать эффектные фото даже на телефон.

