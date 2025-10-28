Услышать истории и предания, которые звучат особенно ярко на фоне пробуждающегося города
Утренняя пешеходная прогулка по Минску — возможность застать столицу в её самом спокойном и светлом состоянии.
Пока улицы ещё не наполнились суетой, город открывается с новой стороны: свежий, уютный и величественный. За 2 часа вы не просто увидите главные места мегаполиса, но и почувствуете ритм его пробуждения.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся на площади Независимости. Вы познакомитесь с её монументальным ансамблем и узнаете драматичную историю одного из самых узнаваемых символов города — Красного костёла.
Далее мы пройдём по проспекту Независимости — главной артерии города. Утренние лучи особенно мягко подсвечивают величественные фасады сталинского ампира, раскрывая все детали их архитектуры.
Вы увидите здания и площади, формирующие облик центра
Услышите истории о послевоенном восстановлении Минска
Свернув с широкого проспекта, мы попадём в Троицкое предместье — островок Старого города. Утром его мощёные улочки и домики прошлых веков, отражающиеся в водах Свислочи, особенно живописны и позволяют погрузиться в его атмосферу.
Завершится экскурсия у трогательного мемориала Остров Слёз, где вы услышите пронзительные истории и прикоснётесь к символике, хранящей память поколений.
Организационные детали
Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
Экскурсию проведёт один из опытных сертифицированных гидов нашей команды
ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57209 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой читать дальше
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться.
Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ.
Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
П
Павел
28 окт 2025
Очень интересно и познавательно
Н
Наталья
21 окт 2025
Прекрасная экскурсия с Ольгой! Очень грамотная и приятная речь, много знает интересных фактов о своей Родине. Время пролетело незаметно) Очень интересно и познавательно. Рекомендую данную экскурсию)