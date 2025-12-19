Мои заказы

Загадки древних стен
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в глубь веков, где оживают легенды Великого Княжества Литовского. Эта экскурсия — идеальный маршрут для ценителей истории, готической романтики и живых традиций.

Вы посетите два уникальных замка, каждый со своей неповторимой судьбой, и окунетесь в атмосферу старинного ремесла.
Описание мастер-класса

Что вас ждет:

  • Знаковый замок в истории Беларуси — Кревской. Вы увидите могучие руины, где была подписана Кревская уния, и почувствуете дыхание эпохи великих князей. Именно здесь вас ждет не только погружение в историю, но и знакомство со старинным рецептом приготовления баранок.
  • На увлекательном мастер-классе вы сами сможете изготовить это традиционное угощение, замесив тесто и создав свою уникальную бараночку.
  • Самый загадочный замок Беларуси — Гольшанский. Белоснежные, окутанные легендами руины дворца Сапегов произведут неизгладимое впечатление. Вы услышите истории о призраке Белой Дамы и Черном Монахе, ощутите мистическую атмосферу этого места, вдохновившего Владимира Короткевича на написание знаменитого романа «Черный замок Ольшанский».

По субботам в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кревский замок
  • Костел Апостолов Петра и Павла в Борунах
  • Гольшанский замок
Что включено
  • Услуги аттестованного гида
  • Транспортные услуги
  • Комплексный обед
  • Входные билеты в Кревский замок и Гольшанский замок
  • Мастер-класс по изготовлению баранок
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, 2А
Завершение: Минск, пл. Свободы 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

