Приглашаем вас в увлекательное путешествие в глубь веков, где оживают легенды Великого Княжества Литовского. Эта экскурсия — идеальный маршрут для ценителей истории, готической романтики и живых традиций.
Вы посетите два уникальных замка, каждый со своей неповторимой судьбой, и окунетесь в атмосферу старинного ремесла.
Описание мастер-класса
Что вас ждет:
- Знаковый замок в истории Беларуси — Кревской. Вы увидите могучие руины, где была подписана Кревская уния, и почувствуете дыхание эпохи великих князей. Именно здесь вас ждет не только погружение в историю, но и знакомство со старинным рецептом приготовления баранок.
- На увлекательном мастер-классе вы сами сможете изготовить это традиционное угощение, замесив тесто и создав свою уникальную бараночку.
- Самый загадочный замок Беларуси — Гольшанский. Белоснежные, окутанные легендами руины дворца Сапегов произведут неизгладимое впечатление. Вы услышите истории о призраке Белой Дамы и Черном Монахе, ощутите мистическую атмосферу этого места, вдохновившего Владимира Короткевича на написание знаменитого романа «Черный замок Ольшанский».
По субботам в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кревский замок
- Костел Апостолов Петра и Павла в Борунах
- Гольшанский замок
Что включено
- Услуги аттестованного гида
- Транспортные услуги
- Комплексный обед
- Входные билеты в Кревский замок и Гольшанский замок
- Мастер-класс по изготовлению баранок
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, 2А
Завершение: Минск, пл. Свободы 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
