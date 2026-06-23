Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в замки Мир и Несвиж из Минска, которая позволит вам не только увидеть два самых знаменитых архитектурных сооружения Беларуси, но и узнать историю могущественной династии читать дальшеуменьшить
Радзивиллов.
Во время путешествия вы сможете полюбоваться великолепными пейзажами, оценить величие и красоту замков, а также прикоснуться к истории, держа в руках настоящие археологические артефакты. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений
🗝️ Возможность прикоснуться к археологическим артефактам
🚗 Комфортный транспорт включен
🎭 Возможность увидеть стилизованное представление
Что можно увидеть
Мирский замок
Несвижский замок
Костел Божьего тела
Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
Описание экскурсии
Несвиж: путешествие во времени
Вы погуляете по ухоженной территории старинного дворцового комплекса. Оцените интерьеры замка, восстановленные в соответствии с историческими гравюрами и фотографиями. А также увидите костел Божьего тела XVI века, не прекращавший службы даже в советские времена. Я раскрою, каким образом уцелела 400-летняя крипта, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная панна Несвижа.
Мирский замок
Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества. Вы подниметесь на две могучие башни, пройдете по боевой галерее, спуститесь в тюремный подвал и посетите дворцовую часть замка. По желанию осмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских — его последних частных владельцев. Если повезет, попадете на стилизованное представление воинов-шотландцев, служивших наемниками у литовских князей.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Транспорт включён в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно (~1150 рос. руб. с человека)
Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (~115 рос. руб.) или с гидом замка (~920 рос. руб.)
По запросу я могу заранее забронировать столик в ресторане для обеда
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ваших апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3503 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях.
С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием читать дальшеуменьшить
познакомлю вас с её прошлым, культурой и главными достопримечательностями.
Работаю вместе с командой профессиональных гидов. Я и все мои коллеги имеют государственную аттестацию и помогают гостям открыть для себя красивую синеокую Беларусь. Экскурсию проведу либо я лично, либо один из наших опытных гидов. Все поездки проходят на комфортабельных автомобилях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Большое спасибо Александре за незабываемую поездку в замки Белоруссии и интересный рассказ! Александра не только квалифицированный экскурсовод, но и очень приятный человек! Я узнала много нового и получила огромное удовольствие от экскурсии. Рекомендую всем!!!
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Дарья
Потрясная экскурсия, большое спасибо Вадиму за увлекательный рассказ, доступное преподнесение информации и артефакты, позволившие прикоснуться к истории! Очень комфортный темп экскурсии, мы в комфортном для себя темпе изучили замки, никуда не спешили.
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Л
Любовь
С первых минут и до конца экскурсии мы находились под впечатлением от профессионализма Вадима. Научный бэкграунд и профессиональный археологический опыт в сочетании с даром рассказчика! Это была великолепная, познавательная экскурсия! читать дальшеуменьшить
Не байки и сказки, а реальные факты, историческая, археологическая информация с опорой на источники, научными обоснованиями, с погружением в интересовавшие нас детали и нюансы. Мы вернулись с экскурсии по замкам под огромным впечатлением, с чувством удовлетворения и благодарности Вадиму за его работу! Рекомендуем!
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Д
Дарья
Просто прекрасная экскурсия, много полезной информации. Все было вовремя, очень удобный маршрут. Отдельная благодарность Вадиму, он прекрасный рассказчик, много узнали нового и при этом было очень интересно слушать. Рекомендуем всем, кто поедет в Минск и в Белоруссию.
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ольга
экскурсия с Вадимом по замкам нам очень понравилась! несомненно ее рекомендуем! четко по времени встретились, быстро и комфортно доехали на машине туда и обратно, сначала посетили в Несвиже Фарный костел, читать дальшеуменьшить
построенный итальянцами, замок Несвиж, не уступающий французским дворцам отлично отреставрированный и с изумительными восстановленными интерьерами, дворцовый парк, затем Мирский замок (в 30 минутах езды от Несвиж). наш гид Вадим археолог, увлеченный историей страны и фортификацией, очень эрудированный, позитивный и доброжелательный, по пути в замки Вадим увлекательно и интересно рассказал нам много исторических фактов, нам и нашему 14 л сыну многое запомнилось, тоже подсказал место где вкусно пообедать. как вернемся в минск обязательно поедем с Вадимом на экскурсию в Брест, рекомендуем!
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Мария
Огромное спасибо Вадиму от всей нашей семьи! Экскурсия в Несвиж и Мир была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Вадим очень профессиональный и интересный рассказчик, все очень лаконично, информативно, безумно интересно и увлекательно. По приезду домой захотелось изучить историю Беларуси более подробно, настолько все было интересно! Когда поедем в Беларусь в следующий раз - на экскурсии только к Вадиму!
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