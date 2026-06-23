Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в замки Мир и Несвиж из Минска, которая позволит вам не только увидеть два самых знаменитых архитектурных сооружения Беларуси, но и узнать историю могущественной династии

Радзивиллов. Во время путешествия вы сможете полюбоваться великолепными пейзажами, оценить величие и красоту замков, а также прикоснуться к истории, держа в руках настоящие археологические артефакты. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Несвиж: путешествие во времени

Вы погуляете по ухоженной территории старинного дворцового комплекса. Оцените интерьеры замка, восстановленные в соответствии с историческими гравюрами и фотографиями. А также увидите костел Божьего тела XVI века, не прекращавший службы даже в советские времена. Я раскрою, каким образом уцелела 400-летняя крипта, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная панна Несвижа.

Мирский замок

Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества. Вы подниметесь на две могучие башни, пройдете по боевой галерее, спуститесь в тюремный подвал и посетите дворцовую часть замка. По желанию осмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских — его последних частных владельцев. Если повезет, попадете на стилизованное представление воинов-шотландцев, служивших наемниками у литовских князей.

Организационные детали