Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска

Посетить средневековые замки и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии

Мирский и Несвижский замки — визитные карточки Беларуси.

Вы оцените их главные сооружения, полюбуетесь окружающей живописной природой и услышите о могущественной династии Радзивиллов.

А еще я возьму в дорогу интересные археологические артефакты, чтобы вы смогли своими руками прикоснуться к предметам из далекого прошлого.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Несвиж: путешествие во времени

Вы погуляете по ухоженной территории старинного дворцового комплекса. Оцените интерьеры замка, восстановленные в соответствии с историческими гравюрами и фотографиями. А также посетите костел Божьего тела XVI века, не прекращавший службы даже в советские времена. Я раскрою, каким образом уцелела 400-летняя крипта, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная панна Несвижа.

Мирский замок

Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества. Вы подниметесь на две могучие башни, пройдете по боевой галерее, спуститесь в тюремный подвал и посетите дворцовую часть замка. А также осмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских — его последних частных владельцев. Если повезет, попадете на стилизованное представление воинов-шотландцев, служивших наемниками у литовских князей.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 15 евро с человека
  • Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (1,5 евро) или с гидом замка (12 евро)
  • По запросу я могу заранее забронировать столик в ресторане для обеда

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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