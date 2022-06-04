Мирский и Несвижский замки — визитные карточки Беларуси. Вы оцените их главные сооружения, полюбуетесь окружающей живописной природой и услышите о могущественной династии Радзивиллов. А еще я возьму в дорогу интересные археологические артефакты, чтобы вы смогли своими руками прикоснуться к предметам из далекого прошлого.

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Что вас ожидает

Несвиж: путешествие во времени

Вы погуляете по ухоженной территории старинного дворцового комплекса. Оцените интерьеры замка, восстановленные в соответствии с историческими гравюрами и фотографиями. А также посетите костел Божьего тела XVI века, не прекращавший службы даже в советские времена. Я раскрою, каким образом уцелела 400-летняя крипта, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная панна Несвижа.

Мирский замок

Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества. Вы подниметесь на две могучие башни, пройдете по боевой галерее, спуститесь в тюремный подвал и посетите дворцовую часть замка. А также осмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских — его последних частных владельцев. Если повезет, попадете на стилизованное представление воинов-шотландцев, служивших наемниками у литовских князей.

Организационные детали