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Замки Мира и Несвижа

Елена А.
Елена А. – Гид из Минска
Замки Мира и Несвижа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $160 за экскурсию

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Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Что вы увидите

  • местечко Мир
  • Мирский замок
  • Обзор города Несвижа
  • Дворец Радзивиллов в Несвиже
Знакомство с историей 📖 и культурой Великого Княжества Литовского. Стены средневекового замка в Мире и красота дворца Радзивиллов в Несвиже.
Вы познакомитесь с еврейской культурой белорусских местечек, прочувствуете силу магнатов, узнаете про развитие протестантизма и католической веры, погрузитесь в атмосферу Радзивилловского театра и королевских приемов.
Ведь Радзивиллы сделали все возможное, чтобы стать "некоронованными королями Великого княжества Литовского".
Продолжительность 10 часов

Маршрут:

  • местечко Мир с посещением православного храма и рыночной площади, легенды и история о Ноеве ковчеге 20 века.
посещение Мирского замка, парка и усыпальницы
Свободное время - сувениры 🎁 /обед
переезд в Несвиж и красивые 🤩 легенды о Радзивиллах
обзорная экскурсия ⛳ по Несвижу - Ратуша, Слуцкая брама и Храм Божьего Тела
посещение Дворца с проведением экскурсии 🧭 (у меня есть аттестация на проведение экскурсий в музее)
прогулка по парку и легенды о замке и любви.
Эта экскурсия подарит настоящее информационное и эстетическое насаждение, где история государства сливается с историей рода, а прошлое проступает через архитектуру и преданность делу современных историков и рестовраторов.
Что входит
  • услуги гида и транспорт
Что не входит
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Елены
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена А.
Елена А.
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