Знакомство с историей 📖 и культурой Великого Княжества Литовского. Стены средневекового замка в Мире и красота дворца Радзивиллов в Несвиже.
Вы познакомитесь с еврейской культурой белорусских местечек, прочувствуете силу магнатов, узнаете про развитие протестантизма и католической веры, погрузитесь в атмосферу Радзивилловского театра и королевских приемов.
Ведь Радзивиллы сделали все возможное, чтобы стать "некоронованными королями Великого княжества Литовского".
Продолжительность 10 часов
Маршрут:
- местечко Мир с посещением православного храма и рыночной площади, легенды и история о Ноеве ковчеге 20 века.
посещение Мирского замка, парка и усыпальницы
Свободное время - сувениры 🎁 /обед
переезд в Несвиж и красивые 🤩 легенды о Радзивиллах
обзорная экскурсия ⛳ по Несвижу - Ратуша, Слуцкая брама и Храм Божьего Тела
посещение Дворца с проведением экскурсии 🧭 (у меня есть аттестация на проведение экскурсий в музее)
прогулка по парку и легенды о замке и любви.
Эта экскурсия подарит настоящее информационное и эстетическое насаждение, где история государства сливается с историей рода, а прошлое проступает через архитектуру и преданность делу современных историков и рестовраторов.