Знакомство с историей 📖 и культурой Великого Княжества Литовского. Стены средневекового замка в Мире и красота дворца Радзивиллов в Несвиже.

Вы познакомитесь с еврейской культурой белорусских местечек, прочувствуете силу магнатов, узнаете про развитие протестантизма и католической веры, погрузитесь в атмосферу Радзивилловского театра и королевских приемов.

Ведь Радзивиллы сделали все возможное, чтобы стать "некоронованными королями Великого княжества Литовского".

Продолжительность 10 часов

Маршрут:

местечко Мир с посещением православного храма и рыночной площади, легенды и история о Ноеве ковчеге 20 века.

посещение Мирского замка, парка и усыпальницы

Свободное время - сувениры 🎁 /обед

переезд в Несвиж и красивые 🤩 легенды о Радзивиллах

обзорная экскурсия ⛳ по Несвижу - Ратуша, Слуцкая брама и Храм Божьего Тела

посещение Дворца с проведением экскурсии 🧭 (у меня есть аттестация на проведение экскурсий в музее)

прогулка по парку и легенды о замке и любви.

Эта экскурсия подарит настоящее информационное и эстетическое насаждение, где история государства сливается с историей рода, а прошлое проступает через архитектуру и преданность делу современных историков и рестовраторов.