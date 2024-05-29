1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Групповая
10 часов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Индивидуальная
11 часов
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Очень понравилась экскурсия в замки, прекрасный гид Владимир
- ООлеся28 мая 2024Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
- ЛЛариса28 мая 2024Интересная экскурсия, хорошая организация. Было любопытно сравнить впечатления от замков в Чехии и здесь, в Белоруссии. Ну, не подкачали наши
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод Ольга! Рекомендую всем!
- ВВероника6 мая 2024Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
- ИИрина11 марта 2024Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в БеларусиЗаказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
- ННаталья6 декабря 2023Экскурсия в замки Мир и Несвиж (всё включено) из МинскаПутешествовали в воскресенье. С утра снегопад. Водитель-супер. По дороге очень познавательный рассказ экскурсовода Дарьи. Приятный голос, интересные исторические факты,больше легенды.
- ВВалерия16 июля 2023Все было великолепно! Гид, Оксана Барковская профессионал с большой буквы!! Помогла разобраться во всех тонкостях истории, посоветовала куда сходить дальше прогуляться, заказала место в ресторане! Было приятно, познавательно и не затянуто во времени! Благодарю ее, от всей души!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвиж»
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