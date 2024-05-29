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собратья. Занимательно было слушать экскурсоводов (правда, знатоком династии Радзивиллов я так и не стала, ну, да ладно). Зато увидела интерьеры, одежду, утварь, архитектуру, предметы искусства, которые очень впечатляют. Единственное замечание по обеду. Он был достаточно простым, но дело не в этом. Хочу заметить, что за ту же сумму в кафе Лидо в Минске я получила 5 вкусных блюд, в том числе - драники. Что называется, почувствуйте разницу. Везде, где бы мы ни питались - в Минске, в Гродно -, в кафе ли, в магазинах ли покупали продукты - всё было вкусно. А вот этот обед не впечатлил. Но это не испортило общего впечатления.