Экскурсии в Несвиж из Минска

Найдено 5 экскурсий в категории «Несвиж» в Минске, цены от 90 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
150 отзывов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Легенды и истории Мира и Несвижа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Очень понравилась экскурсия в замки, прекрасный гид Владимир
  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Интересная экскурсия, хорошая организация. Было любопытно сравнить впечатления от замков в Чехии и здесь, в Белоруссии. Ну, не подкачали наши
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    собратья. Занимательно было слушать экскурсоводов (правда, знатоком династии Радзивиллов я так и не стала, ну, да ладно). Зато увидела интерьеры, одежду, утварь, архитектуру, предметы искусства, которые очень впечатляют. Единственное замечание по обеду. Он был достаточно простым, но дело не в этом. Хочу заметить, что за ту же сумму в кафе Лидо в Минске я получила 5 вкусных блюд, в том числе - драники. Что называется, почувствуйте разницу. Везде, где бы мы ни питались - в Минске, в Гродно -, в кафе ли, в магазинах ли покупали продукты - всё было вкусно. А вот этот обед не впечатлил. Но это не испортило общего впечатления.

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод Ольга! Рекомендую всем!
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)
    Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
    Заказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
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    экскурсовод и подъехала машина. Экскурсовод Ольга много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Водитель приятный со спокойной манерой вождения. Замки очень понравились! К 19 часам вернулись обратно в отель. Осталось много впечатлений и положительных эмоций, день прошёл замечательно. Экскурсию рекомендую.

  • Н
    Наталья
    6 декабря 2023
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (всё включено) из Минска
    Путешествовали в воскресенье. С утра снегопад. Водитель-супер. По дороге очень познавательный рассказ экскурсовода Дарьи. Приятный голос, интересные исторические факты,больше легенды.
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    Чувствуется большой патриот Белоруссии. На все вопросы исчерпывающие ответы. Большое всем спасибо. Захотелось опять приехать в Белоруссию. Что и сделаем ближе к лету!

  • В
    Валерия
    16 июля 2023
    Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
    Все было великолепно! Гид, Оксана Барковская профессионал с большой буквы!! Помогла разобраться во всех тонкостях истории, посоветовала куда сходить дальше прогуляться, заказала место в ресторане! Было приятно, познавательно и не затянуто во времени! Благодарю ее, от всей души!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвиж»

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  4. Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Несвиж" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 950. Туристы уже оставили гидам 914 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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