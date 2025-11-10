Замки Мир и Несвиж: история 5 столетий за 5 часов (на вашем авто)
Изучить историю, архитектуру и фортификационное искусство через древние камни и легенды
Этот маршрут — для тех, кто путешествует на собственном авто и хочет исследовать наследие Беларуси в своём ритме. Я встречу вас в Мире или Несвиже и познакомлю с Мирским замком и Несвижским дворцовым ансамблем.
Приготовьтесь услышать истории о причудливых сплетениях людских судеб, архитектурных стилей, легенд и реальных событий.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Из сохранившихся замков Беларуси наибольшую известность получили замок в Мире и дворцовый ансамбль в Несвиже. Если вы запланировали их осмотр и приедете на собственном транспорте, я встречу вас на месте и помогу вам узнать их историю, в которой отражаются судьбы владельцев, чередуются архитектурные стили, переплетаются легенды и факты.
Мирский замок
Его называют одним из самых загадочных замков Беларуси. Мы осмотрим каменные башни и стены, а также оценим архитектурное изящество церкви-усыпальницы Святополк-Мирских.
Вы узнаете:
Когда он был построен и какие легенды окутывают его историю
Биографии некоторых владельцев, среди которых были шляхтичи Великого Княжества Литовского, князья Священной Римской империи, военачальники Речи Посполитой и Российской империи
Как замок становился объектом штурмов и осад, о том, кто его разрушал и кто восстанавливал
Легенды о призраках Мирского замка и историю о голове барана
Дворцовый ансамбль в Несвиже
Это резиденция князей Радзивиллов, один из самых посещаемых музейных комплексов страны. Мы прогуляемся вокруг, осмотрим земляные валы и бастионы с разных ракурсов и оценим красоту Театральной поляны.
Вы узнаете:
Чем богато прошлое дворца
Что нового каждая эпоха вносила в облик крепости
О чём гласит легенда рода Радзивиллов
Костёл Божьего Тела в Несвиже
Это первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы, который сравнивали с одним из чудес света. Мы рассмотрим уникальные фрески и интерьер костёла и спустимся в радзивилловскую усыпальницу.
Вы узнаете:
об особенностях его архитектуры
мастерстве художников 18 века, расписавших костёл
истории усыпальницы и рода Радзивиллов
Организационные детали
Трансфер к замкам вы осуществляете самостоятельно. Я встречу вас на месте и проведу экскурсию
Можем начать в Мире или Несвиже (исходя из спланированного вами маршрута)
Экскурсии по территории Мира и Несвижа проходят пешком. Протяжённость маршрута в Мире около 1 км, в Несвиже – около 2 км
Осмотр костёла Божьего Тела в Несвиже может быть ограничен в связи с проведением богослужений. За посещение княжеской усыпальницы взимается отдельное пожертвование
Посещение музейных экспозиций в Мире и Несвиже осуществляется самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Несвиже
Провёл экскурсии для 292 туристов
Уважаемые гости Несвижа! Если вы хотите узнать историю города и лучше понять прошлое Беларуси, приглашаю вас на свои экскурсии.
Я окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета, преподавал в школе, работал читать дальше
в музеях. В том числе — 10 лет в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж». Принимал участие в подготовке и проведении ряда выставок, научных семинаров и конференций, разработал более 10 тематических экскурсий. Автор трёх историко-краеведческих книг, более 50 научных и научно-популярных статей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Андрей коммуникабельный, отзывчивый, внимательный к деталям, быстро отвечает на организационные вопросы. Сама экскурсия четко структурирована и интересна. Однозначно рекомендую. Нам всё понравилось! Спасибо большое!
Т
Татьяна
28 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Андрей по своему образованию и опыту работы историк, глубоко погружен в детали, очень интересно рассказывает об истории замков, а также связанных с ними событиях, системно излагает материал, подробно и со знанием дела отвечает на все вопросы. Отличной была также организация экскурсии. Рекомендую!
Н
Николай
8 сен 2025
Провели совершенно замечательный день, побывав на экскурсии 6 сентября 2025. Понравилось все! Андрэй предложил созвониться заранее и оговорить все организационные моменты, далее прислал примерное расписание экскурсии со всеми точками и читать дальше
временем наших встреч. Мы неспешным шагом обошли стены Мирского замка, погрузившись в его историю с рассказами о его владельцах и событиях разных периодов. Далее был переезд на экскурсию уже по Несвижскому замку. Огромная благодарность Андрею за глубокие знания, прекрасно структурированную подачу, хрестоматийное повествование и готовность повторить, если что-то упущено. Однозначно рекомендуем и будем всем рассказывать, как нам повезло с экскурсоводом!