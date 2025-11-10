Этот маршрут — для тех, кто путешествует на собственном авто и хочет исследовать наследие Беларуси в своём ритме. Я встречу вас в Мире или Несвиже и познакомлю с Мирским замком и Несвижским дворцовым ансамблем. Приготовьтесь услышать истории о причудливых сплетениях людских судеб, архитектурных стилей, легенд и реальных событий.

Описание экскурсии

Из сохранившихся замков Беларуси наибольшую известность получили замок в Мире и дворцовый ансамбль в Несвиже. Если вы запланировали их осмотр и приедете на собственном транспорте, я встречу вас на месте и помогу вам узнать их историю, в которой отражаются судьбы владельцев, чередуются архитектурные стили, переплетаются легенды и факты.

Мирский замок

Его называют одним из самых загадочных замков Беларуси. Мы осмотрим каменные башни и стены, а также оценим архитектурное изящество церкви-усыпальницы Святополк-Мирских.

Вы узнаете:

Когда он был построен и какие легенды окутывают его историю

Биографии некоторых владельцев, среди которых были шляхтичи Великого Княжества Литовского, князья Священной Римской империи, военачальники Речи Посполитой и Российской империи

Как замок становился объектом штурмов и осад, о том, кто его разрушал и кто восстанавливал

Легенды о призраках Мирского замка и историю о голове барана

Дворцовый ансамбль в Несвиже

Это резиденция князей Радзивиллов, один из самых посещаемых музейных комплексов страны. Мы прогуляемся вокруг, осмотрим земляные валы и бастионы с разных ракурсов и оценим красоту Театральной поляны.

Вы узнаете:

Чем богато прошлое дворца

Что нового каждая эпоха вносила в облик крепости

О чём гласит легенда рода Радзивиллов

Костёл Божьего Тела в Несвиже

Это первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы, который сравнивали с одним из чудес света. Мы рассмотрим уникальные фрески и интерьер костёла и спустимся в радзивилловскую усыпальницу.

Вы узнаете:

об особенностях его архитектуры

мастерстве художников 18 века, расписавших костёл

истории усыпальницы и рода Радзивиллов

Организационные детали