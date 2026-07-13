Приглашаю познакомиться с Несвижем, где история оживает на старинных улицах, в замке, храмах и парках. На прогулке вы увидите главные достопримечательности бывшей резиденции Радзивиллов, узнаете о жизни знаменитого княжеского рода, познакомитесь с архитектурой 16–18 веков и услышите легенды, которыми окутан город.

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Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Несвижский замок — знаменитая резиденция Радзивиллов, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу, как деревянная крепость превратилась в роскошный дворцово-замковый ансамбль, кто его строил и почему замок считали неприступной крепостью.

Городская ратуша — старейшая ратуша Беларуси, которую удалось сохранить. Поговорим, как было устроено городское самоуправление, где находились суд, казна и городской архив.

Костёл Божьего Тела — один из первых барочных храмов Восточной Европы. Вы услышите об истории иезуитов в Несвиже и увидите родовую усыпальницу Радзивиллов.

Слуцкая брама — единственные городские ворота, которые дожили до наших дней. Я объясню, как была устроена система укреплений старого Несвижа.

Несвижские парки — Замковый, Озёрина, Марысин, Английский и Японский. Прогуляемся по живописным аллеям, вдоль прудов и загадочной заводи «Ундины». Расскажу, как создавали эти парки и почему они красивы в любое время года.

Организационные детали