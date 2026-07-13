Приглашаю познакомиться с Несвижем, где история оживает на старинных улицах, в замке, храмах и парках.
На прогулке вы увидите главные достопримечательности бывшей резиденции Радзивиллов, узнаете о жизни знаменитого княжеского рода, познакомитесь с архитектурой 16–18 веков и услышите легенды, которыми окутан город.
Несвижский замок — знаменитая резиденция Радзивиллов, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу, как деревянная крепость превратилась в роскошный дворцово-замковый ансамбль, кто его строил и почему замок считали неприступной крепостью.
Городская ратуша — старейшая ратуша Беларуси, которую удалось сохранить. Поговорим, как было устроено городское самоуправление, где находились суд, казна и городской архив.
Костёл Божьего Тела — один из первых барочных храмов Восточной Европы. Вы услышите об истории иезуитов в Несвиже и увидите родовую усыпальницу Радзивиллов.
Слуцкая брама — единственные городские ворота, которые дожили до наших дней. Я объясню, как была устроена система укреплений старого Несвижа.
Несвижские парки — Замковый, Озёрина, Марысин, Английский и Японский. Прогуляемся по живописным аллеям, вдоль прудов и загадочной заводи «Ундины». Расскажу, как создавали эти парки и почему они красивы в любое время года.
Организационные детали
Остаток оплачивается в белорусских рублях
Экскурсия включает внешний осмотр Несвижского замка и городской ратуши
Посещение костёла и крипты зависит от расписания богослужений. При желании можно спуститься в крипту, пожертвование — 5 бел. руб. (~133 ₽) за чел.
Экскурсия заканчивается во внутреннем дворе замка, после чего вы сможете самостоятельно приобрести билеты для посещения дворцовых интерьеров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Несвиже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2010 года мое сердце безраздельно принадлежит Несвижу, а моя жизнь — его удивительным историям. То, что когда-то начиналось как увлечение, за полтора десятилетия превратилось в вовлеченность. Для меня провести читать дальшеуменьшить
экскурсию по нашему городу — это не просто пересказать сухие факты из учебника. Это возможность взять гостя за руку и вместе с ним перешагнуть невидимую границу веков. Каждый раз, когда я начинаю прогулку, у меня замирает сердце. Несвиж — это не просто декорации, это живой, дышащий организм. Я искренне влюблена в его атмосферу: в величественные силуэты Радзивилловского замка, отражающиеся в зеркальной глади прудов, в строгую тишину Фарного костела Божьего Тела, где само время словно замедляет свой ход, и в старинные улочки, которые помнят шаги королей и магнатов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Ольга
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Остались только положительные эмоции!
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