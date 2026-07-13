Мои заказы

Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов

Прогуляться по историческому городу Беларуси
Приглашаю познакомиться с Несвижем, где история оживает на старинных улицах, в замке, храмах и парках.

На прогулке вы увидите главные достопримечательности бывшей резиденции Радзивиллов, узнаете о жизни знаменитого княжеского рода, познакомитесь с архитектурой 16–18 веков и услышите легенды, которыми окутан город.
5
1 отзыв
Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов
Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов
Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов

Описание экскурсии

Несвижский замок — знаменитая резиденция Радзивиллов, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу, как деревянная крепость превратилась в роскошный дворцово-замковый ансамбль, кто его строил и почему замок считали неприступной крепостью.

Городская ратуша — старейшая ратуша Беларуси, которую удалось сохранить. Поговорим, как было устроено городское самоуправление, где находились суд, казна и городской архив.

Костёл Божьего Тела — один из первых барочных храмов Восточной Европы. Вы услышите об истории иезуитов в Несвиже и увидите родовую усыпальницу Радзивиллов.

Слуцкая брама — единственные городские ворота, которые дожили до наших дней. Я объясню, как была устроена система укреплений старого Несвижа.

Несвижские парки — Замковый, Озёрина, Марысин, Английский и Японский. Прогуляемся по живописным аллеям, вдоль прудов и загадочной заводи «Ундины». Расскажу, как создавали эти парки и почему они красивы в любое время года.

Организационные детали

  • Остаток оплачивается в белорусских рублях
  • Экскурсия включает внешний осмотр Несвижского замка и городской ратуши
  • Посещение костёла и крипты зависит от расписания богослужений. При желании можно спуститься в крипту, пожертвование — 5 бел. руб. (~133 ₽) за чел.
  • Экскурсия заканчивается во внутреннем дворе замка, после чего вы сможете самостоятельно приобрести билеты для посещения дворцовых интерьеров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городской Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Несвиже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2010 года мое сердце безраздельно принадлежит Несвижу, а моя жизнь — его удивительным историям. То, что когда-то начиналось как увлечение, за полтора десятилетия превратилось в вовлеченность. Для меня провести
читать дальшеуменьшить

экскурсию по нашему городу — это не просто пересказать сухие факты из учебника. Это возможность взять гостя за руку и вместе с ним перешагнуть невидимую границу веков. Каждый раз, когда я начинаю прогулку, у меня замирает сердце. Несвиж — это не просто декорации, это живой, дышащий организм. Я искренне влюблена в его атмосферу: в величественные силуэты Радзивилловского замка, отражающиеся в зеркальной глади прудов, в строгую тишину Фарного костела Божьего Тела, где само время словно замедляет свой ход, и в старинные улочки, которые помнят шаги королей и магнатов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Остались только положительные эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Несвижа

Похожие экскурсии на «Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов»

Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
108 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы в Минске
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
4650 ₽ за человека
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Лучший выбор
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Исследовать архитектурные и ландшафтные памятники и спуститься в некрополь Радзивиллов
20 июл в 14:00
22 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 25 чел.
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4990 ₽ за всё до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
Завтра в 09:00
21 июл в 16:00
от 5750 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Несвиже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Несвиже
от 4100 ₽ за экскурсию