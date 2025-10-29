Несвиж - это город, где каждый памятник рассказывает свою историю. Здесь можно увидеть старейшую ратушу Беларуси, пройти через Слуцкие ворота и посетить первый барочный костёл Восточной Европы. Дворцово-парковый ансамбль - это визитная карточка страны, где некогда кипела светская жизнь. Погрузитесь в атмосферу древности, узнайте о войнах и тайнах рода Радзивиллов, и насладитесь прогулкой по этому удивительному месту

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Несвиже

Андрей Ваш гид в Несвиже

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Центральная площадь Несвижа — место, где сохранились памятники архитектуры 16-18 веков: городская ратуша (самая старая в Беларуси), торговые ряды, жилой дом в стиле барокко.

Слуцкие въездные ворота (Слуцкая брама) и Замковая башня — элементы городской фортификации 17-18 веков. Обсудим, какую роль они играли в прошлом и как используются сейчас.

Костёл Божьего Тела — первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы. Его своды расписаны фресками, а в подземельях находится усыпальница князей Радзивиллов.

Дворцово-парковый ансамбль. Замок долгое время был неприступной крепостью, а позже — центром культуры и светской жизни. Сегодня это своеобразная визитная карточка страны и…. очень красивое место для прогулок.

А ещё…

Вы узнаете о войнах и пожарах, которые меняли облик Несвижа, о зодчих и учёных, оставивших свой след в прошлом города

Услышите рассказ о происхождении рода Радзивиллов, о чёрной даме Несвижского замка, о тайнах княжеской усыпальницы, о достижениях и чудачествах хозяев княжеской резиденции

Вместе пролистаем страницы истории замка и выясним, кто его строил, а кто разрушал, какой след оставила здесь война 1812 года и события Великой Отечественной

Разберёмся, как Радзивиллы получили свои необычные прозвища. И даже, насколько это позволительно, приоткроем некоторые семейные тайны

Организационные детали