Несвиж - это город, где каждый памятник рассказывает свою историю.
Здесь можно увидеть старейшую ратушу Беларуси, пройти через Слуцкие ворота и посетить первый барочный костёл Восточной Европы. Дворцово-парковый ансамбль - это визитная карточка страны, где некогда кипела светская жизнь.
Погрузитесь в атмосферу древности, узнайте о войнах и тайнах рода Радзивиллов, и насладитесь прогулкой по этому удивительному месту
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники архитектуры
- 🕍 Исторические легенды и тайны
- 🎨 Барочные фрески и усыпальница
- 🌳 Прогулка по дворцово-парковому ансамблю
- 🗝️ Тайны рода Радзивиллов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Центральная площадь Несвижа
- Слуцкие въездные ворота
- Костёл Божьего Тела
- Дворцово-парковый ансамбль
Описание экскурсии
Центральная площадь Несвижа — место, где сохранились памятники архитектуры 16-18 веков: городская ратуша (самая старая в Беларуси), торговые ряды, жилой дом в стиле барокко.
Слуцкие въездные ворота (Слуцкая брама) и Замковая башня — элементы городской фортификации 17-18 веков. Обсудим, какую роль они играли в прошлом и как используются сейчас.
Костёл Божьего Тела — первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы. Его своды расписаны фресками, а в подземельях находится усыпальница князей Радзивиллов.
Дворцово-парковый ансамбль. Замок долгое время был неприступной крепостью, а позже — центром культуры и светской жизни. Сегодня это своеобразная визитная карточка страны и…. очень красивое место для прогулок.
А ещё…
- Вы узнаете о войнах и пожарах, которые меняли облик Несвижа, о зодчих и учёных, оставивших свой след в прошлом города
- Услышите рассказ о происхождении рода Радзивиллов, о чёрной даме Несвижского замка, о тайнах княжеской усыпальницы, о достижениях и чудачествах хозяев княжеской резиденции
- Вместе пролистаем страницы истории замка и выясним, кто его строил, а кто разрушал, какой след оставила здесь война 1812 года и события Великой Отечественной
- Разберёмся, как Радзивиллы получили свои необычные прозвища. И даже, насколько это позволительно, приоткроем некоторые семейные тайны
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута — 2,5–3 км
- В программу экскурсии не входит посещение музейной экспозиции в залах дворцового ансамбля
- Обратите внимание: посещение костёла может быть ограничено из-за проведения богослужений. За посещение княжеской усыпальницы взимается отдельное пожертвование
- При проведении вечерней экскурсии возможен лишь внешний осмотр костёла (обычно после 17.00 храм закрывается)
- Дополнительные вопросы всегда приветствуются и не остаются без ответов;)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Несвиже
Провёл экскурсии для 284 туристов
Уважаемые гости Несвижа! Если вы хотите узнать историю города и лучше понять прошлое Беларуси, приглашаю вас на свои экскурсии. Я окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета, преподавал в школе, работалЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алла
29 окт 2025
Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Узнали много интересного об истории Несвижа, прошлись по основным достопримечательностям города. Несмотря на ужасную погоду (+5, дождь), время пролетело незаметно. Рекомендую экскурсию для посещения.
Д
Дмитрий
20 окт 2025
Андрей очень хорошо знает историю города и замка! Мы узнали за время экскурсии множество исторических фактов за что очень благодарны. Оказавшись внутри замка после уличной экскурсии складывалось ощущение, что мы здесь уже все знаем и бывали не первый раз. Большое спасибо!
Ольга
30 сен 2025
Замечательная экскурсия по городу Несвиж. Андрей обстоятельно рассказал об истории города, становлении и развитии. Познакомил с историей рода Радзивиллов, поделился интересными фактами из жизни представителей как прошлых, так и сегодняшних времён. Благодарю и с удовольствием порекомендую своим знакомым данную экскурсию.
А
Алексей
20 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. В этот день шел дождь,но не смотря на это гид сумел увлечь и буквально перенести нас в эпоху Радзивилов. Чувствуется что человек хорошо владеет материалом. Экскурсия по Несвижу и вокруг замка, лично нам (группа из трех человек) понравилось больше чем сам замок.
Однозначно рекомендую, стоит своих денег.
А
Анна
28 авг 2025
Спасибо большое за живописную прогулку и интересный рассказ! Было здорово узнать как историю Несвижа, так и мифы, легенды и байки. Гид Андрей всегда с удовольствием отвечал на мои вопросы, возникающие в процессе повествования, благодарю за экскурсию!
Татьяна
27 авг 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания. Сложилось впечатление, что нам не хватило времени - Андрей мог бы рассказать еще больше интересного о своем городе. Показалось, что сначала Андрей был слегка скован, но
А
Александр
27 авг 2025
Андрей провел нам прекрасную экскурсию по Несвижу, рассказал про историю города, показал все знаковые места включая ратушу, костел и замок. Очень грамотный и знающий гид, ответил развернуто на все наши вопросы, супруга в восторге. Два с половиной часа пролетели незаметно, рекомендую.
С
Софья
22 авг 2025
Получили приятные впечатления от экскурсии и от города Несвиж. Андрей был внимателен к нашим запросам. Выбирал комфортные локации для своей программы.
Юлия
20 авг 2025
У нас была компания из 4-х взрослых и 2-х подростков, всем было интересно слушать Андрея. Вся экскурсия очень последовательная, много интересных фактов. Андрей обладает обширными знаниями и с удовольствием делился ими с нами. Всем очень понравилось.
Ольга
18 авг 2025
В течение 2,5 часов - колоссальный объем интереснейшей информации об истории города - от начала до настоящего времени. О каждом значимом объекте города - с любовью и максимальной исторической точностью. Прекрасные истории о людях, благодаря которым Несвиж стал тем, что он есть сегодня. Это всегда подкупает. Большая благодарность Андрею от нашей семьи!
И
Илья
16 авг 2025
Экскурсовод продемонстрировал грамотную речь, пунктуальность и соблюдение тайминга, высказывалась готовность адаптировать содержательную часть под интересы слушателей. Экскурсия была хорошо насыщена информационно и событийно.
В тоже время кскурсоводом была проявлена односторонняя, предвзятая
Андрей
Ответ организатора:
Добрый день, Илья!
Мне жаль, что экскурсия по Несвижу не оправдала ваши ожидания и оставила у Вас неприятное впечатление. Я старался
Илья
5 авг 2025
Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!!
Я
Янина
1 авг 2025
Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
А
Анна
30 июл 2025
Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы
П
Притчина
30 июл 2025
Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
