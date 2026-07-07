Нацистский лагерь Малый Тростенец действовал с весны 1942 года по 30 июня 1944 года — за это время здесь были убиты более 200 000 человек. Вы побываете на территории бывшего трудового лагеря и в урочище Благовщина. Своими глазами увидите, где гибли советские военнопленные, евреи, подпольщики и партизаны. И поймёте, что за каждой цифрой стоит человеческая жизнь.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы посетите места, входившие в инфраструктуру лагеря, проследите топографию убийств и восстановите последние дни его существования.

Опираясь на архивные документы, протоколы допросов нацистских преступников, воспоминания выживших и местных жителей, мы постараемся воссоздать историю лагеря. И понять, через что проходили узники.

Познакомитесь с личными историями жертв и тех, кто совершал страшные преступления.

Организационные детали