Нацистский лагерь Малый Тростенец действовал с весны 1942 года по 30 июня 1944 года — за это время здесь были убиты более 200 000 человек. Вы побываете на территории бывшего трудового лагеря и в урочище Благовщина. Своими глазами увидите, где гибли советские военнопленные, евреи, подпольщики и партизаны. И поймёте, что за каждой цифрой стоит человеческая жизнь.
Описание экскурсии
Вы посетите места, входившие в инфраструктуру лагеря, проследите топографию убийств и восстановите последние дни его существования.
Опираясь на архивные документы, протоколы допросов нацистских преступников, воспоминания выживших и местных жителей, мы постараемся воссоздать историю лагеря. И понять, через что проходили узники.
Познакомитесь с личными историями жертв и тех, кто совершал страшные преступления.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе. Время в пути — около 30 минут в одну сторону
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет
- В дни приезда делегаций, возложения цветов и других важных мероприятий государственного уровня экскурсия может быть отменена
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2814 туристов
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