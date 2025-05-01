Начнём со столицы: увидим старинные святыни города, осмотрим здания эпохи конструктивизма и узнаем, чем сейчас живёт современный Минск. Второй день посвятим замкам.
Будем бродить
мая
Описание тура
Организационные детали
Тур может проводить другой гид из нашей команды.
Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда. Ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минску
Встретим вас на ж/д вокзале Минска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.
На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы.
После обеда отвезём вас в отель, затем у вас будет свободное время.
Несвижский и Мирский замки
После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму.
Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы увидим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.
Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.
Мемориальный комплекс «Хатынь» и отъезд
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в мемориальный комплекс «Хатынь» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Он возведён на месте сожжённой деревни, а в центре комплекса расположена скульптура «Непокорённый человек». Там, где когда-то стояли дома, теперь установлены обелиски в виде печных труб с табличками с именами жителей. А ещё здесь находится кладбище деревень.
Вернёмся в Минск и пообедаем. У вас будет время на шопинг в торговом центре, а после — трансфер на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 118 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту и с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины