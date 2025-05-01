Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»

Пройтись по роскошным залам средневековых замков и погулять по Минску
Приглашаем в небольшое, но увлекательное путешествие по Беларуси.

Начнём со столицы: увидим старинные святыни города, осмотрим здания эпохи конструктивизма и узнаем, чем сейчас живёт современный Минск. Второй день посвятим замкам.

Будем бродить
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по коридорам Несвижского и Мирского дворцов, познакомимся с историей его обитателей и сделаем эффектные снимки.

В последний день отправимся в Мемориальный комплекс «Хатынь», возведённый на месте сожжённой в годы Великой Отечественной войны деревни. Вместо домов — обелиски в виде печных труб, а сверху — колокола.

Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда. Ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минску

Встретим вас на ж/д вокзале Минска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице. Мы погрузим вас в историю Минска, расскажем про город во время Великой Отечественной войны и поговорим про современную жизнь столицы.

После обеда отвезём вас в отель, затем у вас будет свободное время.

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2 день

Несвижский и Мирский замки

После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников и Слуцкую браму.

Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы увидим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.

Несвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замки
3 день

Мемориальный комплекс «Хатынь» и отъезд

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в мемориальный комплекс «Хатынь» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Он возведён на месте сожжённой деревни, а в центре комплекса расположена скульптура «Непокорённый человек». Там, где когда-то стояли дома, теперь установлены обелиски в виде печных труб с табличками с именами жителей. А ещё здесь находится кладбище деревень.

Вернёмся в Минск и пообедаем. У вас будет время на шопинг в торговом центре, а после — трансфер на ж/д вокзал.

Мемориальный комплекс «Хатынь» и отъездМемориальный комплекс «Хатынь» и отъездМемориальный комплекс «Хатынь» и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 118 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту и с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска, 10:00
Завершение: Ж/д вокзал Минска, выбирайте рейсы с отправлением во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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