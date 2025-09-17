За один раз вы увидите
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые поезда:
Туда: Москва – Минск
Поезда № 001Б; 007М; 027Б.
Обратно: Минск – Москва
Поезда № 004Б; 002Б; 028Б.
Внимание! Белорусская железная дорога с 24 апреля 2023 г. переходит на новый сезон. Наблюдаются сбои в системе выдачи билетов и расписании поездов. Все поезда белорусского формирования вначале ставят в продажу 2-3 вагона, по мере продажи билеты добавляются. Рекомендуем периодически отслеживать билеты. Продажа билетов на сайте РЖД на многие поезда начинается накануне отправления.
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. Включены 4 завтрака и 5 обедов, а также 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Туристический автобус.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Знакомство с главными достопримечательностями Минска
Путешествие начнётся со встречи на железнодорожном вокзале Минска. Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по столице Беларуси, во время которой вы увидите главные архитектурные ансамбли города, пройдёте по центральным улицам и обязательно посетите Троицкое предместье — один из старейших и самых живописных районов Минска.
После обеда вы разместитесь в отеле и отдохнёте.
Несвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в Гродно
После завтрака вы отправитесь в Несвижский замок — величественную резиденцию князей Радзивиллов. Замок окружён парком, отражается в воде рва и хранит многовековую историю магнатской эпохи.
Далее экскурсия продолжится в Лидском замке, построенном в 14 веке. Атмосфера средневековой крепости усилится во время дегустации 3 сортов пива в рыцарском зале.
Вечером прибытие в Гродно, размещение в отеле. Рядом с гостиницей находится торговый центр, один из крупнейших в Беларуси, где можно прогуляться и при желании совершить покупки.
Прогулка на теплоходе по Гродно и пешая экскурсия по вечернему Бресту
После завтрака вы познакомитесь с Гродно, одним из красивейших городов страны. Отправитесь на водную прогулку на теплоходе по Августовскому каналу — уникальному инженерному сооружению, проходящему через живописные пейзажи.
После обеда переезд в Брест, размещение в отеле. Вечером — прогулка по главной пешеходной улице города, где проходит церемония зажжения фонарей фонарщиком в историческом костюме — зрелище, придающее городу особое очарование.
Продолжение знакомства с Брестом, Беловежская пуща и дегустация
Сегодня прогуляемся по местному Арбату и посетим Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — символ мужества и героизма защитников Отечества.
Во второй половине дня — поездка в Беловежскую пущу, заповедник с уникальной флорой и фауной. Здесь вы проедете по Царскому тракту, посетите Музей природы и вольеры с животными, а также Музей народного быта и старинных технологий. В завершение экскурсии вас угостят знаменитым белорусским самогоном. Вечером вернётесь в Брест, где будет свободное время.
Прогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в Минске
После завтрака вы отправитесь в Пинск, где прогуляетесь по городу и сможете приобрести сувениры. Пообедаем в ресторане национальной кухни.
Отправление в Москву состоится с вокзала Минска после 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|49 900 ₽
|Ребёнок до 14 лет на основном месте
|49 700 ₽
|1-местный номер
|56 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака и 5 обедов, а также 2 дегустации
- Все переезды по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
- Билет на теплоход
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное размещение - стоимость тура составит 56 700 ₽