Приглашаем в Беларусь в автобусный тур с пешими прогулками — побываем в Минске, Пинске, Бресте, Гродно, Несвижском и Лидском замках, а также заедем в Беловежскую пущу.За один раз вы увидите

все значимые места и даже больше! Рассмотрите архитектурные ансамбли городов, прокатитесь на теплоходе по уникальному инженерному сооружению, увидите церемонию зажжения фонарей, посетите исторические локации и заповедный уголок, где сохранился реликтовый лес и живут зубры. А ещё продегустируете пиво в рыцарском зале, попробуете самогон и национальные блюда.

Время начала: 09:20

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые поезда:

Туда: Москва – Минск

Поезда № 001Б; 007М; 027Б.

Обратно: Минск – Москва

Поезда № 004Б; 002Б; 028Б.

Внимание! Белорусская железная дорога с 24 апреля 2023 г. переходит на новый сезон. Наблюдаются сбои в системе выдачи билетов и расписании поездов. Все поезда белорусского формирования вначале ставят в продажу 2-3 вагона, по мере продажи билеты добавляются. Рекомендуем периодически отслеживать билеты. Продажа билетов на сайте РЖД на многие поезда начинается накануне отправления.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.