Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща

Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Приглашаем в Беларусь в автобусный тур с пешими прогулками — побываем в Минске, Пинске, Бресте, Гродно, Несвижском и Лидском замках, а также заедем в Беловежскую пущу.

За один раз вы увидите
все значимые места и даже больше! Рассмотрите архитектурные ансамбли городов, прокатитесь на теплоходе по уникальному инженерному сооружению, увидите церемонию зажжения фонарей, посетите исторические локации и заповедный уголок, где сохранился реликтовый лес и живут зубры. А ещё продегустируете пиво в рыцарском зале, попробуете самогон и национальные блюда.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
1
мая8
мая12
июн15
июл12
авг
Время начала: 09:20

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые поезда:

Туда: Москва – Минск
Поезда № 001Б; 007М; 027Б.

Обратно: Минск – Москва
Поезда № 004Б; 002Б; 028Б.

Внимание! Белорусская железная дорога с 24 апреля 2023 г. переходит на новый сезон. Наблюдаются сбои в системе выдачи билетов и расписании поездов. Все поезда белорусского формирования вначале ставят в продажу 2-3 вагона, по мере продажи билеты добавляются. Рекомендуем периодически отслеживать билеты. Продажа билетов на сайте РЖД на многие поезда начинается накануне отправления.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 4 завтрака и 5 обедов, а также 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Туристический автобус.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с главными достопримечательностями Минска

Путешествие начнётся со встречи на железнодорожном вокзале Минска. Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по столице Беларуси, во время которой вы увидите главные архитектурные ансамбли города, пройдёте по центральным улицам и обязательно посетите Троицкое предместье — один из старейших и самых живописных районов Минска.

После обеда вы разместитесь в отеле и отдохнёте.

Знакомство с главными достопримечательностями МинскаЗнакомство с главными достопримечательностями МинскаЗнакомство с главными достопримечательностями МинскаЗнакомство с главными достопримечательностями Минска
2 день

Несвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в Гродно

После завтрака вы отправитесь в Несвижский замок — величественную резиденцию князей Радзивиллов. Замок окружён парком, отражается в воде рва и хранит многовековую историю магнатской эпохи.

Далее экскурсия продолжится в Лидском замке, построенном в 14 веке. Атмосфера средневековой крепости усилится во время дегустации 3 сортов пива в рыцарском зале.

Вечером прибытие в Гродно, размещение в отеле. Рядом с гостиницей находится торговый центр, один из крупнейших в Беларуси, где можно прогуляться и при желании совершить покупки.

Несвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в ГродноНесвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в ГродноНесвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в ГродноНесвижский и Лидский замки, дегустация пива и прибытие в Гродно
3 день

Прогулка на теплоходе по Гродно и пешая экскурсия по вечернему Бресту

После завтрака вы познакомитесь с Гродно, одним из красивейших городов страны. Отправитесь на водную прогулку на теплоходе по Августовскому каналу — уникальному инженерному сооружению, проходящему через живописные пейзажи.

После обеда переезд в Брест, размещение в отеле. Вечером — прогулка по главной пешеходной улице города, где проходит церемония зажжения фонарей фонарщиком в историческом костюме — зрелище, придающее городу особое очарование.

Прогулка на теплоходе по Гродно и пешая экскурсия по вечернему БрестуПрогулка на теплоходе по Гродно и пешая экскурсия по вечернему БрестуПрогулка на теплоходе по Гродно и пешая экскурсия по вечернему Бресту
4 день

Продолжение знакомства с Брестом, Беловежская пуща и дегустация

Сегодня прогуляемся по местному Арбату и посетим Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — символ мужества и героизма защитников Отечества.

Во второй половине дня — поездка в Беловежскую пущу, заповедник с уникальной флорой и фауной. Здесь вы проедете по Царскому тракту, посетите Музей природы и вольеры с животными, а также Музей народного быта и старинных технологий. В завершение экскурсии вас угостят знаменитым белорусским самогоном. Вечером вернётесь в Брест, где будет свободное время.

Продолжение знакомства с Брестом, Беловежская пуща и дегустацияПродолжение знакомства с Брестом, Беловежская пуща и дегустацияПродолжение знакомства с Брестом, Беловежская пуща и дегустация
5 день

Прогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в Минске

После завтрака вы отправитесь в Пинск, где прогуляетесь по городу и сможете приобрести сувениры. Пообедаем в ресторане национальной кухни.

Отправление в Москву состоится с вокзала Минска после 21:00.

Прогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в МинскеПрогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в МинскеПрогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в МинскеПрогулка по Пинску, национальные блюда и завершение тура в Минске

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)49 900 ₽
Ребёнок до 14 лет на основном месте49 700 ₽
1-местный номер56 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 5 обедов, а также 2 дегустации
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Билет на теплоход
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит 56 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
Завершение: Минск, ж/д вокзал, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Альфия
Альфия
17 сен 2025
Гид-доктор исторических наук, Олеся, очень эрудированная, интересно проводит экскурсии. На любой вопрос даёт ответы, умеет удерживать внимание туристов. Поездка очень интересная, посетили все города, перечисленные в программе. Дигустации были. Программа очень насыщенная, к сожалению, не было времени погулять самостоятельно по Несвижу и красивому городу Гродно. Но сами экскурсии и программа замечательные!

