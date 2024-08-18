Вы увидите резиденцию магнатского
Описание тура
Организационные детали
Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
Оплата экскурсионного пакета производится наличными — 2900 руб. Включён в стоимость тура. Все дополнительные экскурсии бронируются заранее и оплачиваются тоже наличными.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий с сохранением полноты программы и качества услуг.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно 1-местное размещение (обязательная доплата, если едете без компании). В отеле в Минске (2 ночи) есть зона спа с большим бассейном, джакузи, двумя саунами и зоной отдыха (посещение за доплату, по желанию).
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. От 7 лет.
Программа тура по дням
Знаменитые замки Беларуси
Встречаемся на вокзале Минска в 10:00. Размещаемся в автобусе и отправляемся в Несвиж и Мир.
Первая локация является бывшей резиденцией Радзивиллов, знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Вы увидите Фарный костёл в стиле барокко и родовую усыпальницу князей. Посмотрите на Слуцкую браму, ранее входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных ворот, и городскую ратушу, старейшую из сохранившихся в Беларуси. Побываете во дворцово-замковом комплексе Несвижского замка. Узнаете историю его строительства, мифы о легендарных сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме и прогуляетесь по аллеям Старого парка.
Далее посетите замковый комплекс «Мир» — жемчужину средневекового зодчества страны. Здесь есть и живописный парк, и итальянский сад, пруд и резиденция-крепость, часовня-усыпальница рода Святополк-Мирских и домик сторожа. Узнаете, какой клад стережёт замковое привидение и какими тайнами овеяно место. Спуститесь в подземелья, где хранится старинное оружие и доспехи, и полюбуетесь мозаичной смальтой на главном фасаде часовни.
После экскурсий нас ждёт недлительный переезд в Брест, где остановимся в отеле.
Брест и Беловежская пуща
После завтрака освободим номера и отправимся знакомиться с Брестом.
Увидим легендарную Брестскую крепость, пространство которой представляет собой мемориальный ансамбль: руины, форты, места боёв, скульптуры, музейные экспозиции и археологический музей «Берестье», содержащий постройки 13-го века, раскопанные на территории города на глубине 4 метров. Рассмотрим здание железнодорожного вокзала в стиле ампир и разнообразные фонари на улице Гоголя. Прогуляемся по пешеходной Советской улице, найдём памятник «Тысячелетия Бреста» и отметим отличительные черты польской застройки.
Во второй половине дня посетим Беловежскую пущу — остаток реликтового леса, покрывавшего большую часть Европы в доисторические времена, и всемирно известный национальный парк. В относительно хорошо сохранившемся виде этот лесной массив можно увидеть только здесь.
На ночь остановимся в отеле в Гродно.
День в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замка
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсии в Гродно и Лиду (за доплату).
В первом городе вы увидите Старый и Новый замки, собор Святого Франциска Ксаверия, монастырь Бернардинцев, пожарную каланчу, Борисоглебскую церковь 12 века, синагогу, гродненское гетто. Прогуляетесь по историческому району, площади Тызенгауза, в парке Жилибера. В свободное время будет возможность самостоятельно посетить Гродненский замок.
Во второй половине дня нас ждёт экскурсия в Лидском замке, построенном в романском готическом стиле в 14 веке. Вы посмотрите на Фарный костёл, где находится ценнейшая реликвия храма — икона, привезённая первыми миссионерами-францисканцами. Увидите памятник Франциску Скорине, открытие которого было приурочено ко второй годовщине независимости Беларуси.
Ночь в отеле в Минске.
Знакомство с Минском и поездка по желанию в Хатынь
После завтрака отправимся исследовать столицу.
Прогуляемся по Верхнему городу — историческому центру Минска. Вы увидите воссозданные старинные здания: городскую ратушу, костёл Святого Иосифа, главный храм Русской православной церкви в Беларуси. Посетите квартал Троицкого предместья, где раньше располагался крупный Троицкий рынок.
Рассмотрим архитектуру советского периода: главный проспект Минска, «Ворота Минска», площадь Победы. Проедем по проспекту Независимости с застройкой в стиле триумф, которую планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите и главные достопримечательности современного Минска: национальную библиотеку, новое здание музея истории ВОВ и Дворец независимости, который служит рабочей резиденцией президента.
Во второй половине дня желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в Хатынь (за доплату). На месте сожжённой фашистскими оккупантами деревни был построен мемориальный комплекс. Обратим внимание на скульптуру «Непокорённый человек» и вспомним трагические события на этой земле.
Вечером вернёмся в Минск. Желающие за доплату смогут посетить аквазону отеля.
Дополнительная экскурсия в «Дудутки» и отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Желающие отправятся на экскурсию в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки» (за доплату). Вы увидите настоящую ветряную мельницу, познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете по саду и покатаетесь на лошадях. В музее центральной усадьбы рассмотрите самогонный аппарат и отведаете крепкого напитка с мёдом, хлебом и огурцом. Заглянете в мастерские и узнаете секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер (за одного)
|19 900 ₽
|1-мест. номер
|25 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе на туристическом автобусе
- Сопровождение руководителем группы
- Экскурсионный пакет - входит в стоимость, но оплачивается наличными (2900 руб.): экскурсии в Минске, Бресте, Лиде, поездки в Хатынь и Беловежскую пущу, программа с посещением замков в Мире и Несвиже
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение (обязательная доплата, если едете без компании) - доплата 6000 руб
- Выбор места в автобусе - 500 руб
- Входные билеты на объекты по программе - 7-30 блр. рублей за одну локацию (180-800 рос. руб.)
- Посещение аквазоны в отеле (по желанию и возможности) - 16 блр. рублей (400-500 рос. руб.)
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - 600-2200 руб. за одну (Гродно, «Дудутки», Лидский замок)