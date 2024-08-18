В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор

Увидеть значимые места страны, посетить всемирно известный нацпарк и окунуться во времена рыцарей
В этом путешествии мы собрали одни из самых популярных достопримечательностей Белоруссии от знаменитых замков в Мире и Несвиже до Брестской крепости и значимых локаций Минска разных периодов.

Вы увидите резиденцию магнатского
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рода, рассмотрите детали в архитектурных элементах зданий и спуститесь в подземелье, где хранится старинное оружие.

Прогуляетесь по тропам в окружении реликтового леса и сможете дополнительно посетить ещё 2 города, музей под открытым небом «Дудутки» и мемориальный комплекс на месте сожжённой деревни Хатынь.

В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща, замки и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.

Оплата экскурсионного пакета производится наличными — 2900 руб. Включён в стоимость тура. Все дополнительные экскурсии бронируются заранее и оплачиваются тоже наличными.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий с сохранением полноты программы и качества услуг.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно 1-местное размещение (обязательная доплата, если едете без компании). В отеле в Минске (2 ночи) есть зона спа с большим бассейном, джакузи, двумя саунами и зоной отдыха (посещение за доплату, по желанию).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. От 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знаменитые замки Беларуси

Встречаемся на вокзале Минска в 10:00. Размещаемся в автобусе и отправляемся в Несвиж и Мир.

Первая локация является бывшей резиденцией Радзивиллов, знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Вы увидите Фарный костёл в стиле барокко и родовую усыпальницу князей. Посмотрите на Слуцкую браму, ранее входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных ворот, и городскую ратушу, старейшую из сохранившихся в Беларуси. Побываете во дворцово-замковом комплексе Несвижского замка. Узнаете историю его строительства, мифы о легендарных сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме и прогуляетесь по аллеям Старого парка.

Далее посетите замковый комплекс «Мир» — жемчужину средневекового зодчества страны. Здесь есть и живописный парк, и итальянский сад, пруд и резиденция-крепость, часовня-усыпальница рода Святополк-Мирских и домик сторожа. Узнаете, какой клад стережёт замковое привидение и какими тайнами овеяно место. Спуститесь в подземелья, где хранится старинное оружие и доспехи, и полюбуетесь мозаичной смальтой на главном фасаде часовни.

После экскурсий нас ждёт недлительный переезд в Брест, где остановимся в отеле.

Знаменитые замки БеларусиЗнаменитые замки БеларусиЗнаменитые замки БеларусиЗнаменитые замки БеларусиЗнаменитые замки Беларуси
2 день

Брест и Беловежская пуща

После завтрака освободим номера и отправимся знакомиться с Брестом.

Увидим легендарную Брестскую крепость, пространство которой представляет собой мемориальный ансамбль: руины, форты, места боёв, скульптуры, музейные экспозиции и археологический музей «Берестье», содержащий постройки 13-го века, раскопанные на территории города на глубине 4 метров. Рассмотрим здание железнодорожного вокзала в стиле ампир и разнообразные фонари на улице Гоголя. Прогуляемся по пешеходной Советской улице, найдём памятник «Тысячелетия Бреста» и отметим отличительные черты польской застройки.

Во второй половине дня посетим Беловежскую пущу — остаток реликтового леса, покрывавшего большую часть Европы в доисторические времена, и всемирно известный национальный парк. В относительно хорошо сохранившемся виде этот лесной массив можно увидеть только здесь.

На ночь остановимся в отеле в Гродно.

Брест и Беловежская пущаБрест и Беловежская пущаБрест и Беловежская пущаБрест и Беловежская пуща
3 день

День в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замка

Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсии в Гродно и Лиду (за доплату).

В первом городе вы увидите Старый и Новый замки, собор Святого Франциска Ксаверия, монастырь Бернардинцев, пожарную каланчу, Борисоглебскую церковь 12 века, синагогу, гродненское гетто. Прогуляетесь по историческому району, площади Тызенгауза, в парке Жилибера. В свободное время будет возможность самостоятельно посетить Гродненский замок.

Во второй половине дня нас ждёт экскурсия в Лидском замке, построенном в романском готическом стиле в 14 веке. Вы посмотрите на Фарный костёл, где находится ценнейшая реликвия храма — икона, привезённая первыми миссионерами-францисканцами. Увидите памятник Франциску Скорине, открытие которого было приурочено ко второй годовщине независимости Беларуси.

Ночь в отеле в Минске.

День в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замкаДень в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замкаДень в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замкаДень в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замкаДень в вашем распоряжении или экскурсия в Гродно и посещение Лидского замка
4 день

Знакомство с Минском и поездка по желанию в Хатынь

После завтрака отправимся исследовать столицу.

Прогуляемся по Верхнему городу — историческому центру Минска. Вы увидите воссозданные старинные здания: городскую ратушу, костёл Святого Иосифа, главный храм Русской православной церкви в Беларуси. Посетите квартал Троицкого предместья, где раньше располагался крупный Троицкий рынок.

Рассмотрим архитектуру советского периода: главный проспект Минска, «Ворота Минска», площадь Победы. Проедем по проспекту Независимости с застройкой в стиле триумф, которую планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите и главные достопримечательности современного Минска: национальную библиотеку, новое здание музея истории ВОВ и Дворец независимости, который служит рабочей резиденцией президента.

Во второй половине дня желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию в Хатынь (за доплату). На месте сожжённой фашистскими оккупантами деревни был построен мемориальный комплекс. Обратим внимание на скульптуру «Непокорённый человек» и вспомним трагические события на этой земле.

Вечером вернёмся в Минск. Желающие за доплату смогут посетить аквазону отеля.

Знакомство с Минском и поездка по желанию в ХатыньЗнакомство с Минском и поездка по желанию в ХатыньЗнакомство с Минском и поездка по желанию в ХатыньЗнакомство с Минском и поездка по желанию в ХатыньЗнакомство с Минском и поездка по желанию в Хатынь
5 день

Дополнительная экскурсия в «Дудутки» и отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Желающие отправятся на экскурсию в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки» (за доплату). Вы увидите настоящую ветряную мельницу, познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете по саду и покатаетесь на лошадях. В музее центральной усадьбы рассмотрите самогонный аппарат и отведаете крепкого напитка с мёдом, хлебом и огурцом. Заглянете в мастерские и узнаете секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения.

Дополнительная экскурсия в «Дудутки» и отъездДополнительная экскурсия в «Дудутки» и отъездДополнительная экскурсия в «Дудутки» и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер (за одного)19 900 ₽
1-мест. номер25 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на туристическом автобусе
  • Сопровождение руководителем группы
  • Экскурсионный пакет - входит в стоимость, но оплачивается наличными (2900 руб.): экскурсии в Минске, Бресте, Лиде, поездки в Хатынь и Беловежскую пущу, программа с посещением замков в Мире и Несвиже
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (обязательная доплата, если едете без компании) - доплата 6000 руб
  • Выбор места в автобусе - 500 руб
  • Входные билеты на объекты по программе - 7-30 блр. рублей за одну локацию (180-800 рос. руб.)
  • Посещение аквазоны в отеле (по желанию и возможности) - 16 блр. рублей (400-500 рос. руб.)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - 600-2200 руб. за одну (Гродно, «Дудутки», Лидский замок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
Завершение: Г. Минск, до 12:00 или вечером (если поедете на дополнительную экскурсию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеДворцы, замки и особнякиНесвижский замокПопулярные местаДудуткиГродноВыездныеБрестВсе туры5-дневные турыМирский замокБеловежская пущаБрестская КрепостьНесвиж и МирВорота МинскаОт ж/д вокзала

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