Встречаемся на вокзале Минска в 10:00. Размещаемся в автобусе и отправляемся в Несвиж и Мир.

Первая локация является бывшей резиденцией Радзивиллов, знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Вы увидите Фарный костёл в стиле барокко и родовую усыпальницу князей. Посмотрите на Слуцкую браму, ранее входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных ворот, и городскую ратушу, старейшую из сохранившихся в Беларуси. Побываете во дворцово-замковом комплексе Несвижского замка. Узнаете историю его строительства, мифы о легендарных сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме и прогуляетесь по аллеям Старого парка.

Далее посетите замковый комплекс «Мир» — жемчужину средневекового зодчества страны. Здесь есть и живописный парк, и итальянский сад, пруд и резиденция-крепость, часовня-усыпальница рода Святополк-Мирских и домик сторожа. Узнаете, какой клад стережёт замковое привидение и какими тайнами овеяно место. Спуститесь в подземелья, где хранится старинное оружие и доспехи, и полюбуетесь мозаичной смальтой на главном фасаде часовни.

После экскурсий нас ждёт недлительный переезд в Брест, где остановимся в отеле.