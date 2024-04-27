читать дальше шли дожди - вот что слегка подпортило путешествие. Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.

Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и