5 дней
Лучший выборВся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
15 дек в 08:00
30 мар в 08:00
1 650Br за человека
7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, отель сети Тайм
Расписание: см. свободные даты
14 дек в 08:00
от 1 600Br за человека
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
1 500Br за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина27 апреля 2024Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Озеро Нарочь»
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