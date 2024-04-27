Озеро Нарочь – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «Озеро Нарочь» в Минске, цены от 1 500 Br. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Лучший выбор
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
15 дек в 08:00
30 мар в 08:00
1 650Br за человека
Вся Беларусь за 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, отель сети Тайм
Расписание: см. свободные даты
14 дек в 08:00
от 1 600Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
На автобусе
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
1 500Br за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    27 апреля 2024
    Вся Беларусь за 7 дней
    Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и
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    шли дожди - вот что слегка подпортило путешествие. Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Озеро Нарочь»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
  2. Вся Беларусь за 7 дней
  3. Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Какие места ещё посмотреть в Минске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Брестская Крепость
  4. Беловежская пуща
  5. Троицкое предместье
  6. Дудутки
Сколько стоит тур в Минске в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Озеро Нарочь" можно забронировать 3 тура от 1 500 до 1 650. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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