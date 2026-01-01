Замки, крепости и Беловежская пуща: трёхдневный тур по Беларуси
Начало: Привокзальная площадь, 5
2990 Br за всё до 8 чел.
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 6 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
7 мар в 14:00
14 мар в 14:00
1600 Br за человека
Расписание: Расписание трансфера подстраивается под удобное для вас время.
2050 Br за всё до 4 чел.
