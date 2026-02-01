По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде
Увидеть резиденции Радзивиллов, погулять по европейскому городку и осмотреть Августовский канал
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
«Напоследок осмотрим единственный восстановленный в стране замок-кастель — Лидский, а также памятник гидротехнического зодчества — Августовский канал»
28 фев в 08:00
1 мар в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуально по западу Беларуси: главное в Гродненской области
Увидеть Лидский замок и местные Мальдивы, погулять по европейскому городу и усадьбе 19 века
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00
«Увидим гидротехническое чудо — Августовский канал — и комплекс «Коробчицы», стилизованный под старинную деревенскую усадьбу»
28 фев в 08:00
1 мар в 08:00
47 000 ₽ за всё до 4 чел.
2-дневный тур: Гродно, Августовский канал, Лида
Начало: Площадь Свободы, 2А
«Дворец в Святске, Августовский канал и Лидский замок • Утром отправимся в Святск — место с удивительной архитектурой и роскошными видами, где нас ждёт фотостоп на фоне дворцово-паркового комплекса»
Расписание: Каждые 2 недели по четвергам/пятницам в 09:00.
830 Br за человека
