1 чел. По популярности На машине 2 дня По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде Увидеть резиденции Радзивиллов, погулять по европейскому городку и осмотреть Августовский канал Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00 «Напоследок осмотрим единственный восстановленный в стране замок-кастель — Лидский, а также памятник гидротехнического зодчества — Августовский канал» 45 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 2 дня Индивидуально по западу Беларуси: главное в Гродненской области Увидеть Лидский замок и местные Мальдивы, погулять по европейскому городу и усадьбе 19 века Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00 «Увидим гидротехническое чудо — Августовский канал — и комплекс «Коробчицы», стилизованный под старинную деревенскую усадьбу» 47 000 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе 2 дня 2-дневный тур: Гродно, Августовский канал, Лида Начало: Площадь Свободы, 2А «Дворец в Святске, Августовский канал и Лидский замок • Утром отправимся в Святск — место с удивительной архитектурой и роскошными видами, где нас ждёт фотостоп на фоне дворцово-паркового комплекса» Расписание: Каждые 2 недели по четвергам/пятницам в 09:00. 830 Br за человека Все туры Минска

