Откройте для себя самые популярные места Беларуси. В течении 7 дней вы побываете в белорусской столице — Минске.
Отправитесь на самый юг в город Брест, где посетите одно из знаковых мест
Отправитесь на самый юг в город Брест, где посетите одно из знаковых мест
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тураПобывать в разных уголках страны и познакомиться с богатой историей и культурой Ваше приключение начнется в столице Беларуси — Минске. Вы погрузитесь в атмосферу этого прекрасного города, где наши опытные экскурсоводы покажут вам все главные достопримечательности. Затем вы отправитесь на юг Беларуси, в город Брест, где вас ждет знаменитая Брестская Крепость — символ обороны Беларуси во время Второй Мировой войны. На территории заповедного леса — Беловежской Пущи — вы познакомитесь с множеством видов редких животных и растений. Вы также посетите два знаменитых памятника ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки. Эти замки являются удивительными архитектурными шедеврами и свидетельством роскоши и великолепия эпохи. Вы увидите город Гродно, который поразит вас своей сказочной красотой и величественными зданиями. Посетите замок в Лиде, где сможете насладиться белорусским квасом и открыть для себя уникальные архитектурные и исторические достопримечательности. Это путешествие поможет вам познакомиться с разными гранями белорусской культуры и увидеть самые значимые места Беларуси. Присоединяйтесь к нашему насыщенному впечатлениями туру! Отели по туру:
- г. Минск — отели сети «Тайм».
- г. Брест — отель «Беларусь».
- г. Гродно — отель «Турист».
см. свободные даты
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместное размещение
|1 600 Br
|Одноместное размещение
|1 850 Br
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минск
- Мир
- Несвиж
- Брест
- Беловежская пуща
- Гродно
- Лида
- Новогрудок
Что включено
- Трансфер на автобусе туристического класса
- Сопровождение аттестованного экскурсовода
- Проживание (6 ночей) в отелях 2-3*
- Питание (6 завтраков и 6 обедов)
- Обзорная экскурсия по Минску
- Обзорная экскурсия по Бресту
- Обзорная экскурсия по Гродно
- Обзорная экскурсия по Лиде
- Обзорная экскурсия по Новогрудку
- Обзорная экскурсия по Миру
- Обзорная экскурсия по Несвижу
- Входные билеты: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость, Беловежская пуща
- Экскурсионное обслуживание в Несвижском дворце
- Экскурсионное обслуживание в Брестской крепости
- Экскурсионное обслуживание в Беловежской Пуще
- Осмотр храма-крепости в Мурованке
- Внешний осмотр Лидского замка
- Экскурсионное обслуживание в Мирском замке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доп. питание по желанию
Место начала и завершения?
Г. Минск, отель сети Тайм
Когда и сколько длится?
Когда: см. свободные даты
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 июл 2024
М
Марина
27 апр 2024
Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и шли дожди - вот что слегка подпортило путешествие.
Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.
Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.
А
Алексей
26 апр 2024
Тур входит в следующие категории Минска
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