М Марина

Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и шли дожди - вот что слегка подпортило путешествие.

Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.