Туры со скидкой в Минске до 10%

Найдено 4 тура в категории «Скидки» в Минске, цены от 58 499 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
58 500 ₽65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
24 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
58 499 ₽64 998 ₽ за всё до 4 чел.
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
На машине
2 дня
-
10%
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
58 500 ₽65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
На машине
2 дня
-
10%
Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
Исследовать средневековые замки и узнать историю обороны Брестской крепости
Начало: Минск, ваш отель, с 9:00
Завтра в 09:00
24 ноя в 08:00
63 000 ₽70 000 ₽ за всё до 4 чел.

