Из Минска мы отправимся к одному из главных архитектурных символов Беларуси — Мирскому замку. Возведённый в начале 16 века, он пережил множество политических и культурных событий и сегодня поражает своей мощной архитектурой.

После нас ждёт Несвиж. Здесь мы прогуляемся по уютным улочкам старинного города, заглянем в ратушу 16 века и посетим Несвижский замок. Его залы хранят богатые интерьеры, а запутанные лестницы и коридоры скрывают немало тайн. Вокруг разбиты живописные сады, где можно ощутить атмосферу прошлого и представить, как здесь жили знатные владельцы Несвижа.