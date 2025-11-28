Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
Исследовать средневековые замки и узнать историю обороны Брестской крепости
В этом путешествии вы отправитесь к самым узнаваемым символам белорусской истории и культуры.
Вас ждут величественные стены Мирского замка, возведённого в начале 16 века и ставшего свидетелем важных событий. Затем вы
окажетесь в Несвиже, где прогуляетесь по старинным улочкам и увидите ратушу 16 века.
Главным впечатлением станет посещение Несвижского замка с его богатыми интерьерами, таинственными коридорами и садами, где время словно замедляется.
Поедем в Брест, где вы познакомитесь с историей города и посетите Брестскую крепость — место, которое стало символом мужества и памяти.
Описание тура
Организационные детали
Виза для поездки не требуется. Тур не имеет ограничений по возрасту или физической подготовке. Специальная одежда не нужна, но рекомендуется удобная обувь для прогулок.
Программа тура по дням
1 день
Из Минска в Несвиж и Мир
Из Минска мы отправимся к одному из главных архитектурных символов Беларуси — Мирскому замку. Возведённый в начале 16 века, он пережил множество политических и культурных событий и сегодня поражает своей мощной архитектурой.
После нас ждёт Несвиж. Здесь мы прогуляемся по уютным улочкам старинного города, заглянем в ратушу 16 века и посетим Несвижский замок. Его залы хранят богатые интерьеры, а запутанные лестницы и коридоры скрывают немало тайн. Вокруг разбиты живописные сады, где можно ощутить атмосферу прошлого и представить, как здесь жили знатные владельцы Несвижа.
2 день
Брест и Брестская крепость
Вас ждёт обзорная экскурсия по Бресту. Мы увидим главные улицы и площади города, узнаем о его прошлом и современности. Особое место в программе займёт Брестская крепость — символ мужества и памяти о событиях Великой Отечественной войны. Экскурсия с гидом поможет глубже понять историю этого места и значимость подвига защитников крепости.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту
Экскурсионное сопровождение (кроме музейных программ в замках)
Что не входит в цену
Проживание (оплачивается отдельно в выбранном отеле)
Питание (оплачивается самостоятельно)
Входные билеты в замки - около 2000 ₽ с человека
Экскурсии внутри замков с местными гидами - около 1000 ₽ за экскурсию (по желанию)
Входной билет в музей Брестской крепости - около 300 ₽ с человека
Тур проводится только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ваш отель, с 9:00
Завершение: Минск, ваш отель, около 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1293 туристов
Всем привет!
Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.