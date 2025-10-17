Мои заказы

Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения

Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Долой избитые маршруты и тривиальные достопримечательности — едем на север Беларуси.

Здесь раскинулось Поозерье — край пасторальных пейзажей и водных богатств Витебской и Гродненской областей, который придётся по душе ценителям отдыха
на природе.

Эти земли некогда принадлежали Великому княжеству Литовскому, а затем и Речи Посполитой и изобилуют архитектурой, характерной для европейского Средневековья. Мы проедем более 15 населённых пунктов, чтобы исследовать богатое наследие тех времён. Осмотрим руины замков в Крево и Гольшанах и старинные усадьбы в Жупранах и Лынтупах.

А также увидим множество католических костёлов с классическими высокими шпилями и стрельчатыми арками в Борунах, Солах, Гервятах, Опсе, Видзах и других провинциальных городках.

Время начала: 08:00, 11:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендую взять удобную обувь для прогулок. Во время поездки на некоторых участках может пропадать связь.

Проживание. Не входит в стоимость. Рекомендуемые отели: «Здоровей», «Наносы», «Хутор Малиновка», «Домик у озера Свирь», «Трабутишки» и аналогичные (при необходимости помогу с бронированием).

Питание. Оплачивается отдельно. Есть возможность организации пикника с блюдами на костре или вегетарианского/диетического питания (за доплату).

Транспорт. Skoda Rapid, Volkswagen Polo или Volkswagen Golf.

Возраст участников. 0+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Автотур с короткими прогулками. Физическая активность низкая, подготовка не требуется. По желанию и запросу можно минимизировать пешеходную часть программы.

Тур индивидуальный, проведение возможно каждые выходные (суббота и воскресенье).

Программа тура по дням

1 день

Кревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёра

Встретимся в Минске и поедем в Белорусское Поозерье, по пути делая остановки в интересных локациях. Осмотрим Кревский замок, повидавший множество исторических событий — набеги крестоносцев и перекопских татар, убийство князя Кейстута, подписание Кревской унии, события Первой мировой войны.

В Борунах увидим костёл Святых апостолов Петра и Павла и монастырь василиан, памятник экипажу самолёта «Илья Муромец», потерпевшего тут крушение.

В Гольшанах отыщем руины замка, в Ошмянах — следы княжества Литовского, в Жупранах — имение писателя Францишка Богушевича и католическую церковь Святых Петра и Павла. Посетим целую череду старинных костёлов — в Солах, Гервятах, Михалишках.

Доберёмся к озеру Свирь и Довмонтову городищу. Пройдём по экотропе национального парка «Голубые озёра» (около 4 км).

Кревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёраКревский замок, Боруны, Гольшаны, Ошмяны, Жупраны, Солы, Гервяты, Михалишки, озеро Свирь, Довмонтово городище, Голубые озёра
2 день

Лынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, Илья

Продолжим наше насыщенное путешествие. Заедем в Лынтупы, чтобы увидеть усадьбу Бишевских и костёл Святого Андрея. Побываем в Камаях, где находится католический храм Иоанна Предтечи, и Поставах с оборонительными сооружениями Первой мировой и церковью Святого Антония Падуанского.

Движемся дальше. На нашем пути встретятся усадьба Плятеров и костёл Святого Яна Крестителя в Опсе, готический храм в Видзах. Полюбуемся водными жемчужинами региона — Браславскими озёрами и озером Нарочь. Финальным аккордом станут Велейское водохранилище и костёл Сердца Иисуса в Илье.

К вечеру будем в Минске.

Лынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, ИльяЛынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, ИльяЛынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, ИльяЛынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, ИльяЛынтупы, Камаи, Поставы, Опса, Видзы, озёра, Велейское водохранилище, Илья

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Билет в Гольшанский замок - 150 ₽
  • Вход на экотропу нацпарка «Голубые озёра» - 100 ₽
  • Пожертвования в костёлах и храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет! Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.

Отзывы и рейтинг

Н
Надежда
17 окт 2025
Великолепная, интересная 2-х дневная экскурсия! Эти дни пролетели как незабываемое приключение! Иван грамотно и профессионально выстроил маршрут, а также учитывал наши пожелания и корректировки. Четкая, емкая подача информации, нет перегруженности,
локации отличные! От начала до конца не было скуки и усталости. Дополнительно и очень увлекательно Иван сопровождал рассказ показами фото из прошлых времен. Теперь дома будем углубляться в изучение этих мест. Благодаря гиду Ивану окончательно вклюбились в Беларусь! Понравилось, как Иван общается с туристами, чувствует экскурсантов. А как здорово, что в программу включены были прохождения природных экологических троп! Прекрасная Беларусь останется в памяти навсегда благодаря подаче материала гидом Иваном. Огромное спасибо!

Тур входит в следующие категории Минска

