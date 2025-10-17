Встретимся в Минске и поедем в Белорусское Поозерье, по пути делая остановки в интересных локациях. Осмотрим Кревский замок, повидавший множество исторических событий — набеги крестоносцев и перекопских татар, убийство князя Кейстута, подписание Кревской унии, события Первой мировой войны.

В Борунах увидим костёл Святых апостолов Петра и Павла и монастырь василиан, памятник экипажу самолёта «Илья Муромец», потерпевшего тут крушение.

В Гольшанах отыщем руины замка, в Ошмянах — следы княжества Литовского, в Жупранах — имение писателя Францишка Богушевича и католическую церковь Святых Петра и Павла. Посетим целую череду старинных костёлов — в Солах, Гервятах, Михалишках.

Доберёмся к озеру Свирь и Довмонтову городищу. Пройдём по экотропе национального парка «Голубые озёра» (около 4 км).