Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Долой избитые маршруты и тривиальные достопримечательности — едем на север Беларуси.
Здесь раскинулось Поозерье — край пасторальных пейзажей и водных богатств Витебской и Гродненской областей, который придётся по душе ценителям отдыха
на природе.
Эти земли некогда принадлежали Великому княжеству Литовскому, а затем и Речи Посполитой и изобилуют архитектурой, характерной для европейского Средневековья. Мы проедем более 15 населённых пунктов, чтобы исследовать богатое наследие тех времён. Осмотрим руины замков в Крево и Гольшанах и старинные усадьбы в Жупранах и Лынтупах.
А также увидим множество католических костёлов с классическими высокими шпилями и стрельчатыми арками в Борунах, Солах, Гервятах, Опсе, Видзах и других провинциальных городках.
Встретимся в Минске и поедем в Белорусское Поозерье, по пути делая остановки в интересных локациях. Осмотрим Кревский замок, повидавший множество исторических событий — набеги крестоносцев и перекопских татар, убийство князя Кейстута, подписание Кревской унии, события Первой мировой войны.
В Борунах увидим костёл Святых апостолов Петра и Павла и монастырь василиан, памятник экипажу самолёта «Илья Муромец», потерпевшего тут крушение.
В Гольшанах отыщем руины замка, в Ошмянах — следы княжества Литовского, в Жупранах — имение писателя Францишка Богушевича и католическую церковь Святых Петра и Павла. Посетим целую череду старинных костёлов — в Солах, Гервятах, Михалишках.
Доберёмся к озеру Свирь и Довмонтову городищу. Пройдём по экотропе национального парка «Голубые озёра» (около 4 км).
Продолжим наше насыщенное путешествие. Заедем в Лынтупы, чтобы увидеть усадьбу Бишевских и костёл Святого Андрея. Побываем в Камаях, где находится католический храм Иоанна Предтечи, и Поставах с оборонительными сооружениями Первой мировой и церковью Святого Антония Падуанского.
Движемся дальше. На нашем пути встретятся усадьба Плятеров и костёл Святого Яна Крестителя в Опсе, готический храм в Видзах. Полюбуемся водными жемчужинами региона — Браславскими озёрами и озером Нарочь. Финальным аккордом станут Велейское водохранилище и костёл Сердца Иисуса в Илье.
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, вечер (после 18:00)
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет!
Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.
Н
Надежда
17 окт 2025
Великолепная, интересная 2-х дневная экскурсия! Эти дни пролетели как незабываемое приключение! Иван грамотно и профессионально выстроил маршрут, а также учитывал наши пожелания и корректировки. Четкая, емкая подача информации, нет перегруженности,
локации отличные! От начала до конца не было скуки и усталости. Дополнительно и очень увлекательно Иван сопровождал рассказ показами фото из прошлых времен. Теперь дома будем углубляться в изучение этих мест. Благодаря гиду Ивану окончательно вклюбились в Беларусь! Понравилось, как Иван общается с туристами, чувствует экскурсантов. А как здорово, что в программу включены были прохождения природных экологических троп! Прекрасная Беларусь останется в памяти навсегда благодаря подаче материала гидом Иваном. Огромное спасибо!