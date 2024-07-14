Ворота Минска – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «Ворота Минска» в Минске, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
Увидеть средневековые замки и значимые места в столице и посетить всемирно известный нацпарк
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 июля в 14:00
18 авг в 14:00
19 900 за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
28 июля в 08:00
4 авг в 08:00
1 250Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
28 июля в 09:00
4 авг в 09:00
1 100Br за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Ворота Минска»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
  2. Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
  3. Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Ворота Минска" можно забронировать 3 тура от 1 100 до 19 900.
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