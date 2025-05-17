Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
15 авг в 09:20
19 сен в 09:20
27 900 ₽ за человека
Уик-энд в Беларуси: индивидуальное знакомство с Минском, замками Несвижа и Мира
Посетить Верхний и Нижний города и прогуляться по парковому ансамблю Радзивиллов
Начало: Минск, 11:00 (возможна встреча в удобное время по ...
9 авг в 11:00
16 авг в 11:00
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
Вся Беларусь за 10 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
16 авг в 08:00
2650 Br за человека
Последние отзывы на туры
- ББэлла17 мая 2025Программа и организация понравились! Гид очень много рассказал про историю и культуру Белоруссии, было познавательно. Единственное, хотелось бы побольше времени на самостоятельный осмотр территории Несвижского замка.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Верхний город»
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