Дорога до Гродно займёт около 3 часов, и в пути мы познакомимся с историей Великого княжества Литовского и ключевыми событиями, сформировавшими Беларусь. Узнаем, как в 1921–1939 годах Гродненская область входила в состав Польши, и обсудим её культурное наследие.

Прибыв в Гродно, отправимся на экскурсию: совместим автомобильную и пешеходную прогулки, чтобы собрать воедино исторический облик города.

Увидим Коложскую церковь 12 века — уникальный памятник архитектуры с сохранившейся древней акустической системой. Затем посетим Старый замок и узнаем, какую роль город играл в обороне границы с Тевтонским орденом. Познакомимся с историей Нового замка — летней резиденции польских королей, когда Гродно называли третьей столицей Речи Посполитой. В этой части города сохранилась первая аптека на территории современной Беларуси, и мы обязательно её осмотрим.

Затем нас ждёт знакомство с двумя знаковыми религиозными сооружениями — костёлом Святого Франциска Ксаверия с величественным органом и одной из самых красивых синагог Европы.

После этого пройдём по пешеходной улице Советской, где сохранилась аутентичная брусчатка, и посетим исторический район Городница. Услышим городские легенды, узнаем о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с Гродно.

А завершить день можно будет дегустацией блюд местной кухни.