По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа

Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Окунитесь в прошлое Беларуси, путешествуя по её самым знаковым замкам и старинным городам! За 2 дня мы попробуем разгадать тайны средневековых крепостей, услышать легенды древних улиц и прикоснуться к наследию
Речи Посполитой.

Увидим величественные храмы, узнаем о грандиозных битвах и судьбах монархов, а также почувствуем дух истории на пешеходных улочках.

И, конечно, при желании вы попробуете блюда местной кухни — настоящего кулинарного достояния Беларуси. Готовы отправиться в увлекательное путешествие во времени?

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную обувь.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автомобиле (Skoda Rapid, Geely Emgrand, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Автотур с короткими прогулками. Физическая активность низкая, подготовка не требуется. По желанию и запросу можно минимизировать пешеходную часть программы.

Программа тура по дням

1 день

Из Минска в Гродно: прогулка по городу

Дорога до Гродно займёт около 3 часов, и в пути мы познакомимся с историей Великого княжества Литовского и ключевыми событиями, сформировавшими Беларусь. Узнаем, как в 1921–1939 годах Гродненская область входила в состав Польши, и обсудим её культурное наследие.

Прибыв в Гродно, отправимся на экскурсию: совместим автомобильную и пешеходную прогулки, чтобы собрать воедино исторический облик города.

Увидим Коложскую церковь 12 века — уникальный памятник архитектуры с сохранившейся древней акустической системой. Затем посетим Старый замок и узнаем, какую роль город играл в обороне границы с Тевтонским орденом. Познакомимся с историей Нового замка — летней резиденции польских королей, когда Гродно называли третьей столицей Речи Посполитой. В этой части города сохранилась первая аптека на территории современной Беларуси, и мы обязательно её осмотрим.

Затем нас ждёт знакомство с двумя знаковыми религиозными сооружениями — костёлом Святого Франциска Ксаверия с величественным органом и одной из самых красивых синагог Европы.

После этого пройдём по пешеходной улице Советской, где сохранилась аутентичная брусчатка, и посетим исторический район Городница. Услышим городские легенды, узнаем о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с Гродно.

А завершить день можно будет дегустацией блюд местной кухни.

2 день

Лида, Любча, Мир и Несвиж

Наш день начнётся с посещения Лидского замка — крепости 14 века, построенной для защиты Великого княжества Литовского от крестоносцев.

Затем мы отправимся в Любчу, чтобы увидеть замок 16 века, возведённый магнатом Яном Кишкой на берегу Нёмана. За свою историю он не раз перестраивался и переходил из рук в руки, а в его облике сочетаются черты готики и Ренессанса.

Следующий пункт — Мирский замок, один из главных архитектурных символов Беларуси. Возведённый в начале 16 века, он стал свидетелем множества политических и культурных событий и до сих пор поражает своей монументальностью.

Наша финальная остановка — Несвиж. Здесь мы познакомимся с атмосферой старинного города, заглянем в ратушу 16 века и прогуляемся по знаменитому Несвижскому замку. В его залах скрываются роскошные интерьеры, запутанные лестницы и таинственные коридоры, а вокруг раскинулись живописные сады. Всё это в сочетании с увлекательными историями о прошлом делает Несвиж одним из самых романтичных мест Беларуси.

После экскурсии доставим вас в Минск. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места проживания в Минске
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты во все 5 замков - около 2000 ₽ с человека
  • Входной билет только в Новый замок в Гродно - 400 ₽, экскурсию внутри могут проводить только местные гиды (по желанию вы можете заказать её за 1000 ₽)
  • Входной билет только в Старый замок в Гродно - 400 ₽, экскурсию внутри могут проводить только местные гиды (по желанию вы можете заказать её за 1000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
Завершение: Минск, ваше место проживания, время зависит от времени возвращения в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет! Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
6 окт 2025
Иван отличный рассказчик, чуткий и внимательный организатор путешествия. Отдельное спасибо хочется сказать за помощь в бронировании ресторанов для нашей большой компании и грамотные советы по тому, какие гостинцы можно купить
в Гродно и привезти домой. Также хочу отметить максимально неформальный подход к своей работе - в первый день тура было солнце и Иван предложил продлить время экскурсии и заехать на смотровую площадку, чтобы сделать хорошие фотографии. Это оказалось очень кстати, потому что на следующий день был дождь.
Мы уже порекомендовали Ивана нашим знакомым как надёжного гида!

