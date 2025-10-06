По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Окунитесь в прошлое Беларуси, путешествуя по её самым знаковым замкам и старинным городам! За 2 дня мы попробуем разгадать тайны средневековых крепостей, услышать легенды древних улиц и прикоснуться к наследию
Речи Посполитой.
Увидим величественные храмы, узнаем о грандиозных битвах и судьбах монархов, а также почувствуем дух истории на пешеходных улочках.
И, конечно, при желании вы попробуете блюда местной кухни — настоящего кулинарного достояния Беларуси. Готовы отправиться в увлекательное путешествие во времени?
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автомобиле (Skoda Rapid, Geely Emgrand, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo).
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Автотур с короткими прогулками. Физическая активность низкая, подготовка не требуется. По желанию и запросу можно минимизировать пешеходную часть программы.
Программа тура по дням
1 день
Из Минска в Гродно: прогулка по городу
Дорога до Гродно займёт около 3 часов, и в пути мы познакомимся с историей Великого княжества Литовского и ключевыми событиями, сформировавшими Беларусь. Узнаем, как в 1921–1939 годах Гродненская область входила в состав Польши, и обсудим её культурное наследие.
Прибыв в Гродно, отправимся на экскурсию: совместим автомобильную и пешеходную прогулки, чтобы собрать воедино исторический облик города.
Увидим Коложскую церковь 12 века — уникальный памятник архитектуры с сохранившейся древней акустической системой. Затем посетим Старый замок и узнаем, какую роль город играл в обороне границы с Тевтонским орденом. Познакомимся с историей Нового замка — летней резиденции польских королей, когда Гродно называли третьей столицей Речи Посполитой. В этой части города сохранилась первая аптека на территории современной Беларуси, и мы обязательно её осмотрим.
Затем нас ждёт знакомство с двумя знаковыми религиозными сооружениями — костёлом Святого Франциска Ксаверия с величественным органом и одной из самых красивых синагог Европы.
После этого пройдём по пешеходной улице Советской, где сохранилась аутентичная брусчатка, и посетим исторический район Городница. Услышим городские легенды, узнаем о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с Гродно.
А завершить день можно будет дегустацией блюд местной кухни.
2 день
Лида, Любча, Мир и Несвиж
Наш день начнётся с посещения Лидского замка — крепости 14 века, построенной для защиты Великого княжества Литовского от крестоносцев.
Затем мы отправимся в Любчу, чтобы увидеть замок 16 века, возведённый магнатом Яном Кишкой на берегу Нёмана. За свою историю он не раз перестраивался и переходил из рук в руки, а в его облике сочетаются черты готики и Ренессанса.
Следующий пункт — Мирский замок, один из главных архитектурных символов Беларуси. Возведённый в начале 16 века, он стал свидетелем множества политических и культурных событий и до сих пор поражает своей монументальностью.
Наша финальная остановка — Несвиж. Здесь мы познакомимся с атмосферой старинного города, заглянем в ратушу 16 века и прогуляемся по знаменитому Несвижскому замку. В его залах скрываются роскошные интерьеры, запутанные лестницы и таинственные коридоры, а вокруг раскинулись живописные сады. Всё это в сочетании с увлекательными историями о прошлом делает Несвиж одним из самых романтичных мест Беларуси.
После экскурсии доставим вас в Минск. До новых встреч!
Входные билеты во все 5 замков - около 2000 ₽ с человека
Входной билет только в Новый замок в Гродно - 400 ₽, экскурсию внутри могут проводить только местные гиды (по желанию вы можете заказать её за 1000 ₽)
Входной билет только в Старый замок в Гродно - 400 ₽, экскурсию внутри могут проводить только местные гиды (по желанию вы можете заказать её за 1000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
Завершение: Минск, ваше место проживания, время зависит от времени возвращения в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет!
Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.
И
Ирина
6 окт 2025
Иван отличный рассказчик, чуткий и внимательный организатор путешествия. Отдельное спасибо хочется сказать за помощь в бронировании ресторанов для нашей большой компании и грамотные советы по тому, какие гостинцы можно купить
в Гродно и привезти домой. Также хочу отметить максимально неформальный подход к своей работе - в первый день тура было солнце и Иван предложил продлить время экскурсии и заехать на смотровую площадку, чтобы сделать хорошие фотографии. Это оказалось очень кстати, потому что на следующий день был дождь. Мы уже порекомендовали Ивана нашим знакомым как надёжного гида!