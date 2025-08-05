Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
«Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды»
17 авг в 14:30
30 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
«Несвижский парк и камень желаний — вы узнаете, где посадили первое дерево, услышите городские легенды и, если повезёт с погодой, покатаетесь на лодке или катамаране»
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Мир и Несвиж: 5 столетий за 5 часов
Путешествие на вашем авто к замкам Беларуси. Узнайте тайны Мирского замка и величие Несвижского дворца
«Мирский замок: загадки и легенды»
27 авг в 09:00
2 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 августа 2025Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).
- ААндрей15 июля 2025Интересная и познавательная экскурсия, пролетела "на одном дыхании", спасибо Людмила!
- ААлексей8 июня 2025Интересно
- ММихаил13 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Людмила - отличный гид, чувствуются глубокие знания и большая любовь к родному городу!
- ЕЕлизавета9 мая 2025Большая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историю самого города, затронули замок
- ЮЮлия5 мая 2025Отличная Гид, интересно рассказывает, мы остались очень довольны.
- ММария5 апреля 2025Один из самых лучших гидов за всю нашу поездку по Беларуси, а гидов мы брали в каждом городе, где останавливались) Несвиж определенно стоит того, чтобы посетить его с экскурсией. Людмиле большая благодарность за прекрасный рассказ и содержательные 2,5 часа!)
- AAndrey11 марта 2025Всё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказ интересен, на вопросы получали ответы.
Людмила местный житель прекрасно знающий город.
Рекомендую.
- ИИнна17 января 2025Огромное спасибо Людмиле за такую познавательную и совсем не скучную экскурсию. Наша компания была разновозрастная и понравилось всем. Однозначно будем рекомендовать Гида.
- ЕЕлена11 января 2025Замечательная экскурсия и замечательный гид! Её хочется слушать, ей веришь, с ней история становится увлекательным путешествием во времени!
Людмила очень увлекательно рассказывает о городе, об истории, о легендах. Спасибо!
- ИИрина10 января 2025Спасибо Людмиле за интересную и познавательную познавательную прогулку по прекрасному Несвижу!
- ААлександр30 декабря 2024Всё хорошо Прекрасно огранизовано логистически и информационно за разумные деньги Огромное спасибо экскурсоводу
- ММарина30 сентября 2024Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
- ИИрина12 сентября 2024Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
- ООльга25 августа 2024Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!
- ЕЕвгения22 августа 2024Обзорная экскурсия по Несвижу очень понравилась, костёл и гробница, старые здания, прекрасный рассказ.
- ТТатьяна12 августа 2024Людмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые были в Несвиже сказали, что
- ЕЕлена7 августа 2024Брали индивидуальную экскурсию по Несвижу,гид Людмила замечательно рассказывала, в очень доступном и понятном формате, очень быстро подстриолась именно под нас,
- AAndrew21 июля 2024Отличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замок. Несмотря даже на непогоду, которая застала нас на середине экскурсии) Рекомендую! 👍
- ЛЛариса21 июля 2024Людмила провела нам великолепную экскурсию по Несвижу: информативно, увлекательно и душевно. Ее рассказ очень ориентирован на клиентов: мы, например, много
