Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Несвижа с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Несвиже, цены от 5500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
«Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды»
17 авг в 14:30
30 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
По Несвижу с местным жителем
Пешая
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
«Несвижский парк и камень желаний — вы узнаете, где посадили первое дерево, услышите городские легенды и, если повезёт с погодой, покатаетесь на лодке или катамаране»
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Замки Мир и Несвиж: история 5 столетий за 5 часов (на вашем авто)
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Мир и Несвиж: 5 столетий за 5 часов
Путешествие на вашем авто к замкам Беларуси. Узнайте тайны Мирского замка и величие Несвижского дворца
«Мирский замок: загадки и легенды»
27 авг в 09:00
2 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Людмила интересный рассказчик, приятная в общении и обхождении экскурсовод. Культурное и деликатное объяснение и ответы на вопросы, не сильно погруженных в историю туристов. Время пролетело незаметно, было очень познавательно для всей семьи (дети 21 и 16 лет).
  • А
    Андрей
    15 июля 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Интересная и познавательная экскурсия, пролетела "на одном дыхании", спасибо Людмила!
  • А
    Алексей
    8 июня 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Интересно
    ИнтересноИнтересно
  • М
    Михаил
    13 мая 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Экскурсия очень понравилась. Людмила - отличный гид, чувствуются глубокие знания и большая любовь к родному городу!
  • Е
    Елизавета
    9 мая 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Большая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историю самого города, затронули замок
    читать дальше

    и ключевые лица. Несмотря на то, что внутрь пошли гулять сами, все рекомендации легко воспроизвели в памяти и смотрели на интерьеры с интересом.

    Большая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историюБольшая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историюБольшая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историюБольшая благодарность Людмиле за организованную экскурсию прогулку по Несвижу, во время которой мы послушали про историю
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Отличная Гид, интересно рассказывает, мы остались очень довольны.
  • М
    Мария
    5 апреля 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Один из самых лучших гидов за всю нашу поездку по Беларуси, а гидов мы брали в каждом городе, где останавливались) Несвиж определенно стоит того, чтобы посетить его с экскурсией. Людмиле большая благодарность за прекрасный рассказ и содержательные 2,5 часа!)
  • A
    Andrey
    11 марта 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Всё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказ интересен, на вопросы получали ответы.
    Людмила местный житель прекрасно знающий город.
    Рекомендую.
    Всё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказВсё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказВсё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказВсё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказВсё прошло отлично, предварительно связались по ватсап, уточнили место и время. Сама экскурсия прошла прекрасно, рассказ
  • И
    Инна
    17 января 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Огромное спасибо Людмиле за такую познавательную и совсем не скучную экскурсию. Наша компания была разновозрастная и понравилось всем. Однозначно будем рекомендовать Гида.
  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Замечательная экскурсия и замечательный гид! Её хочется слушать, ей веришь, с ней история становится увлекательным путешествием во времени!
    Людмила очень увлекательно рассказывает о городе, об истории, о легендах. Спасибо!
  • И
    Ирина
    10 января 2025
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо Людмиле за интересную и познавательную познавательную прогулку по прекрасному Несвижу!
  • А
    Александр
    30 декабря 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Всё хорошо Прекрасно огранизовано логистически и информационно за разумные деньги Огромное спасибо экскурсоводу
  • М
    Марина
    30 сентября 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
  • И
    Ирина
    12 сентября 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
    Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!
  • Е
    Евгения
    22 августа 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Обзорная экскурсия по Несвижу очень понравилась, костёл и гробница, старые здания, прекрасный рассказ.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Людмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые были в Несвиже сказали, что
    читать дальше

    узнали много нового для себя.
    В конце экскурсии, Людмила порекомендовала нам место, где мы смогли вкусно поесть, нам там очень понравилось. Это ресторан «Скарбница». Тут и вкусный холодник и очень вкусные беларусские драники.
    Еще раз огромное спасибо, за гостеприимство!

    Людмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые былиЛюдмила, спасибо вам большое за ваш интересный заказ! Было очень интересно. Даже наши друзья, которые были
  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Брали индивидуальную экскурсию по Несвижу,гид Людмила замечательно рассказывала, в очень доступном и понятном формате, очень быстро подстриолась именно под нас,
    читать дальше

    мы были с мужем вдвоём на экскурсии, это очень комфортно. Не смотря на сильный дождь,Людмила выбирала удобные места, то в кафе в Раиуше, то в музее над воротами, что бы было комфортно и интересно находиться. Рассказывает в очень доступной и в то же время интересной форме, владеет очень большим объёмом информации, как по историческим местам Несвижа, так и по району в целом. 3 часа пролетели очень быстро и интересно, хотелось ещё ходить и слушать и смотреть, настолько было комфортно с этим гидом. Во время путешествия по РБ в разных городах заказывали и другие экскурсии - по Несвижу с Людмилой понравилась экскурсия больше других. Однозначно рекомендую!!!

  • A
    Andrew
    21 июля 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Отличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замок. Несмотря даже на непогоду, которая застала нас на середине экскурсии) Рекомендую! 👍
    Отличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замокОтличная и интересная экскурсия! Очень все понравилось. Много разной информации и про город, и про замок
  • Л
    Лариса
    21 июля 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Людмила провела нам великолепную экскурсию по Несвижу: информативно, увлекательно и душевно. Ее рассказ очень ориентирован на клиентов: мы, например, много
    читать дальше

    задавали вопросов, уточняли, сопоставляли с ранее прочитано информацией. Видя, что мы заинтересованные туристы, Людмила нам рассказывала все подробно; даже немного задержались по времени. У нее очень приятная манера общения; да и вообще Людмила очень обаятельный и интересный человек сама по себе. От души рекомендую взять экскурсию по Несвижу именно с ней!

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая прогулка по Несвижу
  2. По Несвижу с местным жителем
  3. Замки Мир и Несвиж: история 5 столетий за 5 часов (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Несвижский замок
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в августе 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 12 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Несвижа в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году