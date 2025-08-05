читать дальше

мы были с мужем вдвоём на экскурсии, это очень комфортно. Не смотря на сильный дождь,Людмила выбирала удобные места, то в кафе в Раиуше, то в музее над воротами, что бы было комфортно и интересно находиться. Рассказывает в очень доступной и в то же время интересной форме, владеет очень большим объёмом информации, как по историческим местам Несвижа, так и по району в целом. 3 часа пролетели очень быстро и интересно, хотелось ещё ходить и слушать и смотреть, настолько было комфортно с этим гидом. Во время путешествия по РБ в разных городах заказывали и другие экскурсии - по Несвижу с Людмилой понравилась экскурсия больше других. Однозначно рекомендую!!!