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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Несвижа

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Несвиже, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
«Костёл Божьего Тела — первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы»
11 авг в 09:00
15 авг в 13:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
«Вы полюбуетесь великолепными интерьерами собора и услышите о его итальянском архитекторе»
11 авг в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Пешая
1.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Пройти по исторической части города и прикоснуться к ушедшей эпохе
«Храм богато декорирован росписью не только внутри, но и снаружи»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4275 ₽4750 ₽ за всё до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Исследовать один из главных памятников Несвижа и прикоснуться к истории княжеского рода Радзивиллов
«Поговорим о князьях, монахах, художниках, священниках и святых — всех тех, чьи судьбы связаны с главным католическим собором Несвижа»
15 авг в 13:00
20 авг в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    5 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
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    отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
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    по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы участников. Мы не устали, потому что по ходу экскурсии у Андрея предусмотрен отдых на скамеечке: сидим, слушаем и смотрим))

    Дети были вовлечены, взрослые тоже узнали много нового. Получился идеальный баланс между познавательностью и развлечением!

  • П
    Притчина
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличная экскурсия. Андрей - историк и отличный рассказчик. Сложилась воедино история Несвижа и рода Радзивиллов. Экскурсия прекрасно структурирована, несмотря на то, что (по нашей просьбе) мы прошли маршрут с конца до начала. За изменение маршрута Андрею отдельное спасибо)
  • И
    Ирина
    26 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Очень понравилась экскурсовод! Очень эрудированная! Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    26 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Лучший гид Белоруссии!!!
  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен фотографиями старого Несвижа и
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    портретами людей, о которых велся рассказ. Маршрут был построен так, чтобы можно было во время рассказа присесть на скамеечку и не устать во время длительной прогулки.
    Мы, взрослые, остались очень довольны. Рекомендую эту экскурсию для взрослых путешественников. Детям младше 12 лет будет тяжеловато.
    Город оставил только приятные впечатления.

    Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкрепленЧудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкрепленЧудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкрепленЧудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкрепленЧудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкрепленЧудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен
  • Е
    Евгения
    24 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Несмотря на то, что мы опоздали, Наталья пошла нам навстречу и провела полную, интереснейшую экскурсию, насыщенную интересными историями, без погружения в даты (что мы и хотели от экскурсовода) пешеходную экскурсию.
  • В
    Владимир
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
    Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
  • Л
    Лариса
    22 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсия отличная! Белоруссия - гостеприимная страна, люди - доброжелательные и открытые! Всем советую посетить эти чудесные и красивые места, с богатой историей!
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным местам, узнали о городе и его владельцах. Очень интересно и познавательно!
    Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным
  • Д
    Демид
    18 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Спасибо за экскурсию!

    Классная подача материала, узнали много нового про Несвиж и историю рода Радзивиллов. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода знакомым.

    Отдельное спасибо
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    за адаптивность. Из-за непогоды пришлось перенести нашу встречу на более позднее время. Андрей же со своей стороны мастерски адаптировал программу под новые вводные.

    В общем крепкие 5 звезд. Ещё раз спасибо за классно проведённое время и удачи!

  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Наталья, спасибо большое! Очень интересная и содержательная экскурсии, два часа прошли незаметно! Увидели и услышали очень много! Тем кто любит
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    формат индивидуальных экскурсия будет 100% попадание! И погулять и узнать новое про город и историю по пути! После рассказов Натальи хочется еще раз вернутся!

  • С
    София
    15 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал об исторических фактах и древних легендах города. Благодарим за чудесное времяпровождение.
    Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый раз. Андрей интересно подает информацию, заранее обсудили маршрут и количество участников. Было очень комфортно и познавательно. Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый
  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Нам очень все понравилось, профессиональный историк.
    Нам очень все понравилось, профессиональный историкНам очень все понравилось, профессиональный историкНам очень все понравилось, профессиональный историкНам очень все понравилось, профессиональный историкНам очень все понравилось, профессиональный историк
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    О Несвиже - с любовью
    Содержательную и интересную экскурсию провела Наталья по небольшому, но очень многогранному городку Несвиж. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
  • К
    Каплунова
    6 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    За 4 дня мы посетили разные города Беларуси. И брали разные экскурсии. Конкретно в Несвиже Андрей нас посзнакомил с родом Родзевулом и их резиденцией- замком. Расказал об исторических событиях в городе. Нам понравилось! Подача материала очень доступная и интересная!
  • О
    Оксана
    3 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Интересная экскурсия в компании прекрасного гида Андрея! Отличные знания истории, очень познавательно! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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