Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
«Костёл Божьего Тела — первый храм в стиле барокко на территории Восточной Европы»
11 авг в 09:00
15 авг в 13:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
«Вы полюбуетесь великолепными интерьерами собора и услышите о его итальянском архитекторе»
11 авг в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Пройти по исторической части города и прикоснуться к ушедшей эпохе
«Храм богато декорирован росписью не только внутри, но и снаружи»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4275 ₽
4750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Исследовать один из главных памятников Несвижа и прикоснуться к истории княжеского рода Радзивиллов
«Поговорим о князьях, монахах, художниках, священниках и святых — всех тех, чьи судьбы связаны с главным католическим собором Несвижа»
15 авг в 13:00
20 авг в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья5 августа 2025Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
- ЯЯнина1 августа 2025Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
- ААнна30 июля 2025Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
- ППритчина30 июля 2025Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
- ООльга29 июля 2025Отличная экскурсия. Андрей - историк и отличный рассказчик. Сложилась воедино история Несвижа и рода Радзивиллов. Экскурсия прекрасно структурирована, несмотря на то, что (по нашей просьбе) мы прошли маршрут с конца до начала. За изменение маршрута Андрею отдельное спасибо)
- ИИрина26 июля 2025Очень понравилась экскурсовод! Очень эрудированная! Спасибо огромное!
- ААлександр26 июля 2025Лучший гид Белоруссии!!!
- ААнна24 июля 2025Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен фотографиями старого Несвижа и
- ЕЕвгения24 июля 2025Несмотря на то, что мы опоздали, Наталья пошла нам навстречу и провела полную, интереснейшую экскурсию, насыщенную интересными историями, без погружения в даты (что мы и хотели от экскурсовода) пешеходную экскурсию.
- ВВладимир24 июля 2025Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
- ЛЛариса22 июля 2025Экскурсия отличная! Белоруссия - гостеприимная страна, люди - доброжелательные и открытые! Всем советую посетить эти чудесные и красивые места, с богатой историей!
- ССветлана21 июля 2025Отличная экскурсия! Были с тремя детьми (8 и 10 лет), заинтересованно слушали все! Прогулялись по интересным местам, узнали о городе и его владельцах. Очень интересно и познавательно!
- ДДемид18 июля 2025Спасибо за экскурсию!
Классная подача материала, узнали много нового про Несвиж и историю рода Радзивиллов. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода знакомым.
Отдельное спасибо
- ООльга18 июля 2025Наталья, спасибо большое! Очень интересная и содержательная экскурсии, два часа прошли незаметно! Увидели и услышали очень много! Тем кто любит
- ССофия15 июля 2025Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал об исторических фактах и древних легендах города. Благодарим за чудесное времяпровождение.
- ИИрина13 июля 2025Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый раз. Андрей интересно подает информацию, заранее обсудили маршрут и количество участников. Было очень комфортно и познавательно. Спасибо!
- ИИрина9 июля 2025Нам очень все понравилось, профессиональный историк.
- ННаталья7 июля 2025Содержательную и интересную экскурсию провела Наталья по небольшому, но очень многогранному городку Несвиж. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
- ККаплунова6 июля 2025За 4 дня мы посетили разные города Беларуси. И брали разные экскурсии. Конкретно в Несвиже Андрей нас посзнакомил с родом Родзевулом и их резиденцией- замком. Расказал об исторических событиях в городе. Нам понравилось! Подача материала очень доступная и интересная!
- ООксана3 июля 2025Интересная экскурсия в компании прекрасного гида Андрея! Отличные знания истории, очень познавательно! Всем рекомендую!
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