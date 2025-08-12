Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Несвиже, цены от 4200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 10% Индивидуальная до 4 чел. Трансфер в Мирский и Несвижский замки Отправляйтесь в захватывающее путешествие к историческим замкам Беларуси с комфортом и без спешки. Удобный трансфер для незабываемого дня 12 000 ₽ 13 333 ₽ за всё до 4 чел. На машине 9 часов 30% Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск Начало: В удобном для вас месте в Минске 12 000 ₽ 17 142 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе На микроавтобусе 11 часов Групповая Замки Беларуси: Мир и Несвиж Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии Начало: На площади Свободы в Минске 4200 ₽ за человека Другие экскурсии Несвижа

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Несвижа и местам Беларуси в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь