2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники
Начало: возле городской Ратуши
«Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды»
23 ноя в 08:30
24 ноя в 08:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Полюбоваться средневековыми памятниками архитектуры и позволить им рассказать о прошлом
Начало: У городской ратуши
«Разглядывая знаменитый замок и другие достопримечательности, вы познакомитесь с историей и культурным наследием Беларуси»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Познакомиться с главными памятниками старинного города и ощутить дух эпохи
«И познакомитесь с архитектурой памятника, в которой сочетаются традиции средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытным искусством местных мастеров»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 сентября 2024Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
- ИИрина12 сентября 2024Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
- ООльга25 августа 2024Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Несвижу в ноябре 2024
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