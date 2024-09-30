Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Несвиже, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

Пешая 40 отзывов 2.5 часа Индивидуальная до 15 чел. Большая прогулка по Несвижу Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники Начало: возле городской Ратуши «Вы познакомитесь с историей знаменитого рода и поразитесь майорату, пережившему Великое княжество Литовское, Российскую империю и Польскую Республику, увидите главные достопримечательности Несвижа и услышите городские легенды» 5 500 ₽ за всё до 15 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 20 чел. О Несвиже - с любовью Полюбоваться средневековыми памятниками архитектуры и позволить им рассказать о прошлом Начало: У городской ратуши «Разглядывая знаменитый замок и другие достопримечательности, вы познакомитесь с историей и культурным наследием Беларуси» 4 000 ₽ за всё до 20 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру Познакомиться с главными памятниками старинного города и ощутить дух эпохи «И познакомитесь с архитектурой памятника, в которой сочетаются традиции средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытным искусством местных мастеров» 3 300 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Несвижа Последние отзывы на экскурсии М Марина Большая прогулка по Несвижу Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!

И Ирина Большая прогулка по Несвижу Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо

О Ольга Большая прогулка по Несвижу Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Обзорные»

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