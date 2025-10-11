Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к историческим замкам Беларуси с комфортом и без спешки. Удобный трансфер для незабываемого дня
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна11 октября 2025Замечательная экскурсия с великолепным гидом! Даже небольшой дождик не смог испортить впечатление от волшебного вечернего Несвижа. Людмила с большой любовью рассказывает о своём городе и его истории. Огромное спасибо!
- ННадежда7 октября 2025Все прошло очень хорошо. Экскурсовод учла наши пожелания по сдвигу экскурсии по времени. Очень интересный рассказ увлеченного своим делом человека. Никаких шаблонных текстов. И в целом Людмила оставила впечатление очень душевного и открытого людям человека. Отличный вечер провели вместе
- ННаталья21 августа 2025На экскурсии были втроем с подругами, все взрослые. На наш взгляд экскурсия не очень соответствует названию "Загадки вечернего Несвижа". Больше
- ООльга6 августа 2025Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Толково, информативно, интересно.
- ЕЕлена4 августа 2025Людмила замечательный гид и очень обаятельный человек. Отлично владеет материалом, сумела увлечь своим рассказом и взрослых, и подростка. Доступно и интересно, с большой любовью к своему городу.
- ЛЛягушка25 июля 2025Людмила, человек влюбленный в свой город, познакомила нас с наследием Радзивиллов в Несвиже, трепетно и с огромной любовью к своему
- ЮЮлия24 июля 2025Очень насыщенная фактами, интересная экскурсия. После рассказа Людмилы захотелось еще раз побывать в Несвиже. Очень рекомендую этого экскурсовода! Настоящий профессионал своего дела, преподносящая все с душой и нетривиально.
- ММарат23 июля 2025Спасибо за увлекательную и познавательную прогулку!
- ИИлья18 июля 2025Всё было отлично. Людмила молодец.
- РРаиса10 июля 2025Посетили город Несвиж в июле 2025 года в сопровождении гида Людмилы. Во время экскурсии Людмила учла усталость детей (было трое),
- ССветлана10 июля 20259 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями
- ДДмитрий8 июля 2025Это было необыкновенно!
Вся семья погрузилась в рассказ Людмилы.
Большое спасибо за интересно проведенное время в прекрасном городе Несвиж.
- ИИрина3 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Гид увлечен и профессионален, прогулка насыщенная, город очарователен! Однозначно стоит брать такую экскурсию при первом знакомстве с городом, чтобы понять, почувствовать атмосферу и насладиться.
- ИИлья2 июля 2025Людмила во время прогулки искусно комбинирует исторические факты о Несвиже с городскими легендами, создавая запоминающийся рассказ об этом замечательном месте
- ИИрина1 июля 2025Людмила прекрасный экскурсовод! Даже дети слушали не отрываясь, не говоря уже о взрослых!
- LLeka28 июня 2025Лучшей экскурсии в моей жизни не было) Несвиж заиграл новыми красками. Завтрашний день посвятим церквям и улочкам города. Информацию узнали
- ММария23 июня 2025Спасибо нашему экскурсоводу Анне. Очень интересная экскурсия. Прогулялись по улочкам Несвижа, посмотрели достопримечательности, узнали их историю, послушали легенды. Два часа пролетели незаметно.
- ААнна17 июня 2025Очень интересная, познавательная экскурсия! Заворожила подача материала - очень душевно, в любовью к истории и Радзивиллам. Узнали о далёком прошлом
- ЕЕлена16 июня 2025Интересный маршрут, много информации об истории города и замка. На все вопросы, которые мы задавали, получали ответы. Людмила - интересный, приятный рассказчик. Время пролетело быстро. Однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина4 июня 2025Благодарим Людмилу за интересный рассказ о замке, его обитателях и в целом о Беларуси) очень приятная экскурсовод, ответила на все, заданные нами вопросы👍
