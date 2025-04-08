Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Познакомиться с главными памятниками архитектуры и погрузиться в историю
Завтра в 16:00
17 апр в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 апреля 2025Людмила - удивительный экскурсовод, влюблённый в свой город и готовый делиться этой любовью с туристами. Много интересной информации, увлекательно, подача материала адаптируется с учетом настроя группы. Однозначно рекомендую!
- ААнтонина2 апреля 2025Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)
- ЕЕлена26 ноября 2024Договорились с Людмилой об экскурсии заранее, быстро обговорив детали. Гид помогла определиться с маршрутом и с программой посещения города и
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «История и архитектура»
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