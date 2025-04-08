Экскурсии Несвижа об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Несвиже, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Познакомиться с главными памятниками архитектуры и погрузиться в историю
Завтра в 16:00
17 апр в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 апреля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила - удивительный экскурсовод, влюблённый в свой город и готовый делиться этой любовью с туристами. Много интересной информации, увлекательно, подача материала адаптируется с учетом настроя группы. Однозначно рекомендую!
  • А
    Антонина
    2 апреля 2025
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)
    Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)Людмила с любовью рассказывала о своем городе. Приятная беседа и много интересных моментов. Спасибо! Фото ночной прогулки)
  • Е
    Елена
    26 ноября 2024
    Загадки вечернего Несвижа
    Договорились с Людмилой об экскурсии заранее, быстро обговорив детали. Гид помогла определиться с маршрутом и с программой посещения города и
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    замка, учла наши пожелания и даже внесла корректировки в свою программу, гибко уловила темп и настроение компании. Экскурсия длилась дольше запланированного времени, было интересно, познавательно, нескучно. Даже хмурая погода не испортила наши впечатления и хорошее настроение.

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Несвижу в апреле 2025
Сейчас в Несвиже в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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