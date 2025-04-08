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замка, учла наши пожелания и даже внесла корректировки в свою программу, гибко уловила темп и настроение компании. Экскурсия длилась дольше запланированного времени, было интересно, познавательно, нескучно. Даже хмурая погода не испортила наши впечатления и хорошее настроение.