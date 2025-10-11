У Ульяна Загадки вечернего Несвижа Замечательная экскурсия с великолепным гидом! Даже небольшой дождик не смог испортить впечатление от волшебного вечернего Несвижа. Людмила с большой любовью рассказывает о своём городе и его истории. Огромное спасибо!

Н Надежда Загадки вечернего Несвижа Все прошло очень хорошо. Экскурсовод учла наши пожелания по сдвигу экскурсии по времени. Очень интересный рассказ увлеченного своим делом человека. Никаких шаблонных текстов. И в целом Людмила оставила впечатление очень душевного и открытого людям человека. Отличный вечер провели вместе

Н Наталья Загадки вечернего Несвижа читать дальше просто истории. Хотелось бы более увлекательной экскурсии, дополнительной информации о загадках этого города с такой богатой историей, если уж такое название. Но в целом экскурсия с этим гидом оставила хорошее впечатление. Спасибо Людмиле за приятный вечер! На экскурсии были втроем с подругами, все взрослые. На наш взгляд экскурсия не очень соответствует названию "Загадки вечернего Несвижа". Больше

О Ольга Загадки вечернего Несвижа Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Толково, информативно, интересно.

Е Елена Загадки вечернего Несвижа Людмила замечательный гид и очень обаятельный человек. Отлично владеет материалом, сумела увлечь своим рассказом и взрослых, и подростка. Доступно и интересно, с большой любовью к своему городу.

Л Лягушка Загадки вечернего Несвижа читать дальше делу знакомила нас с основными историческими вехами Белоруси и городским легендами.

Уважительное отношение к туристам, подробное и детальное изучение истории рода Радзивиллов украсили экскурсию. Людмила, человек влюбленный в свой город, познакомила нас с наследием Радзивиллов в Несвиже, трепетно и с огромной любовью к своему

Ю Юлия Загадки вечернего Несвижа Очень насыщенная фактами, интересная экскурсия. После рассказа Людмилы захотелось еще раз побывать в Несвиже. Очень рекомендую этого экскурсовода! Настоящий профессионал своего дела, преподносящая все с душой и нетривиально.

М Марат Загадки вечернего Несвижа Спасибо за увлекательную и познавательную прогулку!

И Илья Загадки вечернего Несвижа Всё было отлично. Людмила молодец.

Р Раиса Загадки вечернего Несвижа читать дальше по возможности делала остановки около лавочек. Материал был рассказан интересно и содержательно. Нам поведали о былых временах, владельцах замка Несвиж, о легендах и настоящих событиях. Кроме замковой территории, гид Людмила провела нам по улочкам города Несвиж и показала интересные исторические здания города. Дети слушали не отвлекаясь. Голос у гида приятный, дикция отличная. Экскурсия понравилась, могу рекомендовать. Посетили город Несвиж в июле 2025 года в сопровождении гида Людмилы. Во время экскурсии Людмила учла усталость детей (было трое),

С Светлана Загадки вечернего Несвижа читать дальше и местами. Конечно больше всего впечатляет Несвижский замок,территория его огромна,возможно удобнее ее объехать на велосипеде. Нужно знать,что после 19 внутрь замка пускают только постояльцев замка и в ресторан. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию,с удовольствием порекомендую туристам,приехавшим в Несвиж 9 июля посетили экскурсию Загадки вечернего Несвижа,нашим гидом была Людмила. Во время неспешной прогулки по городу познакомились с историческими событиями

Д Дмитрий Загадки вечернего Несвижа Это было необыкновенно!

Вся семья погрузилась в рассказ Людмилы.

Большое спасибо за интересно проведенное время в прекрасном городе Несвиж.

И Ирина Загадки вечернего Несвижа Экскурсия очень понравилась! Гид увлечен и профессионален, прогулка насыщенная, город очарователен! Однозначно стоит брать такую экскурсию при первом знакомстве с городом, чтобы понять, почувствовать атмосферу и насладиться.

И Илья Загадки вечернего Несвижа Людмила во время прогулки искусно комбинирует исторические факты о Несвиже с городскими легендами, создавая запоминающийся рассказ об этом замечательном месте

И Ирина Загадки вечернего Несвижа Людмила прекрасный экскурсовод! Даже дети слушали не отрываясь, не говоря уже о взрослых!

L Leka Загадки вечернего Несвижа читать дальше от человека, любящего свой город 🌝 После экскурсии, могу признаться: рада, что посетила Несвиж. Сегодня первый вечер в Несвеже, когда мне не хочется вернуться скорее домой, а появились планы по исследованию города))) Спасибо, Людмила ♥️Вы действительно чудесный экскурсовод🌞🌞🌞 Лучшей экскурсии в моей жизни не было) Несвиж заиграл новыми красками. Завтрашний день посвятим церквям и улочкам города. Информацию узнали

М Мария Загадки вечернего Несвижа Спасибо нашему экскурсоводу Анне. Очень интересная экскурсия. Прогулялись по улочкам Несвижа, посмотрели достопримечательности, узнали их историю, послушали легенды. Два часа пролетели незаметно.

А Анна Загадки вечернего Несвижа читать дальше и настоящем замка и рода. Посмотрели в городе все самое интересное. Спасибо за такую незабываемую экскурсию🥰."Рыбоньку" узнавали сегодня на всех портретах в замке и радовались, как родному.

И, кстати, ресторанчик с белорусской кухней, который Вы нам посоветовали - выше всех похвал! 😁 Очень интересная, познавательная экскурсия! Заворожила подача материала - очень душевно, в любовью к истории и Радзивиллам. Узнали о далёком прошлом

Е Елена Загадки вечернего Несвижа Интересный маршрут, много информации об истории города и замка. На все вопросы, которые мы задавали, получали ответы. Людмила - интересный, приятный рассказчик. Время пролетело быстро. Однозначно рекомендую.