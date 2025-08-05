-
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеНесвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4275 ₽
4750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
15 авг в 13:00
18 авг в 18:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Замки Беларуси: Мир и Несвиж
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Несвижа с местным жителем, который покажет вам скрытые уголки и расскажет удивительные истории о городе
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья5 августа 2025Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
- ЯЯнина1 августа 2025Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
- ААнна30 июля 2025Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
- ППритчина30 июля 2025Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
- ООльга29 июля 2025Отличная экскурсия. Андрей - историк и отличный рассказчик. Сложилась воедино история Несвижа и рода Радзивиллов. Экскурсия прекрасно структурирована, несмотря на то, что (по нашей просьбе) мы прошли маршрут с конца до начала. За изменение маршрута Андрею отдельное спасибо)
- ААлександр26 июля 2025Лучший гид Белоруссии!!!
- ААнна24 июля 2025Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен фотографиями старого Несвижа и
- ВВладимир24 июля 2025Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
- ААлександр22 июля 2025Очень интересная экскурсия, объёмная, время пролетело быстро. Рекомендую!
- ЛЛариса22 июля 2025Экскурсия отличная! Белоруссия - гостеприимная страна, люди - доброжелательные и открытые! Всем советую посетить эти чудесные и красивые места, с богатой историей!
- ИИрина20 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Интересный,активный человек, всё очень динамично и живо, Вячеслав увлекательно и нескучно рассказывает, понравилось нам с мужем и детям 13 и 16 лет. Вячеслав, большое спасибо за интересный рассказ и приятную компанию.
- ААндрей19 июля 2025хорошая экскурсия, спасибо!
- ДДемид19 июля 2025Спасибо за экскурсию!
Классная подача материала, узнали много нового про Несвиж и историю рода Радзивиллов. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода знакомым.
Отдельное спасибо
- ССофия15 июля 2025Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал об исторических фактах и древних легендах города. Благодарим за чудесное времяпровождение.
- ИИрина13 июля 2025Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый раз. Андрей интересно подает информацию, заранее обсудили маршрут и количество участников. Было очень комфортно и познавательно. Спасибо!
- ИИрина9 июля 2025Нам очень все понравилось, профессиональный историк.
- ККаплунова6 июля 2025За 4 дня мы посетили разные города Беларуси. И брали разные экскурсии. Конкретно в Несвиже Андрей нас посзнакомил с родом Родзевулом и их резиденцией- замком. Расказал об исторических событиях в городе. Нам понравилось! Подача материала очень доступная и интересная!
- ООксана3 июля 2025Интересная экскурсия в компании прекрасного гида Андрея! Отличные знания истории, очень познавательно! Всем рекомендую!
- ННаталья2 июля 2025Были семьей, остались очень довольны. Приятно слушать, интересно и насыщенно. Однозначно рекомендую!
- ААлексей27 июня 2025Отличная экскурсия! Точнее это не формальная лекция с посещением определённый точек, как проходят большинство групповых экскурсий, а живая беседа с гидом. Два часа пролетели незаметно, даже не смотря дождик, все было просто великолепно, и взрослым и детям было очень интересно!
