Несвижская Ратуша – экскурсии в Несвиже

Найдено 5 экскурсий в категории «Несвижская Ратуша» в Несвиже, цены от 4200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
1.5 часа
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Несвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4275 ₽4750 ₽ за всё до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
15 авг в 13:00
18 авг в 18:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
Групповая
Замки Беларуси: Мир и Несвиж
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Откройте для себя историю и легенды, наслаждаясь комфортом групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за человека
По Несвижу с местным жителем
Пешая
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Несвижа с местным жителем, который покажет вам скрытые уголки и расскажет удивительные истории о городе
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽13 200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    5 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были на экскурсии 04.08.2025. Андрей встретил нас очень радушно, поинтересовался пожеланиями. Рассказ об истории города проходил интересно и самобытно, Андрей
    читать дальше

    отвечал на вопросы, возникающие по ходу экскурсии развёрнуто, приводил исторические параллели и взгляд местных жителей на происходящие в прошлом события. Спасибо экскурсоводу за отличную работу!!!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей- удивительный экскурсовод! Отдача 10 из 10. Как же легко и познавательно прошла экскурсия-просто восторг. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Много удивительных и интересных фактов узнали именно благодаря Андрею, хоть и не первый раз посещаем Несвиж. Благодарю)
  • А
    Анна
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсовод – настоящий профессионал и эксперт в своей теме. Очень понравилось, что он гибко подходил к программе: готов менять план
    читать дальше

    по нашим пожеланиям, отвечал на вопросы и подстраивался под интересы участников. Мы не устали, потому что по ходу экскурсии у Андрея предусмотрен отдых на скамеечке: сидим, слушаем и смотрим))

    Дети были вовлечены, взрослые тоже узнали много нового. Получился идеальный баланс между познавательностью и развлечением!

  • П
    Притчина
    30 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Наша экскурсия в Несвиж была классная, спасибо Андрею!!! Время пролетело незаметно, много знает и интересный рассказчик! Советуем приехать 👍 всем!
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличная экскурсия. Андрей - историк и отличный рассказчик. Сложилась воедино история Несвижа и рода Радзивиллов. Экскурсия прекрасно структурирована, несмотря на то, что (по нашей просьбе) мы прошли маршрут с конца до начала. За изменение маршрута Андрею отдельное спасибо)
  • А
    Александр
    26 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Лучший гид Белоруссии!!!
  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Чудесная экскурсия! Посмотрели основные объекты Несвижа, познакомились с историей замка и их владельцами. Рассказ был подкреплен фотографиями старого Несвижа и
    читать дальше

    портретами людей, о которых велся рассказ. Маршрут был построен так, чтобы можно было во время рассказа присесть на скамеечку и не устать во время длительной прогулки.
    Мы, взрослые, остались очень довольны. Рекомендую эту экскурсию для взрослых путешественников. Детям младше 12 лет будет тяжеловато.
    Город оставил только приятные впечатления.

  • В
    Владимир
    24 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Отличное знание материала и планирование маршрута! Очень интересно, спасибо!
  • А
    Александр
    22 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Очень интересная экскурсия, объёмная, время пролетело быстро. Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    22 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Экскурсия отличная! Белоруссия - гостеприимная страна, люди - доброжелательные и открытые! Всем советую посетить эти чудесные и красивые места, с богатой историей!
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Нам очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Интересный,активный человек, всё очень динамично и живо, Вячеслав увлекательно и нескучно рассказывает, понравилось нам с мужем и детям 13 и 16 лет. Вячеслав, большое спасибо за интересный рассказ и приятную компанию.
  • А
    Андрей
    19 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    хорошая экскурсия, спасибо!
  • Д
    Демид
    19 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Спасибо за экскурсию!

    Классная подача материала, узнали много нового про Несвиж и историю рода Радзивиллов. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода знакомым.

    Отдельное спасибо
    читать дальше

    за адаптивность. Из-за непогоды пришлось перенести нашу встречу на более позднее время. Андрей же со своей стороны мастерски адаптировал программу под новые вводные.

    В общем крепкие 5 звезд. Ещё раз спасибо за классно проведённое время и удачи!

  • С
    София
    15 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Андрей прекрасный экскурсовод с приятной энергетикой. Провел нас по улочкам Несвижа, познакомил с его историей, рассказал об исторических фактах и древних легендах города. Благодарим за чудесное времяпровождение.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия, прогулялись по улицам города, узнали много нового, хотя в Несвиже уже не первый раз. Андрей интересно подает информацию, заранее обсудили маршрут и количество участников. Было очень комфортно и познавательно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Нам очень все понравилось, профессиональный историк.
  • К
    Каплунова
    6 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    За 4 дня мы посетили разные города Беларуси. И брали разные экскурсии. Конкретно в Несвиже Андрей нас посзнакомил с родом Родзевулом и их резиденцией- замком. Расказал об исторических событиях в городе. Нам понравилось! Подача материала очень доступная и интересная!
  • О
    Оксана
    3 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Интересная экскурсия в компании прекрасного гида Андрея! Отличные знания истории, очень познавательно! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Несвиж - город-музей под открытым небом
    Были семьей, остались очень довольны. Приятно слушать, интересно и насыщенно. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    27 июня 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия! Точнее это не формальная лекция с посещением определённый точек, как проходят большинство групповых экскурсий, а живая беседа с гидом. Два часа пролетели незаметно, даже не смотря дождик, все было просто великолепно, и взрослым и детям было очень интересно!

