Костёл Божьего Тела в Несвиже - это уникальный барочный храм, сохранивший свой облик на протяжении веков.
Посетители смогут изучить его фасад с фресками и скульптурами, а также спуститься в подземелье, где
6 причин купить эту экскурсию
- ⛪️ Уникальная архитектура барокко
- 🖼️ Исторические фрески и иконы
- 🔍 Тайны княжеских саркофагов
- 👑 Истории рода Радзивиллов
- 📜 Легенды иезуитов
- 🕍 Прогулка по прикостёльной территории
Что можно увидеть
- Костёл Божьего Тела
- Фрески и скульптуры
- Храмовое подземелье
- Усыпальница Радзивиллов
Описание экскурсии
- Мы осмотрим фасад костёла Божьего Тела с фресками, скульптурами святых, христианской символикой и латинскими цитатами. Всё это можно сравнить с открытой книгой, которую мы прочтём вместе
- Вы познакомитесь с интерьером храма: фресковой росписью середины 18 века, уникальной иконой «Тайная вечеря», мраморными алтарями и надгробиями разных эпох
- Спустимся в храмовое подземелье — крупнейший фамильный мавзолей в Беларуси и один из самых значительных в Европе. Здесь покоятся представители княжеского рода Радзивиллов
- Я расскажу, что скрывают старинные саркофаги и как создавалась эта уникальная усыпальница
- Прогуляемся по прикостёльной территории, которая изобилует старинными и современными памятниками. Часто их не замечают — и напрасно! Я помогу расшифровать самые любопытные смыслы и образы
- Поговорим о князьях, монахах, художниках, священниках и святых — всех тех, чьи судьбы связаны с главным католическим собором Несвижа
Кроме того вы узнаете:
- кем были иезуиты, когда появились в Беларуси и какой след здесь оставили
- как проходили похоронные церемонии князей Радзивиллов и какие легенды они породили
- что символизируют скульптуры святых, фрески и иконы в экстерьере и интерьере храма
- в чём особенность несвижской иконы «Тайная вечеря», как она была создана и как спасена
- как костёл уцелел в годы войн и революций, как сохранился в послевоенный период, как живёт и действует сегодня
А ещё — вы сможете понаблюдать за работой реставраторов храма.
Даже если вы уже бывали в городе, на этой экскурсии по храму узнаете о Несвиже много нового!
Организационные детали
- Время проведения экскурсии совпадает с режимом работы храма: с 10:00 до 17:00/18:00. В другое время возможен только наружный осмотр
- Знакомство с интерьером костёла может быть ограничено в связи с проведением богослужений или реставрационных работ
- За посещение княжеской усыпальницы взимается отдельное пожертвование — 5 бел. руб. за взрослого, 2 — за ребёнка.
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию. Для детей младше 13 лет тема может оказаться сложной
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Несвиже
Провёл экскурсии для 292 туристов
Уважаемые гости Несвижа! Если вы хотите узнать историю города и лучше понять прошлое Беларуси, приглашаю вас на свои экскурсии. Я окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета, преподавал в школе, работал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 ноя 2025
Отличная экскурсия, несмотря на холодную погоду, получили мощный интеллектуальный заряд от Андрея. Высокий профессиональный подход к историческому материалу! Благодарим!!!!!
Входит в следующие категории Несвижа
