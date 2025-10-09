-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4275 ₽
4750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 19:00
11 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Погрузитесь в атмосферу барокко, изучая фрески и скульптуры костёла Божьего Тела. Узнайте о тайнах князей Радзивиллов и их усыпальницы
Завтра в 10:00
11 окт в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Городские экскурсии»
