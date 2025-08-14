Индивидуальная
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
14 авг в 22:00
17 авг в 14:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Погрузитесь в атмосферу барокко, изучая фрески и скульптуры костёла Божьего Тела. Узнайте о тайнах князей Радзивиллов и их усыпальницы
15 авг в 13:00
25 авг в 13:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
