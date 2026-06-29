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Памятник 23 воинам-гвардейцам – экскурсии в Полоцке

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник 23 воинам-гвардейцам» в Полоцке, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Полоцк сквозь века
Пешая
3 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Пройти дорогами самодержцев, прикоснуться к святыням и разгадать средневековые загадки
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
3 авг в 08:00
6 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 08:00
3 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пройти по улицам города-патриарха и исследовать его богатое историко-культурное наследие
Начало: На площади Франциска Скорины
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Полоцк сквозь века
От всей нашей компании большое спасибо Надежде за интересную и познавательную экскурсию по г. Полоцк.
Надежда очень приятный и добрый человек,
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с которым время экскурсии пролетело незаметно, а мы остались под впечатлением от истории этого древнего города.
Очень рекомендуем Надежду в качестве экскурсовода!

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Д
Полоцк сквозь века
Удивительный древний город Полоцк. Были с подругой там впервые. Богатая история, красивые виды и удивительный монастырь.
Надежда - отличный гид. Любит
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свой родной край, хорошо разбирается в истории и культуре, интересно рассказывает. Плюс пошла нам на встречу с изменением времени прям в день экскурсии. Быстро отвечает, всегда на связи. Приятно было пообщаться. Не только про историю города, но и его современность.
Однозначно рекомендуем.

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С
Полоцк сквозь века
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод.
Удачи и процветания необыкновенному древнему и такому молодому Полоцку.
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С
Полоцк сквозь века
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
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Светлана
Полоцк сквозь века
Спасибо огромное Надежде за экскурсию!
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Б
Полоцк сквозь века
Надежда увлеченный своим делом и приятный в общении человек, который не жалеет для людей ни знаний, ни личного времени. Экскурсия
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была очень познавательной и интересной, прошла в форме беседы и затянулась на четыре с половиной часа, вместо трех. За это время побывали в очень интересных местах древнего Полоцка, многое узнали и про прошлое и про настоящее города.

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И
Полоцк сквозь века
Надежда живет в Полоцке и живет городом Полоцк! Это уютная экскурсия по родному дому. Для меня город был неожиданным открытием.
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Пешая экскурсия продлилась намного больше по времени, чем мы заказывали, потому, что хоть город и небольшой, но очень насыщенный историей, можно гулять и впитывать весь день и на музеи времени не останется, а их много (для любителей) и как говорят очень интересные. А Надежда оказалась очень открытым душевным и конечно знающей каждый сантиметрик своего родного города. Порекомендовала что можно еще посетить (не входящее в программу экскурсии) и где можно вкусно покушать, и еще места в окрестностях города и Белоруссии! Рекомендую всем и огромное спасибо за проведенное с нами время.

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А
Полоцк сквозь века
Замечательно погуляли с Надеждой! Поговорили на разные темы, насладились красивейшим городом. Отдельная благодарность за участие в нашей дальнейшей туристической программе по Полоцку.
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И
Полоцк сквозь века
С экскурсоводом Надеждой мы прогулялись по старинным улицам и современному бульвару города Полоцка, и посетили Спасо - Евфросиниевский монастырь. В
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монастыре нам удалось увидеть знаменитые старинные фрески Спасо - Преображенской церкви 12 века. Надежда очень профессионально рассказала нам об этих фресках. Мы узнали о том, как их обнаружили и восстановили, какие сюжеты на них изображены. Экскурсия нам понравилась, но есть небольшое замечание для экскурсовода. Нам кажется правильным, когда во время экскурсии личный телефон у экскурсовода отключён, и всё его внимание уделяется туристам.

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И
Полоцк сквозь века
Видимо, у нас были слишком большие ожидания от Полоцка, но они не оправдались. К сожалению, в городе совсем немного сохранилось
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древних памятников истории. Город красивый, но "не зацепил".
В Полоцкий университет мы не заходили, там то ли закрыто, то ли ещё какая-то причина, хотя в описании посещение университета включено. Простояли рядом, прошли по территории.
В Софийский собор нас не пустили, т. к. только для организованных групп, а мы были вдвоем. Собор расположен в очень красивом месте.
Понравился Спасо-Евфросиниевский монастырь с фресками 12 века. Душевное место. Имейте в виду, что добираться туда придется самостоятельно,т. к. находится он далеко от основных достопримечательностей.
А ещё мне показалось, что экскурсионное обслуживание в Беларуси пока не на высоте, экскурсий не так много, выбора особо нет. Хочется верить, что со временем ситуация изменится,туристов будет ещё больше, а экскурсии интересные.

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Всего 110 отзывов в Полоцке в категории "Памятник 23 воинам-гвардейцам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Памятник 23 воинам-гвардейцам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Полоцке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Полоцк сквозь века;
  2. Классическая обзорная экскурсия по Полоцку;
  3. Древний, заманчивый Полоцк.
Какие места ещё посмотреть в Полоцке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Софийский собор;
  2. Площадь Свободы;
  3. Богоявленский монастырь;
  4. Богоявленский собор;
  5. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в августе 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Памятник 23 воинам-гвардейцам" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 8500. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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