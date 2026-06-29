читать дальше уменьшить

Пешая экскурсия продлилась намного больше по времени, чем мы заказывали, потому, что хоть город и небольшой, но очень насыщенный историей, можно гулять и впитывать весь день и на музеи времени не останется, а их много (для любителей) и как говорят очень интересные. А Надежда оказалась очень открытым душевным и конечно знающей каждый сантиметрик своего родного города. Порекомендовала что можно еще посетить (не входящее в программу экскурсии) и где можно вкусно покушать, и еще места в окрестностях города и Белоруссии! Рекомендую всем и огромное спасибо за проведенное с нами время.