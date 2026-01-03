Памятник «Освободителям Полоцка» – экскурсии в Полоцке

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник «Освободителям Полоцка»» в Полоцке, цены от 4500 ₽.
Полоцк - город с большим прошлым
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
«Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
Пешая
2 часа
19 отзывов
Квест
до 10 чел.
Увидеть историческое наследие города и ответить на вопросы квеста
Сегодня в 16:00
8 апр в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть главное - от Софийского собора до скульптуры «Буква Ў» - и попробовать настойки
Начало: У входа в Софийский собор
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    3 января 2026
    «Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
    Благодарим Ольгу за отличную экскурсию.
    Очень информативно, с большим количеством деталей, но при этом доступно и не перегружено.
    От экскурсии остались только положительные впечатления.
    Однозначно рекомендуем.
  • Г
    Галина
    21 сентября 2025
    Полоцк - город с большим прошлым
    Спасибо большое за экскурсию по Полоцку! Все было организовано лучшим образом. Светлана, к сожалению, не смогла провести лично, но очень
    оперативно и ответственно нашла замену в лице Елены.
    Бывает, идешь на историческую экскурсию, а гид так сухо все рассказывает, словно из учебника диктует. Ни эмоций, ни огонька в глазах. Сразу видно, что человеку это неинтересно, он просто отрабатывает часы. После такой даже самые впечатляющие места не запоминаются. Но нам повезло, Елена - увлеченный своим делом экскурсовод... Это сразу чувствуется! Она не просто говорит заученные фразы, даты, а горит этой темой. После такой экскурсии действительно хочется узнать больше, самой почитать, разобраться.

  • Е
    Екатерина
    31 марта 2026
    «Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
    Экскурсия превзошла все наши смелые ожидания. Ольга великолепно владеет материалом. Она не только рассказывала, показывала, и объясняла исторические нюансы и
    события, но и прожила с нами все эти года города Полоцк. Совершенно не хотелось расставаться с очень доброжелательным и интереснейшим человеком, с Ольгой. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    5 марта 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    это лучшая экскурсия из всех, на которых я побывала. Экскурсовод так построила экскурсию, что даже в холодном и ветренном январе
    хотелось слушать и слушать. В этот небольшой городок захотелось вернуться еще раз в теплую погоду, когда вокруг зелено и солнечно. Во время экскурсии были и элементы квестов и миленькие подарочки со смыслом и шутки и прибаутки и стихи местных поэтов о городе, легенды, факты. Короче, наша группа была в восторге. Город полюбился. Черешили посетить его еще раз через год в мае. Спасибо экскурсоводу. это было незабываемо.

  • Е
    Евгения
    17 февраля 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    Живая и интересная экскурсия. Мы спокойно прошли по Полоцку и узнали много интересного. Рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    15 февраля 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    Нам всё очень понравилось! Экскурсия очень интересная и не перегруженная. Исторические факты сбалансированы интересными историями, картинками, позволяющими заглянуть в прошлое, и даже небольшим уроком о белорусской мове
    Всем рекомендую!
  • Д
    Дина
    6 февраля 2026
    «Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
    Нам очень понравилось. Экскурсовод внимателен и умело сочетал факты с историями, маршрут — интересный и удобный. Рекомендую всем, кто хочет
    получить яркое впечатление от Полоцка.
    Несмотря на сложные погодные условия,
    экскурсия наша растянулась на 2 дня. Здорово, что нам удалось на следующей день попасть в Софийский собор, и там наше знакомство с городом продолжидось. Мы очень благодарны Ольге за эти запоминающиеся прогулки! Видна неподдельная любовь к своему делу. Очень интересно и позитивно

  • О
    Оксана
    17 января 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    Экскурсия понравилась. Много интересной информации.
  • А
    Анна
    10 января 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    Все понравилось, начиная с 1-минуты. Очень интересно, нет нагромождения дат, но при этом все последовательно, просто и понятно.
  • Т
    Татьяна
    10 января 2026
    «Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
    Ольга, провела нас по Полоцку, рассказывая так, что мы почти воочию увидели всю историю.

    Начиная от Франциска Скорины и до наших
    дней. Прогулялись по проспекту Скорины, увидели центр Европы.

    Интересная информация об Иезуитском Коллегиуме. Восхитились красотой Софийского собора, жаль был закрыт для посещения.

    Загадали желания на Борисовом камне.

    Ольга, благодарим.
    Рекомендую экскурсии с Ольгой

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Памятник «Освободителям Полоцка»»

Какие места ещё посмотреть в Полоцке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Софийский собор;
  2. Самое главное;
  3. Площадь Свободы;
  4. Богоявленский монастырь;
  5. Богоявленский собор;
  6. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Памятник «Освободителям Полоцка»" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
