Вал Ивана Грозного – экскурсии в Полоцке

Найдено 6 экскурсий в категории «Вал Ивана Грозного» в Полоцке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Полоцк сквозь века
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Увидеть главное - от Софийского собора до скульптуры «Буква Ў» - и попробовать настойки
Начало: У входа в Софийский собор
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    21 сентября 2025
    Полоцк - город с большим прошлым
    Дата посещения: 20 сентября 2025
    Спасибо большое за экскурсию по Полоцку! Все было организовано лучшим образом. Светлана, к сожалению, не смогла провести лично, но очень
    

    оперативно и ответственно нашла замену в лице Елены.
    Бывает, идешь на историческую экскурсию, а гид так сухо все рассказывает, словно из учебника диктует. Ни эмоций, ни огонька в глазах. Сразу видно, что человеку это неинтересно, он просто отрабатывает часы. После такой даже самые впечатляющие места не запоминаются. Но нам повезло, Елена - увлеченный своим делом экскурсовод... Это сразу чувствуется! Она не просто говорит заученные фразы, даты, а горит этой темой. После такой экскурсии действительно хочется узнать больше, самой почитать, разобраться.

  • С
    Светлана
    2 апреля 2026
    Пешком по древнему Полоцку
    Замечательная экскурсия! Олег - аккредитованный гид с историческим образованием, профессионал своего дела. Продуманный маршрут экскурсии, структурированный рассказ о городе и его истории оставили положительные впечатления о нашей прогулке. Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    30 марта 2026
    Полоцк сквозь века
    Добрый день, наша экскурсия 21 марта с Надеждой,"Полоцк сквозь века" - это открытие года.
    Наша Надежда-человек влюблённый в город и его
    

    историю, мои приглашённые подружки со всей Беларуси под таким впечатлением!
    До сих пор созваниваемся и делимся эмоциями!
    Замечательный город и замечательная экскурсия!
    Интересно, достойно, красиво, незабываемо.
    Решили летом привезти детей в Полоцк и ещё раз встретиться самим.
    Спасибо Надежде за работу и Вам за подбор экскурсий.
    Будем дальше путешествовать с Вами и советовать друзьям.
    Всего Вам наилучшего!

  • С
    Светлана
    16 марта 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Наталья, это не просто гид, это человек, знающий историю Полоцка и любящий свой город всей душой. На протяжении всей экскурсии
    

    Наталья знакомила нас с городом в мельчайших деталях и возникало ощущение, что небольшой Полоцк представляет собой город с огромной историей, интересными людьми. От души рекомендую такого замечательного гида.

  • Л
    Лилия
    16 марта 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Хотела еще раз выразить благодарность 💗💞НАТАЛЬЕ 🥰😍за прекрасную экскурсию — мы получили просто огромное 💯💥удовольствие от прогулки, информации и общения,
    

    потом еще долго обсуждали кому что запомнилось. 😊😉 Экскурсия👌🫶 шедевральная! Все интересно и познавательно. Очень классно, мы в восторге! Всем рекомендую!!! Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    5 марта 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    это лучшая экскурсия из всех, на которых я побывала. Экскурсовод так построила экскурсию, что даже в холодном и ветренном январе
    

    хотелось слушать и слушать. В этот небольшой городок захотелось вернуться еще раз в теплую погоду, когда вокруг зелено и солнечно. Во время экскурсии были и элементы квестов и миленькие подарочки со смыслом и шутки и прибаутки и стихи местных поэтов о городе, легенды, факты. Короче, наша группа была в восторге. Город полюбился. Черешили посетить его еще раз через год в мае. Спасибо экскурсоводу. это было незабываемо.

  • Н
    Николаева
    4 марта 2026
    Полоцк сквозь века
    Огромное спасибо, Надежде!
    Очень нас выручила, и не отказала как другие гиды.
    Экскурсию решили найти не планирую заранее день в день.
    Количество людей
    

    было больше, чем 10.
    Наши дети с тренером приехали из Санкт-Петербурга на соревнования и очень хотели посмотреть город.
    Надежда откликнулась единственная из всех, была на связи, помогала в организации, встретила.
    Бесценная забота о детях - решила момент с хранением вещей, чтобы они не ходили с тяжелыми чемоданами и спортинвентарем.
    Сама экскурсия очень интересная, сын и все остальные в восторге.
    Спасибо огромное!

  • в
    виктор
    2 марта 2026
    Полоцк сквозь века
    Понравилось, красивые храмы и памятные места, повезло с погодой, солнечно, белоснежно. Хороший знающий экскурсовод, три часа пролетели незаметно, остались довольны
  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2026
    Полоцк - феномен белорусской истории
    Замечательный экскурсовод Наталья! Прекрасный рассказчик, доброжелательный человек! Узнали много исторических фактов о городе Все по делу без лишней воды и
    

    переизбытка исторических дат, которые все равно не запоминаются. Наталья родилась и выроста в этом городе, поэтому мы смогли услышать много интересных фактов от нее, как от жителя этого города. Всем рекомендую!

  • Е
    Евгения
    17 февраля 2026
    Полоцк - город с большим прошлым
    Живая и интересная экскурсия. Мы спокойно прошли по Полоцку и узнали много интересного. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Вал Ивана Грозного»

В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 5 самых интересных экскурсий из 6:
Какие места ещё посмотреть в Полоцке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Софийский собор;
  2. Самое главное;
  3. Площадь Свободы;
  4. Богоявленский монастырь;
  5. Богоявленский собор;
  6. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в апреле 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Вал Ивана Грозного" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
