История Полоцка насчитывает более 1000 лет. Здесь сохранились следы княжеской эпохи, средневековые монастыри и великие культурные традиции. Я проведу вас по главным достопримечательностям города и расскажу легенды о полоцких князьях. Познакомлю вас с наследием Франциска Скорины и покажу Спасо-Евфросиниевский монастырь с удивительными фресками 12 века.

Описание экскурсии

Спасо-Евфросиниевский монастырь

Вы посетите один из главных духовных центров Беларуси и узнаете о жизни Евфросинии Полоцкой. Увидите её мощи и познакомитесь с историей знаменитого креста, который стал национальным символом Беларуси.

Верхний и Нижний замки

Мы прогуляемся по историческому центру города и поговорим о Полоцком княжестве, его связях с викингами, Киевом и Новгородом. Вы выясните, в ком из правителей Руси текла кровь полоцких княгинь.

Софийский собор

Вы услышите историю одного из древнейших храмов Восточной Европы и поймёте, почему его внешний облик так изменился со временем.

Иезуитский коллегиум и площадь Свободы

Поговорим о системе образования прошлых веков, визите Екатерины II в Полоцк и роли города в истории Российской империи.

А также на нашем маршруте: Богоявленский собор, старинные гостиницы, памятник Евфросинии Полоцкой, букве «Ў», Франциску Скорине и другим известным полочанам. А ещё множество исторических анекдотов и городских легенд.

Вы узнаете:

где покоятся мощи первого белорусского великомученика

как в городе появились вал Ивана Грозного и улица Стрелецкая

почему Николай II отправил племянника учиться в Псков

какой вклад полочане внесли в борьбу с крестоносцами, наполеоновской армией, оккупантами во время ВОВ

и многое другое

Организационные детали

Доплата за экскурсию — белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день проведения

Обратите внимание: фрески и храм 12 века можно увидеть только с 10:00 до 16:00. По понедельникам собор закрыт

Мы будем много ходить, возможности посидеть у большинства объектов нет, поэтому рассчитывайте свои силы