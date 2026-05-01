Полоцк: всё самое важное в древнейшем городе Беларуси

Погрузиться в тысячелетнюю историю и посетить знаменитый Спасо-Евфросиниевский монастырь
История Полоцка насчитывает более 1000 лет. Здесь сохранились следы княжеской эпохи, средневековые монастыри и великие культурные традиции. Я проведу вас по главным достопримечательностям города и расскажу легенды о полоцких князьях.

Познакомлю вас с наследием Франциска Скорины и покажу Спасо-Евфросиниевский монастырь с удивительными фресками 12 века.
Описание экскурсии

Спасо-Евфросиниевский монастырь

Вы посетите один из главных духовных центров Беларуси и узнаете о жизни Евфросинии Полоцкой. Увидите её мощи и познакомитесь с историей знаменитого креста, который стал национальным символом Беларуси.

Верхний и Нижний замки

Мы прогуляемся по историческому центру города и поговорим о Полоцком княжестве, его связях с викингами, Киевом и Новгородом. Вы выясните, в ком из правителей Руси текла кровь полоцких княгинь.

Софийский собор

Вы услышите историю одного из древнейших храмов Восточной Европы и поймёте, почему его внешний облик так изменился со временем.

Иезуитский коллегиум и площадь Свободы

Поговорим о системе образования прошлых веков, визите Екатерины II в Полоцк и роли города в истории Российской империи.

А также на нашем маршруте: Богоявленский собор, старинные гостиницы, памятник Евфросинии Полоцкой, букве «Ў», Франциску Скорине и другим известным полочанам. А ещё множество исторических анекдотов и городских легенд.

Вы узнаете:

  • где покоятся мощи первого белорусского великомученика
  • как в городе появились вал Ивана Грозного и улица Стрелецкая
  • почему Николай II отправил племянника учиться в Псков
  • какой вклад полочане внесли в борьбу с крестоносцами, наполеоновской армией, оккупантами во время ВОВ
  • и многое другое

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день проведения
  • Обратите внимание: фрески и храм 12 века можно увидеть только с 10:00 до 16:00. По понедельникам собор закрыт
  • Мы будем много ходить, возможности посидеть у большинства объектов нет, поэтому рассчитывайте свои силы
  • Дополнительные расходы:
    — билеты в собор, по желанию: 8 бел. руб. (~208 ₽) только наличными, можно в российских рублях
    — такси от монастыря до Софийского собора (7–10 мин): ~10 бел. руб. (~260 ₽). Также можем поехать на вашей машине, где должно быть место для гида

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Евфросиньи Полоцкой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 294 туристов
С 2008 года помогаю людям узнавать новое: начинала как студентка истфака, затем работала учителем истории и стала гидом. Поэтому хорошо понимаю, как сделать рассказ живым, без сухих фактов и бесконечных
дат. Рассказываю, чтобы было интересно и понятно каждому — независимо от возраста и опыта путешествий. У меня диплом историка с отличием («красный диплом»). Я автор научных работ и статей, отмеченных на республиканских конкурсах и конференциях. Упоминаю это не ради похвалы, а чтобы показать: мои экскурсии основаны на проверенных фактах и научном подходе — насколько это возможно, когда речь идёт о древних событиях. Моя цель — показать город как живой организм, со своим духом и характером, чтобы гости могли его почувствовать. Я стараюсь создать атмосферу, будто вы приехали в гости к другу: помочь, подсказать, найти самое удобное и подходящее именно для вас решение. Не подойду тем, кто спешит, предпочитает краткие справки и хочет за три часа успеть обойти все музеи.

