Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Начало: На проспекте Франциска Скорины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Исследовать сердце древнего города
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 марта 2026Добрый день, наша экскурсия 21 марта с Надеждой,"Полоцк сквозь века" - это открытие года.
Наша Надежда-человек влюблённый в город и его
- ННиколаева4 марта 2026Огромное спасибо, Надежде!
Очень нас выручила, и не отказала как другие гиды.
Экскурсию решили найти не планирую заранее день в день.
Количество людей
- ввиктор2 марта 2026Понравилось, красивые храмы и памятные места, повезло с погодой, солнечно, белоснежно. Хороший знающий экскурсовод, три часа пролетели незаметно, остались довольны
- ТТатьяна9 февраля 2026Бронировали экскурсию у Надежды летом 2025 г., когда путешествовали по Беларуси!
Остались очень довольны 😊
Спокойно, информативно, интересно)
По нашей просьбе дополнительно было
- ЛЛазарева8 января 2026Надежда, огромное спасибо за интересную и увлекательную экскурсию! На наших глазах, благодаря Вам, ожили образы Полоцка 11 века. Вы большой профессионал, успехов во всем!
- ООльга8 января 2026Прекрасная экскурсия по Полоцку с Надеждой. Узнали много интересного, погуляли по городу с более, чем тысячелетней историей. Узнали много про Ефросинья Полоцкую, про Софийский собор, про полоцких князей и ещё много чего интересного.
- ВВладимир7 января 2026Спасибо большое Надежде за увлекательный рассказ о Полоцке! Экскурсия очень профессиональная, позволяет узнать много нового, чего не найдешь в интернете. Надежда настоящий знаток истории своего края. Однозначно рекомендую!
- ООльга5 января 2026Надежда - замечательный рассказчик и доброжелательный человек. Много знает о Полоцке и рассказывает доступно для любой аудитории, неспешно, но глубоко.
- ААлександр11 декабря 2025Прекрасная прогулка по старинному красивому самобытному городу, пропитанный увлекательными историями и вкуснейшими пышками и напитками. Захотелось приехать вновь с близкими!
- ЕЕлена23 ноября 2025Надежда провела интересную и познавательно экскурсию по замечательному Полоцку.
Город очаровал. Прогулка получилась занимательная, с удовольствием любовались видами города, прочувствовали его атмосферу сегодня, представили ретроспективу города в историческом развитии.
Благодарим Надежду за профессионализм и открытость в общении.
Забронируйте экскурсию в Полоцке на 2026 год по теме «Спасо-Евфросиниевский монастырь», 87 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь