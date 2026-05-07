Мои заказы

Квест «По следам Витебских замков»

Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Отправляемся в приключение, в котором главные герои — вы! Собирайте команду из родных, друзей или коллег и вперёд — к загадкам, спрятанным в историческом центре Витебска.

Вы побываете в атмосферных уголках города, погрузитесь сразу в пять эпох, отыщете замки там, где их уже нет, раскроете несколько секретов и получите заслуженный приз.
5
1 отзыв
Квест «По следам Витебских замков»
Квест «По следам Витебских замков»
Квест «По следам Витебских замков»

Описание квеста

На условленном месте в условленное время вы получите карту и свиток — и начнёте движение. Ваша цель — пройти по тайному маршруту от одной знаковой точки города к другой.

На каждой точке:

  • Знакомство с окружающими объектами
  • Разгадывание головоломки
  • Определение следующей точки маршрута
  • Движение по карте к следующей точке маршрута

А также:

  • погружение в разные периоды — от первых княжеств через бурные 19 и 20 века до яркой современности
  • интеллектуальная битва — исторические загадки, логические головоломки и шифры, связанные с архитектурой и судьбой Витебска
  • тайные знаки — чтобы открыть следующую точку маршрута, вам предстоит разглядеть то, что обычно ускользает от взгляда

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
  • Квест можно пройти одному
  • В стоимость включено: аренда карты и свитка, призы всем участникам
  • Квест проходит без участия гида. Гид с вами на свзи
  • В конце начале и конце квеста вас ожидает подробный инструктаж и призы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Благовещенской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 737 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
читать дальшеуменьшить

имени Машерова и Теологический институт ХВЕ (Минск), прошла курсы руководителей туристических групп (Минск) и курсы в Международном институте по изучению Холокоста Яд-Вашем (Иерусалим). Меня привлекает популяризация истории родного города и страны, поэтому я разработала несколько авторских экскурсий, где рассказываю не только об известных исторических фактах, но и знакомлю с уникальными архивными материалами и итогами многолетних исследований. Имею опыт работы в сопровождении малых туристических групп в центрально-европейской части России и сопровождении организованных групп школьников в Беларуси.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Удивительный и оригинальный квест для закрепления знаний по истории Витебска. Мы - две подруги "серебряного возраста" - проходили его самостоятельно, получив задания и рекомендации от нашего гида Ирины. На квест
читать дальшеуменьшить

было отведено 2 часа, но мы неторопливо прошли его за 1 час 20 минут. Очень занимательные и даже интригующие задания, кроссворды, ребусы, хождение по компасу и т. п. Не устали, потренировали свой мозг, посмеялись, пофотографировались по пути. А какова была наша радость, когда после прохождения квеста, встретившись с гидом, мы получили от Ирины вкусные призы!!! Ура! Ура! Ура!
Благодарим Ирину за неординарный формат экскурсии по старому Витебску!
Однозначно рекомендуем всем!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Витебска

Похожие экскурсии на «Квест «По следам Витебских замков»»

Мелодии витебских улиц
Пешая
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
Мелодии витебских улиц
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: Возле Художественного музея
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Вас ждет путешествие сквозь века в Витебске, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
5300 ₽ за всё до 8 чел.
Здравствуй, Витебск
Пешая
2 часа
-
5%
104 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Витебск
Узнать секреты Витебска и на обзорной экскурсии стать городу лучшим другом
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5976 ₽6290 ₽ за всё до 10 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
45 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Получить конверт, увидеть изюминки города, узнать тайны Пушкина и Хоттабыча (без интернета)
Начало: Площади Свободы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3850 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Витебске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Витебске
от 3850 ₽ за экскурсию