Отправляемся в приключение, в котором главные герои — вы! Собирайте команду из родных, друзей или коллег и вперёд — к загадкам, спрятанным в историческом центре Витебска.
Вы побываете в атмосферных уголках города, погрузитесь сразу в пять эпох, отыщете замки там, где их уже нет, раскроете несколько секретов и получите заслуженный приз.
Описание квеста
На условленном месте в условленное время вы получите карту и свиток — и начнёте движение. Ваша цель — пройти по тайному маршруту от одной знаковой точки города к другой.
На каждой точке:
- Знакомство с окружающими объектами
- Разгадывание головоломки
- Определение следующей точки маршрута
- Движение по карте к следующей точке маршрута
А также:
- погружение в разные периоды — от первых княжеств через бурные 19 и 20 века до яркой современности
- интеллектуальная битва — исторические загадки, логические головоломки и шифры, связанные с архитектурой и судьбой Витебска
- тайные знаки — чтобы открыть следующую точку маршрута, вам предстоит разглядеть то, что обычно ускользает от взгляда
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Квест можно пройти одному
- В стоимость включено: аренда карты и свитка, призы всем участникам
- Квест проходит без участия гида. Гид с вами на свзи
- В конце начале и конце квеста вас ожидает подробный инструктаж и призы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Благовещенской церкви
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 737 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Удивительный и оригинальный квест для закрепления знаний по истории Витебска. Мы - две подруги "серебряного возраста" - проходили его самостоятельно, получив задания и рекомендации от нашего гида Ирины. На квест
