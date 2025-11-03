Экскурсия «Витебск губернский» перенесёт вас в эпоху, когда город был центром губернии. Здесь, среди старинных зданий и храмов, оживают истории о купцах, меценатах и ремесленниках. Прогулка по площади Ленина и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая атмосфера
- 📜 Увлекательные истории
- 🖼️ Знакомство с искусством
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
- 🎨 Известные художники
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Дворцовая площадь
- Бывшая Офицерская улица
- Бывшая Дворянская площадь
- Храм Благовещения
Описание экскурсии
- Площадь Ленина — перед вами откроется исторический облик города с его узнаваемыми краснокирпичными зданиями
- Дворцовая площадь — рассмотрим дворец военного губернатора, брата императрицы и дяди двух российских правителей. Здесь же останавливался Наполеон. Вы услышите забавные байки о самом честном губернаторе Российской империи — огнеборце и детективе
- Бывшая Офицерская улица — пройдём по улице, которая вела к окружному суду, где судили шляхтича Островского, исторического прототипа Дубровского из романа Пушкина. Расскажу, почему в городе есть памятники старику Хоттабычу, Бунину, Пушкину и самому высокому человеку в мире
- Бывшая Дворянская площадь — здесь возвышается древний храм Благовещения 12 века постройки
А ещё мы, конечно, поговорим о Витебской художественной школе, которая прославила город на весь мир. Среди её известных преподавателей — Марк Шагал и Казимир Малевич.
Организационные детали
- Можем подкорректировать маршрут и место его начала с учётом ваших пожеланий
- На экскурсии мы пройдём 2–3 км
- Можем провести экскурсию на вашем автомобиле, добавив несколько локаций в отдалении от основного маршрута. Детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Людмила, я аттестованный экскурсовод. Живу в Витебске, провожу экскурсии по Беларуси, сопровождаю группы в Россию. По образованию я географ, преподавала историю и занималась краеведением. Очень люблю путешествовать, открывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
3 ноя 2025
Людмила,спасибо большое Вам за экскурсию! Все живо,интересно и разнообразно! Экскурсовод - большой знаток истории не только своего края,но и России. Все расскажет и ответит на любой вопрос. Также посоветует где купить сувениры,покушать или просто погулять. Хочется вернуться в Витебск снова после такой замечательной экскурсии.
Елена
20 окт 2025
Как важно, в момент знакомства с новым местом, когда ты делаешь первые шаги по мостовым, заглядываешь в отражения домов в окнах, услышать рассказ человека, который не просто любит свой город,
Н
Надежда
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового, естественно, за одну экскурсию/день невозможно охватить весь город и всё обойти и узнать. Мы остались довольны. Людмила превосходный экскурсовод, спасибо, рекомендую, однозначно.
Зинаида
25 авг 2025
Большое спасибо Людмиле. Было интересно и приятно общаться. Витебск любила и раньше, он связан с очень дорогими для меня людьми. Сейчас полюбила ещё больше. Очень рада город так понравился моей внучке, в этом тоже большая заслуга Людмилы.
Анастасия
13 авг 2025
Экскурсия интересная, Людмила прекрасно знает историю города, рассказывает понятно и познавательно, подробно ответила на все наши вопросы. Хотелось бы больше походить, сам маршрут довольно короткий, также, наверное, эта экскурсия больше
Александр
5 авг 2025
Отличный тур по Витебску с гидом Людмилой. По нашей просьбе был проведен на нашем автомобиле автопешеходном формате - Людмила охотно пошла на встречу. Получили очень много полезной и интересной информации, ограниченно доступной в других источниках. В целом остались довольны и готовы порекомендовать.
И
Игорь
4 авг 2025
Людмила очень интересный рассказчик! Глубоко знает город и его историю. Всем рекомендую посетить эту экскурсию
А
Анастасия
29 июл 2025
Людмила - отличный специалист, знающий множество переплетений исторических фактов и легенд 👍🏼
Мы надеемся уместить в голове хоть 5% с сегодняшней экскурсии 😄
Спасибо, Людмила, что рассказали нам о Витибске и не только 🙌🏼
Наталья
25 июн 2025
Красивый и атмосферный город. Экскурсия понравилась. Людмила интересно и познавательно познакомила нас с Витебском.
Алла
15 июн 2025
Людмила - не только прекрасный гид, но и замечательный человек. Приехали в Витебск рано утром, и Людмила согласилась провести экскурсию в это время. Очень много интересной информации без занудства и излишних дат. Помимо самой темы экскурсии, Людмила отвечала на все наши вопросы, порекомендовала, что еще посмотреть в Витебске, куда сходить, где поесть. Рекомендуем!
Timofeeva
13 июн 2025
Спасибо огромное Оксане за вчерашнюю экскурсию!
Мы немного задержались в дороге и попросили Людмилу сдвинуть начало. Людмила пошла нам навстречу, но предупредила, что экскурсию проведет ее коллега.
У Оксаны была непростая задача,
О
Ольга
10 мая 2025
У нас получилась обзорная экскурсия по городу и эпохам. Мы задавали вопросы - гид очень интересно и развернуто отвечала на них.
Для себя узнали много нового и интересного.
Получили приятные впечатления от города.
