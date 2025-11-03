Юлия Людмила,спасибо большое Вам за экскурсию! Все живо,интересно и разнообразно! Экскурсовод - большой знаток истории не только своего края,но и России. Все расскажет и ответит на любой вопрос. Также посоветует где купить сувениры,покушать или просто погулять. Хочется вернуться в Витебск снова после такой замечательной экскурсии.

Елена читать дальше а знает его судьбу как будто свою

жизнь, умело вплетая странички его истории в жизнь стран, государств, событий исторических и культурных. И так щедро экскурсовод осыпает тебя информацией, что ты постепенно прирастаешь к городу и на вопрос: «Вы не из Витебска?» … не сразу отвечаешь: «Нет, я из Петербурга». Спасибо, Людмила. В Витебске остался кусочек наших сердец благодаря Вам

Елена и Марина

18 октября 2025 года Как важно, в момент знакомства с новым местом, когда ты делаешь первые шаги по мостовым, заглядываешь в отражения домов в окнах, услышать рассказ человека, который не просто любит свой город,

Н Надежда Очень понравилась экскурсия, узнали много нового, естественно, за одну экскурсию/день невозможно охватить весь город и всё обойти и узнать. Мы остались довольны. Людмила превосходный экскурсовод, спасибо, рекомендую, однозначно.

Зинаида Большое спасибо Людмиле. Было интересно и приятно общаться. Витебск любила и раньше, он связан с очень дорогими для меня людьми. Сейчас полюбила ещё больше. Очень рада город так понравился моей внучке, в этом тоже большая заслуга Людмилы.

Анастасия читать дальше подходит для второго посещения города, но тут уже мы сами не очень внимательно читали описание. Мы были первый раз, немного не хватило истории города целиком, так как темой был только губернский период. В целом все отлично, рекомендую экскурсию и экскурсовода. Экскурсия интересная, Людмила прекрасно знает историю города, рассказывает понятно и познавательно, подробно ответила на все наши вопросы. Хотелось бы больше походить, сам маршрут довольно короткий, также, наверное, эта экскурсия больше

Александр Отличный тур по Витебску с гидом Людмилой. По нашей просьбе был проведен на нашем автомобиле автопешеходном формате - Людмила охотно пошла на встречу. Получили очень много полезной и интересной информации, ограниченно доступной в других источниках. В целом остались довольны и готовы порекомендовать.

И Игорь Людмила очень интересный рассказчик! Глубоко знает город и его историю. Всем рекомендую посетить эту экскурсию

А Анастасия Людмила - отличный специалист, знающий множество переплетений исторических фактов и легенд 👍🏼



Мы надеемся уместить в голове хоть 5% с сегодняшней экскурсии 😄



Спасибо, Людмила, что рассказали нам о Витибске и не только 🙌🏼

Наталья Красивый и атмосферный город. Экскурсия понравилась. Людмила интересно и познавательно познакомила нас с Витебском.

Алла Людмила - не только прекрасный гид, но и замечательный человек. Приехали в Витебск рано утром, и Людмила согласилась провести экскурсию в это время. Очень много интересной информации без занудства и излишних дат. Помимо самой темы экскурсии, Людмила отвечала на все наши вопросы, порекомендовала, что еще посмотреть в Витебске, куда сходить, где поесть. Рекомендуем!

Timofeeva

Мы немного задержались в дороге и попросили Людмилу сдвинуть начало. Людмила пошла нам навстречу, но предупредила, что экскурсию проведет ее коллега.



У Оксаны была непростая задача, читать дальше рассказать нам о том, чего мы еще не знали о Витебске и она справилась с ней блестяще.

Оксана, спасибо, Вы рассказали нам столько всего нового и так интересно! Отдельное спасибо за душевную атмосферу и тепло. Даже ливень, продолжающейся всю экскурсию не стал помехой и не испортил настроения Спасибо огромное Оксане за вчерашнюю экскурсию!Мы немного задержались в дороге и попросили Людмилу сдвинуть начало. Людмила пошла нам навстречу, но предупредила, что экскурсию проведет ее коллега.У Оксаны была непростая задача,